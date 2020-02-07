Много разговоров, а конкретных результатов нет – Сапарбаев дал ряд поручений руководству МКС
Заместитель Премьер-министра РК Бердибек Сапарбаев провел рабочее совещание с руководством Министерства культуры и спорта РК по вопросам реализации приоритетных направлений деятельности, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу главы Правительства РК.
Открывая совещание, вице-премьер подчеркнул, что руководством страны поставлена задача по усилению духовно-нравственного воспитания молодежи, качественному проведению культурно-массовых мероприятий, которые должны приносить ярко выраженную практическую и идеологическую пользу.
"В текущем году предстоит проведение ряда юбилейных мероприятий, посвященных 175-летию Абая, 1150-летию аль-Фараби, 750-летию Золотой орды и 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Необходимо еще раз проанализировать все запланированные мероприятия и усилить их идеологическое наполнение. При этом все расходы нужно оптимизировать, а выделенные средства должны служить в интересах народа", — отметил он.
Бердибек Сапарбаев указал на низкую динамику развития и популяризации массового спорта, особенно среди молодежи.
"Министерство должно в тесном контакте взаимодействовать с регионами. Много мероприятий проводится именно в областях, где проживает большая часть населения страны. Ежегодно по всей республике строится огромное количество новых спортивных и культурных сооружений. Но, как показывает практика, многие из них не используются по вечерам, в выходные и праздничные дни. В свободное время дети должны иметь возможность бесплатно либо на льготных условиях посещать различные кружки, секции, библиотеки, театры и другие объекты. Обеспечение занятости молодежи является важным аспектом духовно-нравственного воспитания и профилактики правонарушений среди несовершеннолетних", — отметил он.
Вице-премьер поручил активизировать работу по строительству физкультурно-оздоровительных комплексов в сельской местности, проведению крупных детско-юношеских соревнований, таких как "Золотая Шайба", "Кожаный мяч", проведения гастролей республиканских творческих объединений и коллективов в районах и селах.
Бердибек Сапарбаев отметил значительный потенциал для развития индустрии туризма.
"Казахстан располагает огромным потенциалом, как для развития внутреннего туризма, так и для приема зарубежных гостей. У нас большая территория, богатое историческое и культурное наследие, уникальная природа. Однако мы не в полной мере используем имеющиеся возможности. Ключевой вопрос – привлечение стратегических инвесторов в отрасль. Специально создали компанию "Kazakh Tourism", много разговоров, а конкретных результатов пока нет", — констатировал он.
Кроме того, вице-премьер обозначил ряд конкретных задач по развитию языковой политики, процессуального спорта, киноиндустрии, реализации мероприятий в рамках программы Елбасы "Болашаққа бағдар: Рухани жаңғыру" и статьи "Ұлы даланың жеті қыры".