Много солнца на открытой воде

На Капшагайском водохранилище впервые состоялся международный турнир Oceanman Kazakhstan, в котором участвовали как профессиональные пловцы, так и любители.

Эти массовые старты должны были пройти на Капшагае еще год назад. Однако из-за неблагополучной санитарно-эпидемио­логической ситуации в стране соревнования перенесли на нынешнее лето. И вот наконец глобальный чемпионат по плаванию в открытой воде Oceanman Open Water, к которому организаторы готовились аж с марта 2020 года, пришел на казахстанскую землю. На водохранилище состоялись заплывы на 4 дистанции, в которых приняли участие свыше 1 200 спортсменов, в том числе из стран ближнего и дальнего зарубежья.

Oceanman – это несколько стартов, проводимых ежегодно в разных точках мира и объединенных в один чемпионат. Впервые соревнование было устроено в 2015 году в Испании, затем заплывы на открытой воде проходили в красивейших уголках планеты – в Италии, Малайзии, Мексике, Турции, России, Греции, Франции, Украине, Швейцарии, Таиланде, Кипре и Колумбии. Таким образом, Oceanman похож на кругосветное путешествие, а теперь в его маршруте появился и Казахстан.

По информации организаторов турнира, Oceanman – это своего рода аналог движения Ironman. Однако отличие в том, что здесь участники демонстрируют свои возможности, преодолевая водную стихию на открытых водоемах. Главная особенность чемпионата – его открытость, он объединяет тысячи людей, которые плывут бок о бок. Это профессиональные пловцы и любители, представители разных стран, любых возрастов и профессий.

По правилам турнира его участник может проплыть одну дистанцию либо выбрать несколько. К примеру, дети соревнуются на отрезке длиной 800 м, спринтеры постарше выбирают 1,5 км. Есть еще заплыв на 5 км (Half Oceanman), а протяженность полного Oceanman составляет 10 км.

– В нашей стране, не имеющей выхода к морю, проведение легендарных заплывов – событие абсолютно уникальное! – отметил на церемонии открытия стартов известный правовед Ержан Есимханов, первый из казахстанцев, переплывший пролив Ла-Манш длиной 34 км. – В 2016 году в Испании я делал свой первый полный Oceanman и был тогда единственным представителем Казахстана. Рад, что за прошедшие несколько лет у нас появилась целая армия пловцов, и среди них 200 детей! Мир марафонского плавания огромен, это очень крутой вид спорта!

Как рассказал главный организатор стартов, предприниматель Ералы Уралов, было нелегко заключить договор о проведении Oceanman в Казахстане. Требовалось убедить хозяев спортивного бренда из Испании в том, что в нашей стране довольно много любителей плавания, есть невероятно красивые места с удобным транспортно-логистическим расположением. К слову, Ералы сам 3 года назад впервые участвовал в подобных соревнованиях в Турции и занял 6-е место в своей возрастной категории.

Организаторов капшагайских заплывов поздравил президент мировой серии Oceanman Фермин Эгидо. По его словам, казахстанский этап состязаний стал самым массовым стартом за последние три года. Зарубежный гость искренне удивился, что в нашей республике на дистанции вышло больше участников, чем в Испании и Греции. Это значит, что массовый спорт и здоровый образ жизни – не пустые слова для казахстанцев.

В конце каждого сезона проходит финал чемпионата. Согласно системе квалификации первые 10 женщин и 10 мужчин с каждого Oceanman и Half Oceanman автоматически проходят в финал Oceanman Worldwide Championship.