Многочисленные нарушения в работе руководства столичного аэропорта выявил МИИР

Аудит Министерства индустрии и инфраструктурного развития Казахстана установил многочисленные нарушения в деятельности АО «Международный аэропорт Нурсултан Назарбаев», сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу МИИР.

Председатель Комитета гражданской авиации Талгат Ластаев провел заседание совета директоров АО «Международный аэропорт Нурсултан Назарбаев», на котором рассмотрены итоги аудиторской проверки компании, проведенной службой внутреннего аудита МИИР в августе этого года.

Как заявили в ведомстве, «установлены многочисленные нарушения и недостатки в деятельности руководства аэропорта – преобладание закупок, осуществленных вне портала государственных закупок, отсутствие прозрачности и открытости при заключении договоров, нарушения в системе оплаты труда, неправомерное списание ГСМ, создание излишне многоуровневой организационной структуры, неправомерное распределение функциональных обязанностей между руководством общества и так далее.

Кроме того, советом директоров указано на факты передачи в аутсорсинг аэропортовых услуг (реализация авиатоплива, аренда объектов) без соблюдения необходимых процедур, что привело к риску снижения эффективности их оказания».

По итогам заседания совет директоров поручил правлению аэропорта провести анализ и разработать детальный план по полному устранению выявленных нарушений, а также пересмотреть организационную структуру, обеспечить строгое соблюдение норм законодательства о государственных закупках, усилить контроль за учетом расходования ГСМ, провести ревизию договоров по услугам, переданным в аутсорсинг, и в целом проанализировать необходимость их оказания. Также поручено рассмотреть вопрос привлечения к ответственности должностных лиц, допустивших нарушения, перечислили в МИИР.

Как сообщалось ранее, решением единственного акционера – Министерства индустрии и инфраструктурного развития РК – 6 сентября 2022 года досрочно прекращены полномочия председателя правления АО «Международный аэропорт Нурсултан Назарбаев» Габита Тажимуратова. Временно исполняющим обязанности председателя правления назначен зампредседателя правления Мухиден Абильдинов.