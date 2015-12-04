Многодетная астанчанка поблагодарила Президента за квартиру

Многодетная астанчанка поблагодарила Президента Нурсултана Назарбаева за выделенную ее семье квартиру, передает Kazpravda.kz
со ссылкой на пресс-службу Акорды.
Сообщается, что в июле текущего года Айгуль Пирменова обратилась к Главе государства с просьбой оказать содействие в получении жилья в связи с рождением тройни в ее семье, уже имеющей троих детей.
В нынешнем обращении жительница Астаны сообщила о выделенной ей квартире и поблагодарила Нурсултана Назарбаева за помощь в трудный период жизни.
"Оказанная поддержка придала сил и укрепила уверенность в завтрашнем дне. Я приложу все усилия для того, чтобы воспитать своих детей достойными гражданами Казахстана", – написала Айгуль в своем втором письме.