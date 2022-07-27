Фото: bezformata.com
Происшествия
Многодетные матери избили предпринимателя в акимате Нур-Султана

Семь многодетных матерей избили мужчину в здании столичного акимата, передает Kazpravda.kz со ссылкой на телеканал "Астана".

Видео потасовки облетело казнет. Сообщается, что женщины пришли в госорган по жилищному вопросу. Однако, что-то пошло не так – под руку им попался предприниматель из сферы строительства.

В департаменте полиции пояснили, что нарушительницы перекрыли вход и набросились на бизнесмена с кулаками.

"В ходе разбирательства от участников конфликта в полицию поступили заявления о принятии мер друг к другу. Данный факт зарегистрирован в управлении полиции района "Сарыарка". Назначена судебно-медицинская экспертиза, по результатам которой будут приняты меры согласно действующему законодательству", - прокомментировала руководитель пресс-службы столичного департамента полиции Эльмира Шауленова.

 

Популярное

Все
Масштабное строительство скоро развернется в Конаеве
Дворец на разграбление
Сайгаки: стрелять нельзя оставить
Актюбинские родители копят на подготовку детей к школе
Вокруг света за один шаг
Казахстанские специалисты привезли из-за границы редкие книги и малоизвестные архивные материалы по истории нашей страны
Во избежание ЧП
Имена – на века
Школа сельских акимов
Маршруты «Атласа новых профессий»
Чистота и безопасность
Трубный «бабах»
В огороде созрела… конопля
Искусство без границ
Каникулы в музее
Автопробегом по кражам
Чемпионат мира завершен
Примем первенство континента
Главный экспонат
Газовики бьют тревогу: казахстанцы задолжали за газ более 7 млрд тенге!
Учебный год планируется продлить на две недели в Казахстане
Нашумевшее видео с "женой прокурора" прокомментировали в полиции Шымкента
Какие ковид-ограничения при переходе в "желтую" зону могут ввести в Нур-Султане
Сахарный ажиотаж продолжается в Петропавловске
Новая праздничная дата появится в Казахстане
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 22 июля
Рассылку об отмене поездов из-за коронавируса прокомментировали в КТЖ
В каком случае введут локдаун в Казахстане, рассказали в Минздраве
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 20 июля
Десятки человек ночью пришли к дому переехавшего лошадь казахстанца
Лжегенерала в Казахстане осудили за подстрекательство к даче взятки
Суд оштрафовал оскандалившуюся "жену прокурора" в Шымкенте
"Битва" за сахар попала на видео в Караганде
Крупная американская компания перенесла производство из России в Казахстан
Опасения за судьбу рощи Баума в Алматы вполне обоснованы
Новая волна технарей появится в Казахстане
Опубликован рейтинг ведущих вузов-2022
Теперь не нужно предоставлять бумажные документы при наличии их электронных аналогов
Авиационная администрация не ограничивала полеты в аэропорту Уральска
Парламент должен нести ответственность за законы
Заболеваемость COVID-19 растет. Ждать ли ограничений, ответили в Минздраве РК
Таксист увёз девушку за город в Караганде
Ограничить покупку и продажу рублей в обменных пунктах предложил мажилисмен
Видео гибели полицейского при спасении ребенка шокировало Казнет
Восемь земельных участков Храпунова в Восточном Казахстане будут конфискованы
Отстрел 80 тысяч сайгаков планируется разрешить в Казахстане
Закроет ли Казахстан границу из-за роста случаев COVID-19, ответила глава Минздрава
Предельные цены на автогаз до января 2023 года установили в Казахстане
Срок перехода на ОСИ продлили в Казахстане – подписан закон
30 лет дипломатической службе независимого Казахстана – статья Мухтара Тлеуберди
Депутат резко раскритиковал новые правила подушевого финансирования детских кружков
Ограничения из-за COVID-19 снова вводят в Казахстане
Что происходит с тенге – свежие данные
Большой поток студентов из-за рубежа ожидается в Казахстане
Какие меры для бесперебойного экспорта своей продукции примет Казахстан. Токаев провел совещание
Журналист Махамбет Абжан задержан за вымогательство в Нур-Султане
Токаев дал оценку работе КНБ РК и его спецслужб
Cтуденты из Индии утонули в каньоне Аксу: появилось видео, снятое за секунды до трагедии
О требованиях к школьной форме рассказали в Минпросвещения
Закон Республики Казахстан

Читайте также

Происшествия
"Не уступил дорогу": пожилого водителя убили на дороге в Ма…
Происшествия
"Чёрные" риелторы активизировались в Алматы
Происшествия , Видеогалерея
Спасение застрявшей в лифте женщины попало на видео в Нур-С…
Происшествия
Башенный кран упал в Алматы, погиб рабочий

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]