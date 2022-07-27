Многодетные матери избили предпринимателя в акимате Нур-Султана

Семь многодетных матерей избили мужчину в здании столичного акимата, передает Kazpravda.kz со ссылкой на телеканал "Астана".

Видео потасовки облетело казнет. Сообщается, что женщины пришли в госорган по жилищному вопросу. Однако, что-то пошло не так – под руку им попался предприниматель из сферы строительства.

В департаменте полиции пояснили, что нарушительницы перекрыли вход и набросились на бизнесмена с кулаками.

"В ходе разбирательства от участников конфликта в полицию поступили заявления о принятии мер друг к другу. Данный факт зарегистрирован в управлении полиции района "Сарыарка". Назначена судебно-медицинская экспертиза, по результатам которой будут приняты меры согласно действующему законодательству", - прокомментировала руководитель пресс-службы столичного департамента полиции Эльмира Шауленова.