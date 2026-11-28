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В Тупкараганском районе Мангистауской области 10 многодетных матерей не могли своевременно получить государственные награды «Алтын алқа» и «Күміс алқа» из-за нарушений, допущенных при оформлении наградных документов, сообщает прокуратура области.

"Прокуратурой района установлено, что уполномоченными должностными лицами акимата необоснованно затягивались сроки оформления и направления необходимых документов. В результате многодетные матери не смогли своевременно получить заслуженные награды и воспользоваться предусмотренными законодательством мерами социальной поддержки", - говорится в сообщении.

После вмешательства прокуратуры права всех 10 женщин восстановлены, обеспечено вручение государственных наград.

Кроме того, приняты меры по устранению причин допущенных нарушений и обеспечению своевременного оформления наградных документов в дальнейшем.

Виновные должностные лица местных исполнительных органов привлечены к ответственности.