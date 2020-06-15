Многодетные матери получили пособия на сумму 93,9 млрд тенге с начала года

Общество
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Фото: Kazpravda.kz/Адильбек Тауекелов
С января по май 2020 года выплатами государственного пособия по многодетности в среднем охвачено 387,2 тыс. семей на общую сумму 93,9 млрд тенге. В мае данный вид пособия получили 396,5 тыс. семей на общую сумму 20,4млрд тенге, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Министерства труда и социальной защиты населения РК.

"На данное государственное пособие могут претендовать семьи, имеющие 4 и более совместно проживающих несовершеннолетних детей или студентов очной формы обучения в возрасте до 23 лет, вне зависимости от их дохода. Размеры выплат дифференцированы в зависимости от количества детей от 44 532 тыс. тенге (4 ребенка) до 77 951 тыс. тенге (7 детей),с 8 и более детьми – по 4 МРП на каждого ребенка. Таким образом, на сегодняшний день обеспечено расширение данного пособия путем установления отдельных размеров для семей, имеющих 8 и более детей. Соответствующий закон был подписан Главой государства 13 мая текущего года. Пособие для семьи с 8 детьми установлено в размере 88 896 тенге, с 9 детьми – 100 008 тенге, с 10 – 111 120 тенге, с 11 – 122 232 тенге, с 12 – 133 344 тенге, с 13 – 144 456 тенге, с 14 – 155 568 тенге, с 15 – 166 680 тенге, с 16 – 177 792 тенге", - пояснили в Минтруда.

Действие закона вступило в силу с 1 января 2020 года, в связи с этим перерасчет размера пособий многодетным семьям будет производиться с момента его назначения. Таким образом, невыплаченная сумма будет начислена в июле текущего года.

В целом в 2020 году на выплату госпособий по многодетности из республиканского бюджета предусмотрено 191,1 млрд тенге.

Напомним, новое государственное пособие многодетным семьям без учета их доходов было введено в Казахстане с 1 января 2020 года в рамках трех основных направлений поддержки малообеспеченных и многодетных семей, предусмотренных новыми механизмами оказания адресной социальной помощи.

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