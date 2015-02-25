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Многодневка крутит педали
Юрий МАКАРОВ
А в португальской многодневке «Тур Алгарве» первенствовал Герайнт Томас (Уэльс, Team Sky). Испанец Луис Леон Санчес, эстонец Рейн Таарамяэ и итальянец Микеле Скарпони, крутящие педали за «Астану», заняли соответственно 5, 6 и 13-е места.
В остром соперничестве
Представители 75 стран приняли участие в Гран-при Дюссельдорфа по дзюдо.
На татами в Германии выступили 19 казахстанских борцов, но только одному из них – Рустаму Ибраеву (весовая категория до 60 кг) – суждено было подняться на пьедестал почета. Он занял 3-е призовое место. Максим Раков (100 кг) завершил соревнования на седьмой строчке.
В командном зачете уверенно первенствовали родоначальники дзюдо – японцы, выигравшие 7 золотых медалей. Вторыми с двумя высшими наградами стали спортсмены Бельгии.
На кортах ОАЭ и Катара
На открытых кортах двух стран Персидского залива стартовали турниры ATP и WTA.
В Объединенных Арабских Эмиратах борьбу за награды Dubai Duty Free Tennis Championships повели мужчины. Призовой фонд турнира – более 2 млн. долларов. С победы начал соревнования казахстанец Андрей Голубев, сломивший сопротивление француза Фабриса Мартена, – 7:5, 6:4.
По жребию первой соперницей нашей Зарины Дияс в соревнованиях Qatar Total Open стала Онс Жабер из Туниса. На призовом столе в Катаре – 665 900 долларов.

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