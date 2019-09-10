Многогранная личность

Михаил Тё

Представленная экспозиция – очередной этап масштабного проекта, запущенного в ноябре 2017 года. За прошедшее время аналогичные выставки состоялись в Алматинской, Туркестанской, Атырауской, Актюбинской и Кызылординской областях, а также в Алматы и Шымкенте. Их посетили порядка 900 тыс. человек.

Выставка позволяет понять роль Елбасы в становлении и развитии страны. До конца октября жители региона смогут увидеть более тысячи материалов.

– Все они по-своему интересны, ценны и уникальны. Причем для каждой области мы стараемся подобрать материалы, касающиеся развития и истории непосредственно этого региона, – отметил директор Библиотеки Первого Президента РК – Елбасы Амерхан Рахимжанов.

В экспозиции – фотографии, документы из архивных, книжных и музейных фондов Библиотеки Первого Президента. Впервые общественности региона представлена уникальная коллекция наград Нурсултана Назарбаева, ряд книг с дарственными надписями от глав государств и казахстанских авторов, а также труды самого Елбасы на иностранных языках.

Выставка содержит несколько разделов. Блок «Путь Лидера» повествует об этапах биографии Первого Президента РК. В том числе – о первых всенародных выборах Президента суверенного Казахстана, результаты которых определили основные векторы последующего развития государства.

Блок «Феномен Лидера» погружает в историю становления концепции государственного строительства. При этом феномен Елбасы раскрывается через призму решений и инициатив исторической важности – от зак­рытия Семипалатинского ядерного полигона до реализации идеи о переносе столицы.

Эти события превосходно отражены в филателии. Коллекция почтовых марок демонстрирует исторические этапы развития страны и достижения народа Великой степи под руководством Первого Президента. Также в разделе собраны подарочные книжные издания, конверты, сувениры.

Среди изданий из фондов Биб­лиотеки Первого Президента особое место занимают книги с автографами казахстанских писателей и поэтов, которые в разные годы были преподнесены в дар Елбасы. За каждой из них – отдельная история, связанная с личностью Нурсултана ­Назарбаева и судьбой автора, книги.

– Есть и книги Билла Клинтона, Ли Куан Ю, Бориса Ельцина, других известных в мире персон, – рассказал Амерхан Рахимжанов. – Уверен, они будут особенно интересны школьникам и студентам.

Третий сектор выставки – «Лидер, признанный миром» – посвящен динамичной внешней политике государства. Ее многовекторность иллюстративно представлена дипломатическими дарами, архивными материалами, в которых отражены знаки личного внимания лидеров зарубежных государств и правительств, признающих вес и значение заслуг Нурсултана Назарбаева в деле формирования мира, свободного от любых проявлений враждебности и непонимания.

Среди экспонатов – кувшин с блюдом, подаренные Елбасы Премьер-министром Турции Реджепом Эрдоганом, настольные часы от Эмира Катара Тамима бин Хамада аль Тани, сувенир «Сокол балобан» от министра иностранных дел Саудовской Аравии Адель аль-Джубейра...

Привлекают внимание государственные награды Елбасы – знаки признания огромного вклада Нурсултана Назарбаева и народа Казахстана в глобальные процессы стабильности и процветания. Они представлены в разделе «Награда Президенту – признательность народу». Всего их в экспозиции 47.

Здесь можно увидеть награды из Италии, ОАЭ, Японии, Китая и многих других государств. Все они вручены за большой вклад в развитие дипломатических отношений между странами, инициативы по предотвращению ядерной угрозы, активную деятельность по сохранению межконфессионального и межнационального согласия современного казах­станского общества и другие выдающиеся достижения.

– Мы пытаемся рассказать о нелегком пути Казахстана, показать наиболее значимые события и этапы развития страны, – отметил Амерхан Рахимжанов. – В рамках проекта стараемся посетить не только областные, но и районные центры, где с учащимися школ проводим открытые занятия. В ходе выездных экскурсий дети могут не только посмотреть экспонаты под стек­лом, но и ознакомиться ближе, прикоснувшись к ним. К примеру, полистать ценные книги и материалы, увидеть школьный табель Елбасы.

Впечатлениями от посещения выставки в Книге отзывов поделился аким области Аскар Мырзахметов. Приятно удивлены школьники, студенты, педагоги, государственные служащие, ветераны…

– Сама экспозиция, ее компакт­ность, а вместе с тем содержательность и разносторонность впечатляют, – отметил заместитель председателя областного совета ветеранов, почетный строитель Казахстана, почетный гражданин района Т. Рыскулова Сансызбай Жорабеков. – Некоторые экспонаты представлены впервые. Уверен, выставка будет интересна посетителям всех возрастов. Она имеет и воспитательную составляющую, показывая Первого Президента в первую очередь как многогранную личность.

В рамках проекта также прошли обзорные выездные экскурсии в Шуском и Кордайском районах. Состоялись обучающие семинары и тренинги для архивистов, музейных работников и библио­текарей, а на базе Таразского государственного университета им. М. Дулати была организована международная научно-практическая конференция «Историческая миссия Елбасы: безопасность и стабильность в глобальном мире», прошедшая с участием ученых из Германии, Португалии, Кыргызстана и других стран.

