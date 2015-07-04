Многогранность Назарбаева снискала ему мировое уважение – Эмомали Рахмон

Президент
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Многогранная созидательная деятельность Нурсултана Назарбаева как выдающегося государственного деятеля Казахстана снискала ему уважение во всем мире. Такое мнение выразил в поздравительной телеграмме на имя Президента Казахстана лидер Таджикистана Эмомали Рахмон, передает Kazpravda.kz со ссылкой на сайт Акорды.

"С Вашим именем связаны все главные достижения и успехи Казахстана за годы независимости на пути демократии и прогресса. В Таджикистане Вас знают как убежденного сторонника становления и поступательного развития традиционных отношений дружбы и взаимовыгодного сотрудничества между двумя нашими странами в новых исторических условиях, и Ваш вклад в укрепление многогранного партнерства Таджикистана и Казахстана огромен. Убежден, что Вы и дальше будете способствовать расширению и углублению взаимодействия между нашими странами и народами. Со своей стороны мы также будем делать все необходимое для достижения этих благородных целей", – отмечается в телеграмме.

В конце послания Рахмон пожелал своему коллеге крепкого здоровья, человеческого счастья и новых свершений в государственной деятельности, а братскому народу Казахстана – мира и процветания.

В поздравлении Президента Республики Узбекистан Ислама Каримова подчеркивается, что жители Узбекистана с большим удовлетворением отмечают весомые успехи Казахстана в реформировании общественно-политической жизни, активную реализацию страной широкого экономического, научно-технического и интеллектуального потенциала, а также укрепление ее авторитета на международной арене.

"По моему глубокому убеждению, все эти достижения неразрывно связаны с Вашими огромными усилиями по укреплению основ казахстанской государственности. Об этом однозначно свидетельствуют результаты прошедших недавно выборов, которые в очередной раз продемонстрировали высокое доверие и поддержку народом Казахстана Вашей внутренней и внешней политики", – говорится в письме.

Каримов выразил уверенность, что традиционные и проверенные временем узы дружбы, добрососедства и взаимного уважения будут и впредь оставаться надежной основой поступательного развития и укрепления многогранных казахстанско-узбекских отношений, обеспечения стабильности и безопасности в регионе.

"Пользуясь этой возможностью, хочу пожелать Вам крепкого здоровья, счастья и всяческих успехов в Вашей ответственной государственной деятельности, а народу братского Казахстана – благополучия и процветания", - отмечается в телеграмме.

Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев подчеркнул, что история независимости Казахстана связана с именем Нурсултана Назарбаева.

"За эти годы благодаря Вашей мудрости, политической дальновидности и руководству завоеван высокий авторитет на международной арене, достигнуты большие результаты в сфере укрепления государственности Казахстана, всестороннего развития в области социального прогресса", – написал президент.

Алиев также отметил, что дружеские отношения двух народов имеют глубокие исторические корни.

"Сегодня наши межгосударственные отношения, созданные на основе добрых традиций и партнерства, обоснованных взаимной поддержкой и доверием, успешно развиваются. Ваши заслуги в укреплении дружбы и развития двусторонних отношений между Азербайджаном и Казахстаном неоценимы", – отмечается в письме.

Президент Азербайджана пожелал Нурсултану Назарбаеву крепкого здоровья, счастья и успехов в деятельности во благо обеспечения благосостояния народа Казахстана.

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