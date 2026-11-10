Многолетняя проблема Малайсары

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Дома почти шести десятков семей Кербулакского района долгие годы не числятся на балансе местных исполнительных органов, жильцы не имеют необходимых правоустанавливающих документов. Тем временем коммунальные сети многоэтажек посте­пенно разрушаются, и привычные бытовые удобства для людей стали уже недоступной роскошью.

Чтобы понять, как это произошло, обратимся к истории станции Малайсары.

Около полувека назад здесь действовал крупный щебеночный завод. Предприятие обеспечивало работой местных жителей и располагало необходимой производственной и социальной инфраструктурой. Для заводчан построили четыре многоквартирных дома, оборудованных централизованным отоплением от небольшой котельной, водопроводом и канализацией. Завод содержал дома, люди в них жили комфортно.

Судьба зданий изменилась вместе с судьбой предприятия. В период экономических преобразований советский завод перешел в частную собственность. Производственная деятельность уже не требовала прежнего количества работников, а содержание служебного жилья перестало быть заботой предприятия. Никто даже не знает, передавались ли многоэтажки на баланс нового собственника, документов на этот счет пока не обнаружено.

Однако люди-то из квартир никуда не исчезли. Многие семьи остались жить там, где когда-то получали жилье их родители, бабушки и дедушки. Вот только дома больше некому было содержать, предприятие от них открестилось, не зачислили их и в коммунальную собственность Кербулакского района. В результате возникла ситуация, когда многоквартирные здания продолжают использоваться по назначению, но правовое положение проживания людей здесь неопределенное.

Отсутствие собственника, отвечающего за содержание общего имущества, конечно, постепенно сказалось на состоя­нии жилья. Вышла из строя система централизованного отопления. Чтобы пережить холодные месяцы, люди начали устанавливать печи непосредственно в квартирах.

Не лучше дела с водоснабжением. Из-за недостаточного давления вода перестала поступать на верхние этажи. Жить без элементарных удобств невозможно, поэтому большинство семей переселились на первые два этажа домов. Верхние квартиры опустели, а здания, рассчитанные на значительно большее количество жильцов, постепенно утратили прежний облик.

Особенно тяжелой оказалась ситуация с обветшавшей канализацией. Получился замкнутый круг, когда коммунальные проблемы требуют вмешательства государства, однако прежде надо определить, кому юридически принадлежат здания и на каких основаниях люди занимают квартиры.

Сельчане неоднократно поднимали этот вопрос на встречах с представителями местной власти. Жители обращались и непосредственно к акиму области Жетысу Бейбиту Исабаеву во время его рабочих поездок в Кербулакский район. Руководитель региона поручил изучить ситуацию и найти законный способ ее урегулирования. «Все должно решаться строго по закону. Дано поручение прокуратуре, которая досконально изучит юридические аспекты проблемы», – подчеркнул тогда Бейбит Исабаев.

Теперь предстоит определить порядок оформления зданий и передачи их на баланс района. Это позволит людям в дальнейшем заняться оформлением документов на квартиры и рассматривать вопросы ремонта общего имущества в установленном законодательством порядке.

Впрочем, ожидание решения юридических вопросов не остановило работу по устранению наиболее острых коммунальных неполадок. Как сообщили в акима­те Кербулакского района, в 2026 году на текущий ремонт канализационной сис­темы многоквартирных домов станции Малайсары было предусмотрено 57 млн 569 тыс. тенге. Работы начались весной. Подрядчики заменили пришедшие в негодность участки трубопроводов, обновили инженерные коммуникации и необходимые подключения. К настоя­щему времени ремонт завершен.

Для жителей это событие стало практи­чески чудом. Ведь еще совсем недавно многие сомневались, что вопрос «реанимирования домов», не решавшийся десятилетиями, удастся сдвинуть с места.

О том, как развивались события, рассказал житель станции Марат Чимболатов:

– В прошлом году мы ходили на встречу с акимом области, когда он был с рабочей поездкой в районе. Тогда мы напрямую и подняли вопросы о нашем существовании в этих заброшенных домах, о коммуналке, о том, как трудно выживать без удобств. Он выслушал нас внимательно и сказал, мол, разберемся.

Позднее жители встретились с руководством Кербулакского района. На этот раз разговор шел уже о конкретных сроках проведения ремонта. Людям сообщили, что необходимые средства предусмотрены, а строители приступят к работе весной 2026 года.

По словам Марата Чимболатова, люди с нетерпением ждали начала строительных работ, поскольку состояние канализационной сети давно вызывало серьезные опасения:

– Действительно, слова не разошлись с делом. В апреле приехали строители, подрядчики, завезли технику, материалы и сразу принялись за работу. Слава богу, сейчас уже закончили.

Однако восстановление канализации – лишь первый этап приведения жилого городка в порядок. Впереди немало работы. В части регулярного водоснабжения, например. Не менее важен вопрос отопле­ния. Угольные печи, установленные в многоквартирных зданиях, создают дополнительные бытовые неудобства. Жителям приходится хранить топливо, ежедневно заниматься растопкой и поддерживать необходимую температуру в помещениях.

Изменить ситуацию может газификация станции. Согласно перспективным планам развития коммунальной инфраструктуры Кербулакского района, подведение природного газа к Малайсары намечено на 2027 год. Для местных семей это означает возможность отказаться от привычного печного отопления и перейти на более удобный способ обогрева жилья. Многоэтажки можно будет обеспечить, например, своей мини-котельной.

Жители надеются, что за первым выполненным обещанием последуют другие решения. А тогда и в те квартиры, что пустуют долгие годы, захотят въехать люди.