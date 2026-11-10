Многолетняя проблема Малайсары

Местным властям предстоит разобраться с юридическим статусом старого дома
Дома почти шести десятков семей Кербулакского района долгие годы не числятся на балансе местных исполнительных органов, жильцы не имеют необходимых правоустанавливающих документов. Тем временем коммунальные сети многоэтажек постепенно разрушаются, и привычные бытовые удобства для людей стали уже недоступной роскошью.
Чтобы понять, как это произошло, обратимся к истории станции Малайсары.
Около полувека назад здесь действовал крупный щебеночный завод. Предприятие обеспечивало работой местных жителей и располагало необходимой производственной и социальной инфраструктурой. Для заводчан построили четыре многоквартирных дома, оборудованных централизованным отоплением от небольшой котельной, водопроводом и канализацией. Завод содержал дома, люди в них жили комфортно.
Судьба зданий изменилась вместе с судьбой предприятия. В период экономических преобразований советский завод перешел в частную собственность. Производственная деятельность уже не требовала прежнего количества работников, а содержание служебного жилья перестало быть заботой предприятия. Никто даже не знает, передавались ли многоэтажки на баланс нового собственника, документов на этот счет пока не обнаружено.
Однако люди-то из квартир никуда не исчезли. Многие семьи остались жить там, где когда-то получали жилье их родители, бабушки и дедушки. Вот только дома больше некому было содержать, предприятие от них открестилось, не зачислили их и в коммунальную собственность Кербулакского района. В результате возникла ситуация, когда многоквартирные здания продолжают использоваться по назначению, но правовое положение проживания людей здесь неопределенное.
Отсутствие собственника, отвечающего за содержание общего имущества, конечно, постепенно сказалось на состоянии жилья. Вышла из строя система централизованного отопления. Чтобы пережить холодные месяцы, люди начали устанавливать печи непосредственно в квартирах.
Не лучше дела с водоснабжением. Из-за недостаточного давления вода перестала поступать на верхние этажи. Жить без элементарных удобств невозможно, поэтому большинство семей переселились на первые два этажа домов. Верхние квартиры опустели, а здания, рассчитанные на значительно большее количество жильцов, постепенно утратили прежний облик.
Особенно тяжелой оказалась ситуация с обветшавшей канализацией. Получился замкнутый круг, когда коммунальные проблемы требуют вмешательства государства, однако прежде надо определить, кому юридически принадлежат здания и на каких основаниях люди занимают квартиры.
Сельчане неоднократно поднимали этот вопрос на встречах с представителями местной власти. Жители обращались и непосредственно к акиму области Жетысу Бейбиту Исабаеву во время его рабочих поездок в Кербулакский район. Руководитель региона поручил изучить ситуацию и найти законный способ ее урегулирования. «Все должно решаться строго по закону. Дано поручение прокуратуре, которая досконально изучит юридические аспекты проблемы», – подчеркнул тогда Бейбит Исабаев.
Теперь предстоит определить порядок оформления зданий и передачи их на баланс района. Это позволит людям в дальнейшем заняться оформлением документов на квартиры и рассматривать вопросы ремонта общего имущества в установленном законодательством порядке.
Впрочем, ожидание решения юридических вопросов не остановило работу по устранению наиболее острых коммунальных неполадок. Как сообщили в акимате Кербулакского района, в 2026 году на текущий ремонт канализационной системы многоквартирных домов станции Малайсары было предусмотрено 57 млн 569 тыс. тенге. Работы начались весной. Подрядчики заменили пришедшие в негодность участки трубопроводов, обновили инженерные коммуникации и необходимые подключения. К настоящему времени ремонт завершен.
Для жителей это событие стало практически чудом. Ведь еще совсем недавно многие сомневались, что вопрос «реанимирования домов», не решавшийся десятилетиями, удастся сдвинуть с места.
О том, как развивались события, рассказал житель станции Марат Чимболатов:
– В прошлом году мы ходили на встречу с акимом области, когда он был с рабочей поездкой в районе. Тогда мы напрямую и подняли вопросы о нашем существовании в этих заброшенных домах, о коммуналке, о том, как трудно выживать без удобств. Он выслушал нас внимательно и сказал, мол, разберемся.
Позднее жители встретились с руководством Кербулакского района. На этот раз разговор шел уже о конкретных сроках проведения ремонта. Людям сообщили, что необходимые средства предусмотрены, а строители приступят к работе весной 2026 года.
По словам Марата Чимболатова, люди с нетерпением ждали начала строительных работ, поскольку состояние канализационной сети давно вызывало серьезные опасения:
– Действительно, слова не разошлись с делом. В апреле приехали строители, подрядчики, завезли технику, материалы и сразу принялись за работу. Слава богу, сейчас уже закончили.
Однако восстановление канализации – лишь первый этап приведения жилого городка в порядок. Впереди немало работы. В части регулярного водоснабжения, например. Не менее важен вопрос отопления. Угольные печи, установленные в многоквартирных зданиях, создают дополнительные бытовые неудобства. Жителям приходится хранить топливо, ежедневно заниматься растопкой и поддерживать необходимую температуру в помещениях.
Изменить ситуацию может газификация станции. Согласно перспективным планам развития коммунальной инфраструктуры Кербулакского района, подведение природного газа к Малайсары намечено на 2027 год. Для местных семей это означает возможность отказаться от привычного печного отопления и перейти на более удобный способ обогрева жилья. Многоэтажки можно будет обеспечить, например, своей мини-котельной.
Жители надеются, что за первым выполненным обещанием последуют другие решения. А тогда и в те квартиры, что пустуют долгие годы, захотят въехать люди.