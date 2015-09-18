Свежий выпуск Многоликая Азия Айгуль ТУРЫСБЕКОВА, Алматы – Куала-Лумпур

Далекая тропическая страна, которая сделала невероятный экономичес­кий рывок в конце ХХ века, продолжает будоражить умы экономистов и притягивать взоры туристов со всего мира. Не случайно Малайзия популярна среди казахстанских студентов, которые выбирают качественное международное образование. Помимо этого есть и еще ряд преимуществ, чтобы грызть гранит науки: это 365 дней в году лето, развитая система общественного питания, атмосфера толерантности и дружелюбия, царящая в стране. Этот фактор и для нас стал не менее приятным открытием в череде незабываемых впечатлений о Малайзии. Прямой рейс ­Алматы ­– Куала-Лумпур доставил нашу группу журналистов в международный аэро­порт KLIA.

С первых минут пребывания на малайзийской земле казахстанская делегация попала в гостеприимные руки нашего гида по имени Зейнеп. Десять лет назад, во время учебы в Куала-Лумпуре, она встретила здесь свою судьбу. Сегодня в ее семье рас­тут двое детей, супруг работает на государственной службе, а Зейнеп успешно реализует себя в туристическом бизнесе, являясь сертифицированным гидом, состоящим в офисе государственной компании «Туризм Малайзии». Вместе с ней на протяжении десяти дней мы открывали самобытный и прекрасный образ этой страны.

Знакомство с Куала-Лумпуром, безус­ловно, начинается с его визитной карточки, символа города и страны, ее гордости – башен-близнецов Петронас, которые пока удерживают пальму первенства самых высоких зданий-близнецов в мире. Скоростной лифт, доставивший нас на площадку Skybridge – стеклянный мостик, соединяющий башни на уровне 41-го этажа, – а затем на 88-й этаж, позволил увидеть во всей красоте оставшийся внизу мегаполис. Надо сказать, что башни особенно привлекательны и фотогеничны ночью, в чем мы смогли убедиться, ужиная во вращающемся ресторане «Атмосфера 360», на втором уровне телевизионной башни Menara KL Tower. Это еще одна достопримечательность города, которую непременно посещают туристы. Ее высота составляет 421 метр, и она занимает седьмое место в мире среди самых высоких телекоммуникационных сооружений мира. Оказывается, когда чертежи башни были готовы и определено место строительства, на этом месте было обнаружено редчайшее дерево Джелутонг, которому более 100 лет. И для того чтобы сохранить его, пришлось перенести место строительства на несколько метров, что обошлось компании в дополнительные 600 000 тыс. долларов. Дерево и сегодня стоит возле башни, являя собой пример бережного отношения к природе и любви к своему городу.

…Возможно, что их изящество и притягательность кроются в идеальной архитектурной гармонии, в основе которой лежит восьмиконечная звезда. Думается, что группа архитекторов во главе с американцем Сезаром Пелли смогла уловить и воплотить в этот хайтек черты колониального стиля британской эпохи с исламскими мотивами, купола которых напоминают очертания мечетей. Наверняка, прогуливаясь по Куала-Лумпуру, они остановили свой взгляд на зданиях старой железнодорожной станции и управления железных дорог, построенных в 1904 году. Об этом напоминают закругленные формы граней башен, шпили на башнях, выполняющие, как и столетие назад, роль громоотвода. Все эти архитектурные линии придают им неуловимую элегантность и восточную изысканность. Поэтому туристы предпочитают любоваться этим архитектурным чудом именно ночью. Нам же повезло увидеть башни в свете фейерверков, которые озарили ночной город в преддверии Дня независимости Малайзии, который отмечается 31 августа. Этот город по праву называют садом огней. Улицы, дома, деревья и даже строгие офисные здания с наступлением темноты превращаются в ярко освещенные декорации ночного города.

Для того чтобы почувствовать гаст­рономический вкус Малайзии и познакомиться с культурой трех народов – малайцев, китайцев и индусов, вам стоит зайти в уютный уголок старого Куала-Лумпура – центр Saloma, стоящий в тени огромных небоскребов, напоминая эпоху 60–70-х годов прошлого столетия, когда здесь кипела светская жизнь города. Ресторан назван в честь малайзийской певицы Salomа, которую современники сравнивали с Мерилин Монро. Сегодня в этом ресторане можно отведать блюда малайской кухни, посмотреть театрализованное шоу, которое настолько красочное и завораживающее, что вы невольно окажетесь его участником, при желании постигнув нехитрые азы малайского танца, сыграете с аборигенами в народные игры. Кстати, сегодня в этом уютном ресторане с открытой террасой часто проходят семейные и свадебные торжества горожан.

Куала-Лумпур относится к числу быстрорастущих городов мира, где смогли добиться гармоничного соседства небоскребов из стекла и металла с историческими уголками прошедших эпох. Одна из достопримечательностей – мечеть Масджид Негара, построенная первой после обретения независимости, поэто­му она представляет собой символ независимости государства, и в текущем году торжественно отметили 50-летие со дня ее открытия. Число куполов этой мечети соответствует числу куполов Большой мечети в Мекке, крыша напоминает малайский королевский зонт. Ее 18 зубцов олицетворяют собой 13 штатов федерации Малайзии и 5 столпов ислама, а главный минарет представляет собой закрытый зонт. Мечеть построена в виде большой квадратной веранды, которая продувается со всех сторон. Это сегодня все здания, дома, офисы, торговые центры снабжены кондиционерами, а вентиляторы стоят в парках и на пешеходных дорожках. Надо сказать, что в этой мусульманской стране множество великолепных мечетей, которые восхищают своей неповторимой архитектурой.

Сегодня трудно представить, что 140 лет назад на месте этого современного города с многочисленными небоскребами, транспортными развязками, легкорельсовым транспортом и скоростными монорельсовыми поездами, которые управляются в автоматическом режиме без машинистов, и наземным метро когда-то были карьеры, где добывали олово. Именно благодаря этому металлу стала стремительно развиваться шахтерская деревушка в устье двух рек – Куала и Лумпур, что в переводе с малайского значит «грязное устье». Город рос и развивался, и некоторые карьеры, где металл добывался открытым способом, оказались в черте города. Именно такой карьер был когда-то на мес­те нынешнего городского парка птиц. Впадины засыпались землей и засаживались деревьями, и постепенно в черте города вырос настоящий тропический лес.

Надо отдать должное властям города, сумевшим разумно использовать ландшафт и создать «зеленый» пояс города. В 1991 году были созданы парк птиц, бабочек и парк орхидей. Парк птиц сегодня является одним из самых любимых мест горожан и туристов и раскинулся на территории 8 гектаров. Думаю, что этот зеленый оазис в центре 2-миллионного города не оставит равнодушным ни одного человека, даже самого черствого и равнодушного. Изумительный ландшафтный дизайн, где не повторяется ни один его уголок, тротуары, ведущие в затаенные уголки, с водоемами и прудами, где разводится рыба для кормления птиц, мостики, водопады, растения – все органично, как в нас­тоящем тропическом лесу.

Кстати, ландшафтные дизайнеры постоянно находятся в поиске новых идей, делая парк еще более совершенным и удобным. Большая его часть сверху накрыта специальной сеткой, что абсолютно не мешает его обитателям летать, гулять, передвигаться по парку. Около 3 000 птиц практически живут на воле, кроме тех, которых содержат в вольерах: 90% из них – представители местной фауны.

Можно часами наслаждаться неповторимым окрасом попугаев, важно разгуливающими цаплями и пеликанами, вызывающими неописуемый восторг детей и взрослых. Соприкосновение и единение с природой – это настоящее волшебство. Можно сколько угодно описывать, восхищаться этим чудом, но лучше очутиться и испытать всю гамму эмоций, посетив этот уголок девственного леса хоть раз в жизни, при этом парк открыт 365 дней в году. Не менее великолепен и парк бабочек, где много цветов, которые опрыскивают водой с медом, на специальных кормушках лежат разрезанные фрукты. Также непременно загляните в парк орхидей, куда вход совершенно бесплатный.

Быть в Куала-Лумпуре и не посетить храмовый комплекс Бату Кейвз – индийский храм – и не увидеть кусочек Индии будет непростительным шагом. Ведь это самая известная и посещаемая индуистская святыня за пределами Индии. Известняковые пещеры Бату образовались 400 млн лет назад, и золотая статуя божества Муругана высотой 43 метра, установленная у подножия храма Пещеры Бату, переливаясь в лучах жаркого солнца, своей неуловимой улыбкой словно приветствует всех посетителей. Строительство храмового комплекса длилось 3 года, на создание статуи ушло 550 кубометров бетона, 250 тонн стальных балок и более 300 литров золотой краски, специально привезенной из Таиланда. На пути к храму круглый год продают гирлянды из свежих цветов, которые продавцы плетут каждое утро, а многочисленные паломники надевают на шеи богов и читают мантры. Путь в пещеру лежит через довольно крутую лестницу, состоящую из 465 ступеней. Во время восхождения вас будут сопровождать шустрые обезьяны, которые, кажется, давно привыкли к людям, поток которых не прекращается круглый год.

Чтобы понять, куда движется Малайзия, и ее устремления, надо обязательно увидеть своими глазами административный центр – Путраджаю. Это еще одна идея доктора Мохамада Махатхира, который сегодня не менее известен всему миру. Этот город расположен всего в 25 минутах езды к югу от Куала-Лумпура, и все государственные, административные учреждения расположены там. «Путра» означает «принц», «джая» – «успех». Именно так звали первого премьер-министра страны, который был принцем по крови. По плану проектировщиков, его население не должно превышать 350 000 человек, сегодня в нем живут более 100 000 человек.

Уникальность этого грандиозного по замыслу и масштабам проекта заключается еще и в том, что он стал катализатором развития внутреннего рынка страны. При его строительстве использовались строительные материалы только местного производства. Таким образом проект стоимостью более 10 млрд долларов смог аккумулировать эти средства внутри страны. Учитывая, что река и водоемы придают городу неповторимый облик и шарм, было решено создать искусственный канал, который 2 года заполняли водой. Канал пересекают 8 мостов с неповторимым дизайном. Город знаменит не только своими зданиями, но и великолепными ухоженными парками и скверами, спрятавшимися в их глубине прохладными озерами. Надо отдать должное архитекторам, которые смогли избежать серости и однообразия зданий, которые гармонично отражают разные стили и эпохи этой страны.

Восхищаясь красотой, созданной фантазией ландшафтных дизайнеров, понимаешь, что это настоящее искусство. Город построили за 6 лет, он очень удобен для жизни и работы госслужащих. В этой стране престижно быть госслужащим, и в этом городе созданы все условия, чтобы они могли служить во благо своему народу и государству.

Достопримечательностью этого сов­сем еще юного города является розовая мечеть, которая стоит на берегу искусственного канала. Перед дворцом раскинулась площадь Путра (Dataran Putra), диаметр которой равен 300 м, а центральная зона (если смотреть сверху) выполнена в виде 13-конечной звезды, которая является символом 13 штатов Малайзии. В каждом из углов площади развевается флаг соответствующего штата, а в центре – государственный флаг. Напротив площади, на холме, возвышается резиденция премьер-министра, завершая ансамбль зданий вдоль главного бульвара. Необходимо отметить, что круглые купола многих зданий, в том числе резиденция премьер-министра, говорят о приверженности их страны исламу.

Тропические леса, гигантские пещеры, коралловые пляжи, уютное чистое море, пандемические обезьяны, редкие растения, архитектурные шедевры, доступные цены на качественную разнообразную кухню в торговых центрах, стремление к знаниям и культ образования – все это Малайзия. Если учесть, что Малайзия была колонией Португалии, Голландии, Англии, Японии, то можно представить, какой след оставила каждая из этих стран в ее облике.

Сегодняшний Куала-Лумпур – один из наиболее посещаемых туристами городов в мире. В 2014 году его посетило более 11,2 млн туристов, что обеспечило столице Малайзии девятое место в мировом рейтинге по версии агентства Euromonitor International.

Продолжение следует