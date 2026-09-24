Многоуровневая защита – фундамент современной АЭС

По его словам, безопасность выступает основополагающим принципом эксплуатации любой современной атомной электростанции. Причем речь идет не об одном техническом решении, а о целом комплексе инженерных, организационных и цифровых систем, которые работают одновременно.

– В основе современной сис­темы радиационной безопас­ности лежит принцип глубокоэшелонированной защиты, – поясняет Александр Геннадьевич. – Его смысл заключается в том, что на объекте задействованы сразу несколько независимых уровней контроля. Если один из них перестанет выполнять свою функцию, остальные продолжат препятствовать распространению радиоактивных веществ.

Первым барьером выступает сама матрица, удерживающая продукты деления внутри топ­лива. Вторым – герметичная оболочка тепловыделяющих элементов. Третий уровень – прочный герметичный контур циркуляции теплоносителя. Последний защитный барьер – массивная защитная оболочка реактора, способная выдерживать очень значительные внешние и внутренние воздействия.

– Именно такая многоступенчатая система обеспечивает высокий уровень безопасности современных атомных электро­станций, – подчеркивает главный инженер. – Причем непрерывность контроля происходит без участия человека. Ключевую роль здесь играет автоматизированная система, которая объединяет сотни стационарных датчиков, спектрометров, дозиметров и средств передачи информации в единую информационную сеть.

Система круглосуточно контро­лирует мощность дозы гамма-излучения в производственных помещениях и на территории станции, измеряет объемную активность радиоактивных аэрозолей и инертных газов в воздухе, отслеживает содержание радионуклидов в технологичес­ких средах, а также контролирует возможность газоаэрозольной эмиссии и жидких сбросов в окружающую среду.

Как отмечает Александр Коровиков, новейшие автоматизированные системы способны выявлять даже незначительные изменения радиационной обстановки практически мгновенно. Если контролируемые парамет­ры достигают установленных уровней, система автоматически формирует предупредительные или аварийные сигналы, определяет место возникновения отклонения, передает информацию оперативному персоналу и документирует все события.

– Сегодня системы радиационного контроля интегрированы с общестанционными информационно-управляющими комплексами. Используются цифровые технологии, элементы искусственного интеллекта, резервированные каналы связи, средства самодиагностики, – рассказывает эксперт.

Защита работников – обязательная часть системы радиационной безопасности. Каждый сотрудник, выполняющий работы в контролируемых зонах, обеспечивается индивидуальным дозиметром, который фиксирует полученную дозу облучения. Персонал использует современные средства индивидуальной защиты, регулярно проходит медицинские осмотры и обязательную теоретическую и тренировочную подготовку по вопросам радиационной безо­пасности.

Там, где уровень излучения может быть повышенным, широко применяются дистанционные манипуляторы и роботизированные комплексы. Это позволяет минимизировать время пребывания человека в потенциально опасных условиях.

Экологический мониторинг также выступает неотъемлемой частью системы обеспечения безо­пасности. В зоне наблюдения, а также в санитарно-защитной зоне работают автоматизированные посты контроля радиационной обстановки. Регулярно исследуются образцы атмосферного воздуха, воды, почвы, растительности.

– Результаты таких наблюдений подтверждают, что при нормальной эксплуатации современных АЭС радиационная обстановка остается на уровне естественного природного фона и соответствует установленным нормативам, – отмечает Александр Коровиков.

Каждая атомная электростанция заранее готовится к возможным нештатным ситуациям. Для этого разрабатываются планы аварийного реагирования, регулярно проводятся тренировки персонала и совместные учения с подразделениями экстренных служб. Контроль соблюдения требований безо­пасности осуществляется на нескольких уровнях: это эксплуатирующая организация, национальные регулирующие органы, международные структуры. Требования к эксплуатации атомных электростанций постоянно совершенствуются с учетом мирового опыта и появления новых технологий.

– Современные системы обеспечения радиационной безо­пасности представляют собой комплекс взаимосвязанных инженерных, технических и организационных решений. Много­уровневая защита, непрерывный радиационный контроль, цифровые технологии, высокий уровень подготовки персонала и строгое соблюдение международных требований позволяют обеспечивать надежную и безопасную эксплуатацию атомных электро­станций, – говорит эксперт.

По словам Александра Коровикова, радиационная безопас­ность – не разовое мероприятие, а ежедневная системная работа тысяч специалистов. Благодаря их знаниям, ответственности и постоянному совершенствованию технологий атомная энергетика остается одним из самых надежных и экологически чис­тых источников производства электроэнергии.