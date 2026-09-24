Многоуровневая защита – фундамент современной АЭС

Статьи,Мирный атом
Флора Левина
собственный корреспондент по области Абай

Как и за счет чего обеспечивается радиационная безопасность на атомных электростанциях? Этот вопрос мы адресовали главному инженеру филиала Института атомной энергии РГП НЯЦ РК Александ­ру Коровикову.

фото из архива «КП»

По его словам, безопасность выступает основополагающим принципом эксплуатации любой современной атомной электростанции. Причем речь идет не об одном техническом решении, а о целом комплексе инженерных, организационных и цифровых систем, которые работают одновременно.

– В основе современной сис­темы радиационной безопас­ности лежит принцип глубокоэшелонированной защиты, – поясняет Александр Геннадьевич. – Его смысл заключается в том, что на объекте задействованы сразу несколько независимых уровней контроля. Если один из них перестанет выполнять свою функцию, остальные продолжат препятствовать распространению радиоактивных веществ.

Первым барьером выступает сама матрица, удерживающая продукты деления внутри топ­лива. Вторым – герметичная оболочка тепловыделяющих элементов. Третий уровень – прочный герметичный контур циркуляции теплоносителя. Последний защитный барьер – массивная защитная оболочка реактора, способная выдерживать очень значительные внешние и внутренние воздействия.

– Именно такая многоступенчатая система обеспечивает высокий уровень безопасности современных атомных электро­станций, – подчеркивает главный инженер. – Причем непрерывность контроля происходит без участия человека. Ключевую роль здесь играет автоматизированная система, которая объединяет сотни стационарных датчиков, спектрометров, дозиметров и средств передачи информации в единую информационную сеть.

Система круглосуточно контро­лирует мощность дозы гамма-излучения в производственных помещениях и на территории станции, измеряет объемную активность радиоактивных аэрозолей и инертных газов в воздухе, отслеживает содержание радионуклидов в технологичес­ких средах, а также контролирует возможность газоаэрозольной эмиссии и жидких сбросов в окружающую среду.

Как отмечает Александр Коровиков, новейшие автоматизированные системы способны выявлять даже незначительные изменения радиационной обстановки практически мгновенно. Если контролируемые парамет­ры достигают установленных уровней, система автоматически формирует предупредительные или аварийные сигналы, определяет место возникновения отклонения, передает информацию оперативному персоналу и документирует все события.

– Сегодня системы радиационного контроля интегрированы с общестанционными информационно-управляющими комплексами. Используются цифровые технологии, элементы искусственного интеллекта, резервированные каналы связи, средства самодиагностики, – рассказывает эксперт.

Защита работников – обязательная часть системы радиационной безопасности. Каждый сотрудник, выполняющий работы в контролируемых зонах, обеспечивается индивидуальным дозиметром, который фиксирует полученную дозу облучения. Персонал использует современные средства индивидуальной защиты, регулярно проходит медицинские осмотры и обязательную теоретическую и тренировочную подготовку по вопросам радиационной безо­пасности.

Там, где уровень излучения может быть повышенным, широко применяются дистанционные манипуляторы и роботизированные комплексы. Это позволяет минимизировать время пребывания человека в потенциально опасных условиях.

Экологический мониторинг также выступает неотъемлемой частью системы обеспечения безо­пасности. В зоне наблюдения, а также в санитарно-защитной зоне работают автоматизированные посты контроля радиационной обстановки. Регулярно исследуются образцы атмосферного воздуха, воды, почвы, растительности.

– Результаты таких наблюдений подтверждают, что при нормальной эксплуатации современных АЭС радиационная обстановка остается на уровне естественного природного фона и соответствует установленным нормативам, – отмечает Александр Коровиков.

Каждая атомная электростанция заранее готовится к возможным нештатным ситуациям. Для этого разрабатываются планы аварийного реагирования, регулярно проводятся тренировки персонала и совместные учения с подразделениями экстренных служб. Контроль соблюдения требований безо­пасности осуществляется на нескольких уровнях: это эксплуатирующая организация, национальные регулирующие органы, международные структуры. Требования к эксплуатации атомных электростанций постоянно совершенствуются с учетом мирового опыта и появления новых технологий.

– Современные системы обеспечения радиационной безо­пасности представляют собой комплекс взаимосвязанных инженерных, технических и организационных решений. Много­уровневая защита, непрерывный радиационный контроль, цифровые технологии, высокий уровень подготовки персонала и строгое соблюдение международных требований позволяют обеспечивать надежную и безопасную эксплуатацию атомных электро­станций, – говорит эксперт.

По словам Александра Коровикова, радиационная безопас­ность – не разовое мероприятие, а ежедневная системная работа тысяч специалистов. Благодаря их знаниям, ответственности и постоянному совершенствованию технологий атомная энергетика остается одним из самых надежных и экологически чис­тых источников производства электроэнергии.

#АЭС #мирный атом #радиационная безопас­ность #Александ­р Коровиков

Популярное

Все
Контроль в безостановочном режиме
Важные для мегаполиса объекты
Реальные задачи – конкретные решения
В разгаре уборка картофеля
В Туркестане открылась современная вирусологическая лаборатория
«Зеленый» вклад
Не было сада, и вдруг – дендропарк!
Будет музыка звучать
Универсальный гражданин
Время взять в руки книгу
Послание грядущим поколениям
Правовед. Ученый. Наставник
Понимание, поддержка и забота
От научного гранта – к клинической практике
Снизился дефицит врачей
Цифровые активы работают на национальную экономику
Многоуровневая защита – фундамент современной АЭС
Родственников уведомят автоматически: новая услуга появилась на eGov
Обыск по уголовному делу провели на строящемся объекте Wildberries
Проект по производству «зеленого» водорода и аммиака рассмотрят в Казахстане
Самый длинный погружной тоннель в мире строят в Дании
МВД усиливает контроль за нарушениями тишины и порядка
Более 17 тонн нелегальной рыбной продукции изъяли в Атырау
Пройден экватор, близится финиш
Переработка, локализация, высокая добавленная стоимость
Грандиозная битва пройдет в Астане
Школьники знакомятся со страной
Международный фестиваль AI-кино пройдет в Астане
Казахстан стал одной из немногих стран в мире, узаконивших волонтерство в Конституции – Токаев
Аварий в регионе стало на 35% меньше
Тупик или точка развития?..
От экологической акции к общественной норме: Токаев обозначил новый этап «Таза Қазақстан»
Бренды с местным характером
Грузовики объезжали автоматический весовой контроль в области Жетісу
Кирпич нуринский красный
Неотъемлемая часть национального характера
В Казахстане формируется новая модель подготовки кадров
Свыше 16 тыс нарушений выявили в Казахстане в рамках акции «Внимание — дети!»
Аида Балаева: Новый политический цикл должен стать временем качества
Девятиэтажка пойдет под снос
Уборка раньше срока
Северный циклон несет дожди на большую часть Казахстана
Бахытжан Атабаева: путь к макияжу через мечту, испытания и упорство
250 тысяч зрителей и новая система безопасности: как в Караганде прошел масштабный концерт
В Отраре археологи обнаружили древнейшую мечеть эпохи Золотой Орды
Результат важнее процесса
Ученые вывели новый отечественный сорт картофеля
Строительство крупного водохранилища завершают в Туркестанской области
Дорога больших возможностей
Президент Казахстана предложил создать партнерство «БРИКС плюс» в сфере ИИ
Волокита с кражей ЭЦП продолжается
Первые призывники из Астаны отправились служить на границу
ВИК-2026: по итогам второго дня сборная Казахстана завоевала 10 медалей
Шесть крупных инвестпроектов запустят в Алматинской области
Zijin RG Gold представила проект расширения производственных мощностей на месторождении Райгородок
Три лесных пожара зарегистрировали в Казахстане за сутки
Аудит выявил нарушения налогового администрирования в Астане на сотни млн тенге

Читайте также

Цифровые активы работают на национальную экономику
Снизился дефицит врачей
Понимание, поддержка и забота
От научного гранта – к клинической практике

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]