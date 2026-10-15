Многовекторность, сбалансированность, прагматизм

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Страна готовится отметить День Республики. За время, прошедшее с момента обретения государственного суверенитета, Казахстан утвердился в качестве признанной средней державы, ответственного и авторитетного участника международных отношений, способного вносить весомый вклад в решение ак­туальных вопросов глобальной и региональной повестки.

Внешняя политика страны, основанная на конструктивном диалоге, многовекторности и приверженности принципам международного права, получила широкое признание. Инициативы Казахстана в сфере международной безопасности, устойчивого развития, межцивилизационного диалога и укрепления регионального сот­рудничества находят поддержку зарубежных партнеров и востребованы в условиях меняющегося миропорядка.

Отправной точкой для всех этих достижений стала принятая 25 октября 1990 года Декларация о государственном суверенитете. Данный документ закрепил принципы, заложившие основы современной государственности, в числе которых верховенство законов республики, территориальная целостность, право на собственные ресурсы, а также на самостоятельную внешнюю политику.

«Казахская ССР обладает правом выступать самостоятельным субъек­том международных отношений, определять внешнюю политику в своих интересах, обмениваться дипломатическими и консульскими представительствами, участвовать в деятельности международных организаций, в том числе ООН и ее специализированных учреждений.

Республика строит экономичес­кие и торговые связи с зарубежными государствами на основе взаимовыгодных договоров с соблюдением принципов добровольности и равноправия, самостоятельно решает вопросы внешнеэкономической деятельности», – говорится в тексте дек­ларации.

По данным Министерства иностранных дел, за годы независимости Казахстан выстроил дипломатические отношения с более чем 190 государствами мира. В настоящее время внешние связи республики охваты­вают 124 загранучреждения в 80 странах (посольства, генеральные консульства, консульства).

Казахстан одним из первых на постсоветском пространстве оформил государственную границу на всем ее протяжении и сегодня не имеет территориальных споров с сопредельными странами – это важное достижение, которое укреп­ляет региональную стабильность и добрососедство.

«Наша внешняя политика опирается на принципы многовекторности, сбалансированности, прагматизма и уважения международного права, – отметил руководитель управления департамента внешнеполитичес­кого анализа и стратегического планирования Министерства иностранных дел РК Ермухан Баймурынов, выступая на мероприятии, посвященном Дню Рес­публики. – Суверенитет позволил нам сформировать собственную идентичность, основанную на богатом культурном наследии, традициях степной демократии и уважении к самобытности всех этносов нашей страны».

Конструктивная многовекторность внешней политики Казах­стана – не декларативный принцип, а последовательно реа­лизуемая на практике стратегия, нацеленная на обеспечение безо­пасности, стабильности, экономического развития, повышение благосостояния граждан, защиту национальных интересов.

«Наша позиция заключается не в выборе между центрами глобального влияния, а в последовательном отстаивании наших национальных интересов и сохранении пространства для конструктивного взаимодействия. Стратегическое партнерство с Китаем и Россией обеспечивает важные торгово-экономические, транспортные и региональные связи. Одновременно Казахстан развивает отношения с Европейским союзом, США, странами Азии, Ближнего Востока и Африки, расширяя тем самым сотрудничество по линии торговли, привлечения инвестиций, укреп­ления безопасности и внедрения технологий. Развитие отношений с одними государствами не должно рассматриваться как блоковость, направленная против других. Мы заинтересованы в конструктивном партнерстве со всеми странами на основе взаимного уважения и равноправия», – подчеркивает представитель МИД.

Особое значение для Казахстана имеет укрепление взаимоотношений в Центральной Азии, раскрытие экономического, транс­портного, логистического и инвес­тиционного потенциала региона, укрепление его международной субъектности и формирование солидарного голоса по региональным и глобальным вопросам. Важную роль здесь играет развитие формата ЦА+ (с Россией, Китаем, США, Европейским сою­зом, странами Азии и Залива), который становится эффективным инструментом расширения пространства сотрудничества.

Универсальной международной структурой безопасности и диалога для Казахстана остается Организация Объединенных Наций. Наша страна твердо выступает за сохранение ее центральной координирующей роли, соблюдение Устава ООН и совершенствование международных институтов, включая реформирование Совета безопасности с более широким представительством регионов, включая страны Глобального Юга.

«Непосредственным дипломатическим достижением стало учреждение в Алматы Регионального центра ООН по Целям устойчивого развития для Цент­ральной Азии и Афганистана. Инициатива, представленная Касым-Жомартом Токаевым на Генеральной Ассамблее в 2019-м, получила институциональное оформление в прошлом году: резолюция была принята консенсусом при соавторстве 152 государств. В августе подписано соглашение между Казахстаном и ООН о размещении центра.

Это конкретный пример того, как национальное предложение проходит путь до постоянного международного механизма. Казахстан получает дополнительные возможности объединять региональные приоритеты, международную экспертизу и программы развития. Практическая ценность этого достижения будет определяться совместными проектами и результатами для стран регио­на», – отмечает руководитель Отдела азиатских исследований КИСИ при Президенте РК Айдар Курмашев.

Казахстан также принимает активное участие в работе других международных и региональных многосторонних структур, в числе которых ШОС, ОБСЕ, СВМДА, СНГ, ОДКБ, ОТГ и другие.

Как отмечает Ермухан Баймурынов, казахстанский опыт подтверждает, что даже в условиях геополитической напряженности многосторонние институты способны сохранять пространство для диалога. Сегодня торговые войны, санкционное давление, военные конфликты и кризисы усиливают глобальный запрос на медиацию и дипломатические решения. При этом Казахстан неизменно выступает за международные отношения, основанные на взаимозависимости, меж­дународном праве и отказе от разделительных линий.

В этих непростых условиях, как неоднократно подчеркивал Президент Касым-Жомарт Токаев, возрастает роль средних держав, которые, обладая достаточной экономической мощью, политической волей и дипломатическим мастерством, становятся ключевыми игроками в деле обеспечения стабильности, мира и развития в своих регионах и за их пределами.

Перед международным сообществом стоят новые вызовы. Они связаны с изменением климата, дефицитом водных ресурсов, продовольственной и биологичес­кой безопасностью, цифровым неравенством и стремительным развитием искусственного интеллекта. Казахстан поддерживает сотрудничество в сфере транс­граничных вод, охраны окружающей среды и биоразнообразия. Готов выступать региональным хабом поставок продовольствия, продвигает инициативу создания Международного агентства биологической безопасности и Международной организации по воде под эгидой ООН.

Также наша страна выступает за сокращение цифрового разрыва и выработку под эгидой Организации Объединенных Наций международных норм поведения государств в киберпространстве. Важной составляющей казахстанской внешней политики остается также принцип неделимой безо­пасности.

«Исторический вклад в международную безопасность наиболее наглядно проявился в закрытии Семипалатинского ядерного полигона и отказе от унаследованного ядерного арсенала, – подчеркнул Ермухан Баймурынов. – Это решение подтвердило, что безопас­ность укрепляется не только вооружениями, но и доверием, сотрудничеством, разоружением. Сегодня наша страна продолжает выступать за укрепление режима нераспространения ядерного оружия, снижение международной напряженности и содержательный диалог по вопросам глобальной безопасности. Мы активно сотрудничаем с МАГАТЭ и поддерживаем развитие мирного использования атомной энергии. Наша страна является инициатором создания Центрально-Азиатской зоны, свободной от ядерного оружия».

Все большее значение приобретает экономическое измерение внешней политики. При этом Казахстан обращает особое внимание на важность обеспечения предсказуемой международной среды, в которой экономическое сотрудничество не становится заложником геополитического противостояния.

Важнейшие задачи на нынешнем этапе развития государства – привлекать качественные инвес­тиции, передовые технологии, диверсифицировать экономику и укреплять конкурентоспособность страны. Во время зарубежных визитов Главы государства этим темам уделяется особое внимание.

«Международные позиции Казахстана за семь лет президентства Касым-Жомарта Токаева­ получили более прочную экономическую основу. С 2019 года номинальный ВВП страны увеличился со 181,7 миллиарда до 306 миллиардов долларов, а ВВП на душу населения – примерно с 9,8 тысячи до 15 006 долларов. Казахстан сохраняет лидерство в Центральной Азии по данному показателю. Для международных партнеров это означает увеличение масштаба рынка и возможностей экономического сотрудничества, – отмечает экс­перт КИСИ Айдар Курмашев. – Расширение внешней торговли позволяет предметнее оценить изменения международного экономического веса страны. С 2019 года товарооборот Казахстана вырос примерно на 47% – с 97,8 миллиарда до 143,9 миллиарда долларов, экспорт – с 58,1 миллиарда до 79 миллиардов долларов, или на 36%. Это номинальный прирост, но он показывает, что после пандемии и изменения международных условий страна сохранила значительный объем внешнеэкономических связей. География экспорта также отражает практическое содержание многовекторной политики: в 2025-м на Италию приходилось 19,8% казахстанских поставок, на Китай – 19,2%, на Россию – 10,3%. Работа с разными рынками остается необходимым условием экономической устойчивости».

Следующий этап укрепления международных позиций, по мнению политолога, связан с увеличением поставок переработанной продукции и услуг, доходы от которых меньше зависят от нефтяной конъюнктуры.

В современных условиях укреп­ление независимости неразрывно связано с обеспечением реального суверенитета государства – его способности самостоятельно определять стратегию развития, защищать национальные интересы и принимать решения, исходя из собственных приоритетов.

Суверенитет сегодня опирается не только на территориальную целостность и национальную безо­пасность, но и на экономическую самостоятельность, технологичес­кий потенциал и прочные позиции на международной арене. В этих условиях особое значение приобретает дипломатия, позволяющая отстаивать национальные интересы политико-дипломатическими средствами, укреплять доверие между государствами, расширять пространство для взаи­мовыгодного сотрудничества и создавать благоприятные внешние условия для устойчивого развития страны.

Казахстан стремится не просто адаптироваться к изменениям мирового порядка, но и участвовать в формировании международной повестки, укреплении многосторонних институтов и развитии конструктивного диалога.

Активная и сбалансированная внешняя политика позволяет стране укреплять международный авторитет, развивать парт­нерские отношения и вносить вклад в решение актуальных регио­нальных и глобальных проблем. Стратегическая цель Казахстана – сохранить и укрепить независимость, обеспечив условия для самостоятельного определения своего будущего, последовательной защиты нацио­нальных интересов и внесения весомого вклада в укрепление мира и устойчивое развитие.

Опираясь на исторический опыт, сочетая стратегический прагматизм с открытостью к международному сотрудничеству, Казахстан последовательно укрепляет свой суверенитет. При этом сбалансированная внешняя политика становится важным ресурсом для решения национальных задач развития и ответа на вызовы будущего.