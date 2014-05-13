Спорт
Множатся футбольные площадки
Тяга подростков села к спорту приносит плоды. По словам тренера футбольной команды села Жанабая Абенова, в трех возрастных группах сейчас занимаются здесь более 60 человек. Наиболее перспективные ребята обучаются в специализированной спортивной школе в Павлодаре и в академии футбола при ФК «Иртыш».
Всего в областном центре сооружено 45 площадок с искусственным покрытием. Но это – не предел, говорят специалисты отдела физической культуры и спорта города. В данный момент по поручению акима региона разрабатывается программа, в рамках которой рассматривается вопрос о сооружении дополнительных мини-футбольных полей на территории школ и в микрорайонах.
Сергей ГОРБУНОВ,
фото пресс-службы акимата города
Павлодар