Множество мероприятий пройдет в Астане на Наурыз

В рамках празднования Наурыза в Астане запланировано проведение множества культурных мероприятий, передает Kazpravda.kz со ссылкой на управление культуры, архивов и документации города.
С 16 по 17 марта во дворце "Жастар" состоится фестиваль для лиц с ограниченными возможностями "Творчество без границ".
Начиная с 18 марта в разных точках столицы (21-22 марта – площадь "Қазақ елі", городская площадь, парк "Студенческий", 22 марта – территория у театра "Жастар", с 18 по 22 марта – жилые массивы Куйгенжар, Мичурино, Промышленный, Интернациональный, Железнодорожный, Пригородный, Уркер, Коктал-1, Ондирис) пройдут народные гуляния с ярмарками, концертами, спортивными и развлекательными мероприятиями.
Основной этноаул раскинется в праздничные дни у ТРЦ "Хан Шатыр".
Ценители красоты смогут побывать на конкурс "Қазақ аруы", который состоится 22 марта в ЦКЗ "Казахстан".
Напомним, власти Павлодара в текущем году решили перенести культурно-массовые мероприятия, посвященные Наурызу, с марта на 1 мая.
С 16 по 17 марта во дворце "Жастар" состоится фестиваль для лиц с ограниченными возможностями "Творчество без границ".
Начиная с 18 марта в разных точках столицы (21-22 марта – площадь "Қазақ елі", городская площадь, парк "Студенческий", 22 марта – территория у театра "Жастар", с 18 по 22 марта – жилые массивы Куйгенжар, Мичурино, Промышленный, Интернациональный, Железнодорожный, Пригородный, Уркер, Коктал-1, Ондирис) пройдут народные гуляния с ярмарками, концертами, спортивными и развлекательными мероприятиями.
Основной этноаул раскинется в праздничные дни у ТРЦ "Хан Шатыр".
Ценители красоты смогут побывать на конкурс "Қазақ аруы", который состоится 22 марта в ЦКЗ "Казахстан".
Напомним, власти Павлодара в текущем году решили перенести культурно-массовые мероприятия, посвященные Наурызу, с марта на 1 мая.