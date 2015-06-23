МНТЦ: казахстанский этап Свежий выпуск 566 Жулдыз Айтжанова, Астана

В 60-м заседании Совета управляющих МНТЦ приняли участие послы стран-участниц, официальные лица Правительства РК, а также руководство Назарбаев Университета. Председатель Совета управляющих Рональд Леман, выступая от имени совета, выразил глубокую признательность Президенту РК Нурсултану Назарбаеву и Правительству РК за приглашение МНТЦ в страну, а также Назарбаев Университету – за предоставление прекрасной и коллегиальной рабочей среды.

На протяжении более 20 лет МНТЦ выступает ведущей организацией в области финансирования и налаживания научного сотрудничества в странах бывшего Советского Союза. В течение этого периода было профинансировано около 3 000 научно-исследовательских проектов на сумму 1 млрд долларов на поддержку научных и социально значимых вопросов в области энергетики, сельского хозяйства, медицины, материаловедения, космоса, физики и других. Министерство образования и науки – уполномоченный орган по работе с МНТЦ в Казахстане. По словам вице-министра образования и науки РК Такира Балыкбаева, нахождение головного офиса организации в Казахстане позволит отечественным ученым получить серьезные возможности сотрудничества с зарубежными коллегами.

– В прошлом году МНТЦ переехал в Астану из Москвы, – говорит Т. Балыкбаев. – В дальнейшем этот центр будет полностью работать здесь, в Астане. Можно сказать, что это результат инициатив и достижений Казахстана в науке и различных сферах на международном уровне.

С момента присоединения Казахстана к организации партнеры МНТЦ профинансировали 184 научных проекта казахстанских ученых на сумму 66 млн долларов в области биотехнологии, ядерных реакторов, химии, экологии и медицины. Все основные научно-исследовательские институты Казахстана участвуют в проектах МНТЦ. Исследования проводятся на высоком уровне, что создает возможность для выведения научных разработок на рыночный уровень. Стоит отметить, что в течение 2014 года было профинансировано проектов на сумму более 6 млн долларов, а на 60-м заседании Совета управляющих одобрено еще два проекта на сумму 520 тыс. долларов.



