Мобилизующая энергия Послания Послание Президента 1051 Лилия СЫЗДЫКОВА

Адресно и предметно



Открывая совещание, заместитель Премьер-Министра РК Д. Назарбаева отметила, что для исполнения Послания Главы государства Правительством разработан общенациональный план. Она подчеркнула, что качество реализации задач, поставленных Президентом в новом документе, будет зависеть в том числе от эффективности разъяснительной работы и отдельно остановилась на некоторых мероприятиях плана в части информационного сопровождения.



В первую очередь Дарига Назарбаева коснулась разработки развернутого Антикризисного плана действий Правительства и Национального банка, который станет основным документом по стабилизации экономики на 2016–2018 годы.



– Разъяснение антикризисной работы акиматов на местах должно вестись понятным и доступным языком. Акиматы должны смотреть на мир глазами прос­того человека, – подчеркнула вице-премьер. – Работа с людьми, внимательное отношение к их нуждам не менее важно, чем выполнение экономических показателей. Решение близких каждому человеку бытовых воп­росов будет в глазах простого жителя самой действенной антикризисной работой акиматов.



Если говорить о ряде важнейших законодательных инициатив, озвученных Президентом в Послании, то их реализация начнется с 2017 года. Это изменения в налоговом режиме, введение всеобщего декларирования доходов и расходов, обязательное медицинское страхование, бесплатное профессионально-техническое образование. Кроме того, до конца 2016 года продлена легализация имущества. Как подчеркнула Д. Назарбаева, эти законодательные нововведения коснутся каждого, и люди должны понимать, что на их социальном самочувствии они отразятся только положительно.



Еще один важный момент, требующий исключительно четкого, грамотного и оперативного разъяснения, – это дедолларизация экономики и стабилизация финансового сектора. Как подчеркнула вице-премьер, здесь нужно работать адресно по каждой целевой группе – основные игроки финансового рынка, банковский сектор, экспертное сообщество, активные граждане и все население в целом.

Важно повысить доверие к национальной валюте, формировать осознание того, что в нашей стране только тенге является той денежной единицей, за которую можно купить все необходимое. Кроме того, Национальному банку нужно выстроить системную информационно-разъяснительную работу по вопросам вывода из-под контроля финансового регулятора Единого накопительного пенсионного фонда (как говорилось в Послании, в 2016 году пенсионные активы должны быть переданы под управление частных компаний).

Немаловажное значение имеет последовательное разъяснение в части оптимизации бюджетной политики, приватизации, мер по стимулированию экономической конкуренции.



– Не случайно Президент апеллирует к первой половине 90-х годов, когда мы жили «без нефти». Несмотря на внешний экономический кризис, мы развивались. Первыми среди стран СНГ уверенно провели реформы во всех сферах экономики. И всегда залогом развития являлись стратегические решения Президента, определяющие траекторию развития страны, – подчеркнула заместитель Премьер-Министра.

Она также сделала акцент на том, что такой важный посыл, как «жить по средствам», адресован и каждому казахстанцу в отдельности, и государству в целом.



Отдельное направление работы мероприятий Общенационального плана – это разъяснение Новой социальной политики.



– Несмотря на кризис, нынешнее Послание является социально ориентированным. Президент поставил конкретную задачу перед Правительством – обеспечить в полном объеме все социальные обязательства перед населением, – подчеркнула Д. Назарбаева.

Адресно до каждой социальной группы должны быть донесены все нововведения Послания – введение дифференцированного подхода к различным категориям бюджетников, совершенствование подходов по обеспечению адресной помощи. Широкое информационное сопровождение должна получить «Дорожная карта занятости-2020».



– Сколько бы государство ни прилагало усилий к тому, чтобы сделать страну богатой, она никогда не станет такой, если люди не будут себя вести в ней как трудолюбивые и бережливые хозяева, если не будут любить, ценить и приумножать то, что у них есть. Общество Всеобщего Труда должно стать реальной основой эффективной экономики, устойчивой к внешним потрясениям, – отметила вице-премьер.

Кроме того, она обратилась ко всем государственным органам с призывом активизировать работу по разъяснению новых законов и нормативно-правовых актов, принятых в реализацию Плана нации «100 конкретных шагов».



– Послание Главы государства мобилизует всех нас на очень серьезную и ответственную работу. Залогом нашей эффективности является оперативность и скоординированность наших действий. Поэтому в реализации задач Послания каждый на своем участке должен принять самое непосредственное и активное участие. Вся работа должна быть системной, четко спланированной и обеспечивающей вовлечение в обсуждение Послания адресных групп населения в регионах, – заключила Д. Назарбаева.



Грамотное экспертное сопровождение



Заместитель руководителя Администрации Президента РК Баглан Майлыбаев напомнил слова Главы государства, сказанные им в выступлении 30 ноября: «Вызовам новой глобальной реальности мы должны противопоставить целостную стратегию действий». Именно такой стратегией и является Послание. Этот документ, акцентировал Баглан Майлыбаев, – системный план превентивных мер, который позволит в условиях глобального кризиса обеспечить стабильность и развитие.

Послание Президента, как отметил Б. Майлыбаев, – это вовлекающая программа работы, главная политическая задача, вокруг которой консолидируется весь народ.



– В условиях мирового кризиса такой план есть не у всех государств. И далеко не все страны могут позволить себе разработку и выдвижение такого Послания, – подчеркнул заместитель руководителя АП. – Послание учитывает глобальные тренды экономического и социального развития мира, а также реальные возможности Казахстана.



В связи с этим Б. Майлыбаев отметил ряд направлений, по которым необходимо провести определенную работу. Так, разработан комплексный План мероприятий по информационному сопровождению Послания. В нынешнем году данная работа будет выстроена без коллективных выездов республиканских информационных групп в регионы. Второй важный аспект – деятельность по разъяснению Послания должна вестись в тесном взаимодействии с Ассамблеей народа Казахстана. Под эгидой АНК по всей стране образовано более 1 700 Советов общественного согласия на областном, городском, сельском уровнях, и это прекрасный формат для организации информационного сопровождения важного документа.



Заместитель руководителя Администрации Президента поставил задачу выстроить грамотное экспертное сопровождение Послания, обеспечить наглядность информационной работы. В связке с озвученными в Послании задачами должно идти разъяснение Плана нации «100 конкретных шагов», денежно-кредитной политики, принимаемых антикризисных мер. Это прежде всего законы, вступающие в силу с 1 января 2016 года. Новыми законами устраняются административные барьеры для бизнеса, совершенствуются государственное управление, образование и здравоохранение.



В рамках четвертого направления Плана нации «Идентичность и единство» введен ряд законодательных изменений. Это в первую очередь Закон «Об НПО», «Об Ассамблее народа Казахстана», «О государственных символах в РК», «По вопросам культуры и историко-культурного наследия» и впервые принятый Закон «О благотворительности». Государственным органам нужно учиться работать по новым законам и четко разъяснить, как будет работать новый закон, в чем его преимущества?



Баглан Майлыбаев призвал активно подключиться к деятельности по разъяснению Послания национальные компании, в том числе в части оперативного реагирования на изменения в тех сферах, которые касаются жизни каждого казахстанца.



– В нынешнем Послании Президент обратился к бизнесу, молодежи, социально уязвимым слоям населения. Нужно адресно довести суть нововведений Послания до каждого жителя нашей страны, – подчеркнул Б. Майлыбаев.



Так, важно особое внимание уделять информационно-разъяснительной работе по Новой социальной политике, прежде всего по «Дорожной карте занятости». Информация по ней должна быть доступна абсолютно всем казахстанцам. Максимально полные данные гражданам будут предоставлены и по Комплексному плану приватизации на 2016–2020 годы.



Не менее актуальный вопрос – доведение до молодежи информации о введении бесплатного профессионально-технического обучения для всех с 2017 года. Это беспрецедентная мера социальной поддержки, и крайне важно, чтобы ею с пользой для себя и страны воспользовались молодые казахстанцы.



Держать руку на пульсе



Большой пласт работы по информационному сопровождению Послания берет на себя партия «Нур Отан». Как рассказал первый заместитель Председателя А. Мырзахметов, уже разработан комплексный план по разъяснению реализуемых в стране реформ Плана нации «100 конкретных шагов» и аналогичная работа будет проводиться по новому Посланию Главы государства. На этом направлении задействованы все партийные ресурсы и возможности, в работу вовлечены депутаты фракции в Мажилисе Парламента, первичные партийные организации, партнеры из числа институтов гражданского общества.



Кроме того, как отметил Аскар Мырзахметов, партия направила запросы во все министерства и ведомства с перечнем конкретных вопросов, которые непосредственно волнуют граждан в связи с новшествами, озвученными в Послании. Полученные комментарии от компетентных структур станут важным дополнением к плану информационного сопровождения и позволят более эффективно проводить разъяснительную работу.



Министр здравоохранения и социального развития Тамара Дуйсенова в своем выступлении остановилась на новом Трудовом кодексе РК и на ряде изменений в социальной политике страны.

– Одним из важных документов текущего года, подписанных Главой государства, стал новый Трудовой кодекс. Его концептуальные подходы базировались на задаче детализации трудового законодательства с учетом международного опыта, в первую очередь стран ОЭСР, – отметила министр.

Она проинформировала, что в регионах проводятся встречи на одной площадке с работодателями, работниками и профсоюзами, где обсуждаются вопросы найма, расторжения трудовых договоров, оплаты труда и другие вопросы. Министр также обратилась к акиматам с просьбой организовать разъяснение нового кодекса на местах.



Как уже отмечалось, в 2017 году вступит в силу закон об обязательном социально-медицинском страховании, предусматривающий распределение ответственности за здоровье граждан между государством, работодателями и самими гражданами. Как рассказала Т. Дуйсенова, казахстанцы будут иметь право на получение следующих пакетов медицинской помощи. Первый – гарантированный государством базовый пакет, который доступен для всех граждан (с финансированием из республиканского бюджета). И второй – дополнительный (доступный только участникам системы страхования), охватывающий виды дополнительной медицинской помощи, не вошедшей в базовый пакет.



В Послании Глава государства большое внимание уделил вопросам занятости населения. Новые экономические условия, как отметил Президент, требуют усиления мер в этой сфере.



– Для реализации этих поручений Правительство одобрило изменения и дополнения в «Дорожную карту занятости», где акцент сделан на сохранение и создание рабочих мест, расширение занятости в сфере услуг, повышение качества трудовых ресурсов, стимулирование создания новых рабочих мест, – сказала Т. Дуйсенова. Она добавила, что актуализированная карта занятости начнет работать с 2016 года, и начать разъяснительную работу необходимо как можно скорее.



Особенное внимание требуется в части проведения информационно-разъяснительной работы в контексте поэтапной модернизации системы социального обеспечения, социальной помощи, где в ближайшие годы ожидается множество важных изменений. Государство ответственно за своих граждан и будет оказывать всю необходимую поддержку, но адресатами ее станут только те, кто действительно нуждается в помощи.



Нацелены на успех



Одно из важнейших направлений Послания «Казахстан в новой глобальной реальности: рост, реформы, развитие» касается новой инвестиционной политики. Здесь Глава государства поставил ряд амбициозных задач на предстоящее десятилетие – это обеспечение ежегодно роста экономики на уровне 5%; увеличение экспорта обработанных товаров не менее чем в 2 раза по сравнению с 2015 годом и довести его до 30 млрд долларов в год; увеличить ежегодный объем инвестиций в экономику более чем на 10 млрд долларов и так далее.



– Сейчас если посмотреть на ситуацию в экономике страны и в мире, то новая реальность несет серьезные вызовы. Но Казахстан как государство с сильными институтами, с сильным законодательством, с прекрасным инвестиционным климатом может рассчитывать на успех в своих начинаниях, – отметил, выступая на совещании, министр по инвестициям и развитию А. Исекешев. По его словам, все те реформы и новшества, к реализации которых приступил сегодня Казахстан, дают возможность привлечь значительные инвестиции, как казахстанские, так и иностранные.



В целом если говорить о привлечении прямых иностранных инвестиций, то Казахстан за последние 5 лет показал неплохие результаты. По озвученным А. Исекешевым данным, привлекалось примерно по 20 млрд долларов ежегодно (большая часть приходила в нефтяной сектор, но многое делалось и для развития обрабатывающей промышленности). В 2014 году Казахстан занял 28-е место в мире по объему прямых иностранных инвестиций, второе место среди всех транзитных экономик и первое место среди стран, не имеющих выхода к морю.



– Инвестиции в мире начинают тяготеть к развитым рынкам, уходят из развивающихся стран. В этой ситуации необходима новая проактивная политика. Мы работаем над дальнейшим совершенствованием инвестиционного климата, сделали обзор с ОЭСР, благодаря которому удалось понять наши слабые места, – рассказал глава МИР.



В частности, для повышения инвестиционной привлекательности Казахстана большое внимание уделяется работе на уровне регионов, чтобы инвестор, в какую бы часть страны он ни пришел, всегда получал от местных властей максимальную поддержку и находил оперативное решение всех вопросов. На центральном уровне ведется аналогичная работа. Так, с 1 января 2016 года МИР будет работать как «одно окно», где инвестор сможет получить 363 государственные услуги.



Активная работа по привлечению инвестиций включает и такие форматы, как проведение бизнес-форумов, в том числе за рубежом. Только в нынешнем году были организованы встречи с более чем 2 тыс. компаний, со множеством из которых достигнуты конкретные договоренности и они начали деятельность в нашей стране. Вместе с тем никто не останавливается на достигнутом. Ведутся постоянные поиски способов усилить эту работу на всех уровнях.



Другие важные направления Послания – развитие государственно-частного партнерства, формирование региональных драйверов экономического роста и другие – находятся в фокусе внимания Правительства, и по ним ведется работа. В том числе информационно-разъяснительная.



Донести информацию до каждого



Поручения Главы государства, озвученные в Послании народу, затрагивают также вопросы развития бизнеса, создания условий для свободной и здоровой конкуренции. В этом контексте был поднят вопрос регулирования процессов банкротства и реабилитации неэффективных компаний.



Как подчеркнул в своем выступлении министр финансов Бахыт Султанов, банкротство предприятия – это инструмент для избавления от некомпетентного менеджмента, и оно не означает его ликвидацию. Банкрот сегодня может на любой стадии пойти на заключение мирового соглашения с кредиторами или разработать план выхода из сложного положения. Законодательство страны позволяет купить предприятие вместе с наименованием и товарным знаком и вдохнуть в него новую жизнь. Рабочие места при этом сохраняются, а производство не останавливается.



– Наша задача – довести до каждого предпринимателя новые возможности выхода из кризисных ситуаций, и мы призываем активно использовать разработанные государством меры восстановления бизнеса, – отметил Б. Султанов.



Наряду с эффективным регулированием процессов банкротства предприятий большое внимание уделено разработке процедуры банкротства физических лиц. Как пояснил Б. Султанов, здесь важно понять, что не стоит воспринимать это как возможность избавиться от своих обязательств перед банками, бюджетом или любыми другими кредиторами. Система будет предусматривать четкие барьеры для недопущения в нее тех, кто преследует мошеннические цели или пытается жить за счет других.



– Эта работа не одного дня, но мы уже со Всемирным банком разработали концепцию соответствующего законопроекта. До марта будем обсуждать этот вопрос со всеми госорганами и общественными организациями. Мы открыты для диалога, – призвал Бахыт Султанов.

Речь зашла и о легализации имущества, сроки которой продлены до 31 декабря 2016 года. Как сказал в Послании Президент, участникам акции гарантируются конфиденциальность и защита от судебного преследования… «Я призываю всех, кто еще раздумывает об участии в легализации имущества, воспользоваться этой возможностью», – отметил Нурсултан Назарбаев.



Б. Султанов в связи с этим прокомментировал сложившуюся ситуацию. Проведенный анализ, по его словам, выявил много сдерживающих факторов, которые сегодня устранены. Кстати, дополнительным стимулом принять участие в акции становится и тот факт, что на ее завершение приходится начало внедрения всеобщего декларирования доходов и расходов. И по этому направлению также ведется масштабная информационно-разъяснительная работа.



Как рассказал Б. Султанов, всеобщее декларирование будет внедряться в два этапа. На первом, который начнется непосредственно в 2017 году, – сдавать декларацию будут госслужащие, работники квазигосударственного сектора и бюджетных организаций. А с 2020 года декларирование станет обязательным уже для всего населения страны.



Также в ходе совещания выступил директор Службы центральных коммуникаций при Президенте РК Ержан Бабакумаров, проинформировавший о технологическом и методическом обеспечении информационной работы по разъяснению Послания. В частности, он остановился на деятельности региональных служб коммуникаций, которыми уже охвачены 11 регионов (еще четыре – на подходе). Был поднят вопрос о налаживании диалога между государственными органами и средствами массовой информации, качество которого в некоторых аспектах оставляет желать лучшего. Необходим более высокий уровень взаимодействия, важно оперативно реагировать на острые вопросы, налаживать стабильную обратную связь с медиа.



Кроме того, как отметил Е. Бабакумаров, государственные органы, как в центре, так и на местах, должны более ответственно относиться к формированию своего событийного ряда. То есть проводить такие мероприятия, которые будут действительно интересными, актуальными, соответствующими ожиданиям общества. Только в этом случае можно будет говорить об эффективности таких событий с информационной точки зрения, ведь именно этот аспект становится особенно важным, когда ньюсмейкер пытается донести до своей аудитории значимые сведения и идеи, от которых в той или иной мере зависит реализация государственной политики.

По итогам заседания участникам были даны конкретные поручения и рекомендации.

