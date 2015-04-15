Мобильная медпомощь Свежий выпуск 735 Жубаныш БАЙГУРИНОВ, Актюбинская область

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В апреле состав побывал на ряде станций и разъездов Актюбинской области. Конечным пунктом на днях стал населенный пункт Бестамак. Состав находился здесь трое суток. Уже с утра за неполные 3 часа медики успели принять около 50 человек. Люди приходили на профилактический осмотр даже семьями. По словам старшего врача медпоезда Ермека Самбаева, ежедневно поезд-поликлиника принимает от 150 до 250 пациентов. Информация о вновь выявленных заболеваниях или особенных случаях сразу передается в участковую поликлинику по месту жительства пациента, с которой поддерживается тесный контакт. Сельчане весьма довольны: не приходится ехать в город, тратить время, чтобы попасть на прием к квалифицированным врачам. Не скрывают: прибытия «Жәрдем» они всегда ждут с нетерпением.