Сотрудники мобильной службы милосердия раздают бездомным одежду, лекарства, оказывают первую медицинскую помощь и предлагают переселиться в спецприемник. Социальный патруль, опыт которого павлодарцы переняли у московских родственных служб, работает круглосуточно. ­Проект «Скорая помощь для бездомных» действует в областном центре всего несколько месяцев. В теплое время года медики и соцработники совершали за сутки всего несколько выездов, сейчас, когда наступили холода, их количество увеличивается.

Сергей ГОРБУНОВ