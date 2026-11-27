Проект «Халыққа жақын», стартовавший накануне в Аральске по инициативе Қазақстан Халық Кеңесі, сегодня продолжился в Аральском и Казалинском районах Кызылординской области. Как отметили реализаторы проекта, его главная цель – выстроить прямой диалог с населением, изучить актуальные вопросы на местах, повысить доступность государственных услуг, оказать людям консультативную и практическую помощь, а также укрепить общественное согласие и национальное единство.

фото предоставлено пресс-службой Қазақстан Халық Кеңесі

В рамках выезда мобильная группа встретилась с сельчанами, провела личный прием граждан, выслушала насущные проблемы и предложения жителей. Так, в Аральском районе мобильная группа под руководством членов Қазақстан Халық Кеңесі Марата Азильханова и Геннадия Шиповских побывала в селах Шижага и Камыстыбас, куда ради встречи с представителями совета съехались жители и других, более отдаленных сел. Такая активность показала повышенный интерес людей к проекту и их готовность открыто обсуждать волнующие вопросы. На личных приемах сельчанам были оказаны желаемые госуслуги, жители получили консультации и практическую поддержку профильных специалистов.

Не менее насыщенным выдался прием граж­дан и в Казалинском районе. В центре «Руханият» поселка Айтеке би члены Қазақстан Халық Кеңесі встретились с представителями интеллигенции, членами общественного совета, Совета аксакалов и молодежью района. Участники обменялись мнениями о социальном развитии региона, общественных инициа­тивах и проблемах, которые сегодня волнуют местных жителей. Встреча помогла услышать предложения разных поколений и укрепить взаимопонимание.

Встречи в Кызылординской области подтвердили востребованность проекта «Халыққа жақын», который помогает укреплять связь между обществом и государством и решать вопросы людей непосредственно на местах. Накопленный в регионе опыт станет основой для дальнейшего масштабирования проекта в других областях страны, совершенствования работы мобильных групп и выстраивания эффективной обратной связи с населением.