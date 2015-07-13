Мобильная служба знакомств для мусульман открылась в России

В России заработала первая мобильная служба знакомств для мусульман – с помощью приложения можно найти спутника жизни, соответствующего религиозным и национальным критериям, передает Kazpravda.kz
со ссылкой на Известия
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"Особенность сервиса в том, что на первом этапе общения фотографий пользователей увидеть нельзя. Подборка подходящих кандидатов в супруги происходит на основе обязательного подробного анкетирования. Сервис рассчитан в первую очередь на мигрантов и должен стать альтернативой уже действующим сайтам знакомств, которые противоречат мусульманским устоям", – рассказал основатель проекта Mydiaspora.mobi Арсен Казибеков.
При регистрации наряду с финансовым положением и отношением к спиртному и сигаретам женщине нужно указать количество родных братьев и возможность смены религии на ту, что исповедует предполагаемый муж. При общении есть возможность добавления в чат старшего брата или отца.
"Сервис знакомств рассчитан в первую очередь на мигрантов. Перед запуском был проведен опрос, и функция поиска второй жены была добавлена по просьбам респондентов. Уже были прецеденты, когда христианские женщины писали о том, что они одиноки, имеют нескольких детей, материально не обеспечены и готовы выступить в роли второй жены", – добавил Казибеков.
Общая стоимость проекта составляет $150 тыс. Первый вклад сделал сам основатель проекта, который раньше занимался бизнесом. После были привлечены два инвестора из Татарстана, имена которых Казибеков не назвал. Он надеется, что проект окупится через пять месяцев.
Зарабатывать социальная сеть и служба знакомств будет путем взимания комиссии с денежных переводов, которые будут осуществляться с помощью портала. Также у пользователей в будущем появится возможность посылать друг другу платные подарки по аналогии с практикой "Одноклассников", "ВКонтакте".
Базовая версия бесплатна, однако до конца июля будет презентован расширенный функционал MyDiaspora.mobi с более детализированным анкетированием – за него нужно будет вносить ежемесячную плату в размере $10 долларов. Приложение для знакомств доступно на платформах iOS и Android.
На сегодняшний день в диаспоральной соцсети зарегистрированы 10 тыс. человек, из них 1,5 тыс. воспользовались службой знакомств, пробная версия которой начала работать две недели назад. Большинство тех, кто находится в поиске второй половины, по словам Казибекова, – дагестанцы, армяне, чеченцы и татары. Количество мужчин и женщин сейчас примерно одинаково.