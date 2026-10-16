Мобильная столовая на колёсах появилась в Нацгвардии

Фото: пресс-служба Нацгвардии

Необходимость такого решения обусловлена особенностями резко континентального климата Казахстана, особенно в осенне-зимний период. Мобильная столовая позволит создать более комфортные условия для военнослужащих при выполнении служебных задач.



Компактное пространство переоборудовали с учётом повседневных потребностей личного состава. Мобильный пункт питания рассчитан на шесть человек и позволяет хранить продукты, разогревать готовые блюда и организовать приём пищи. В салоне разместили съёмный шкаф, микроволновую печь, электрический чайник и стол.



Предусмотрели и условия для соблюдения гигиены. В шкафу установлены две ёмкости: одна — для чистой воды, необходимой для мытья рук, другая — для сбора использованной воды. Электропитание бытового оборудования обеспечивает инвертор.



При создании мобильной столовой важно было сохранить возможность использовать микроавтобус по прямому назначению. Поэтому всё оборудование установили на штатные крепления, без сверления кузова и проведения сварочных работ. Оно не мешает открывать задние двери и пользоваться грузовым отсеком, что позволяет свободно загружать и выгружать продукты и необходимые принадлежности.



Ещё одна особенность решения — возможность быстро вернуть автомобиль к первоначальному состоянию. Все элементы столовой являются съёмными. При необходимости их можно демонтировать и установить штатные сиденья на предусмотренные производителем места крепления.



Сейчас специалисты оценивают практичность нового решения и возможность его применения при выполнении служебных задач. Если пилотный проект подтвердит свою эффективность, мобильные столовые могут появиться и в других воинских частях войск правопорядка. Это позволит расширить возможности организации питания личного состава в условиях, где стационарная инфраструктура недоступна.