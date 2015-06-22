Мобильная «тяга»

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Олег ТАРАСОВ
Как сообщили в пресс-службе ведомства, наибольшее количество преступлений, раскрытием которых занимаются сотрудники управления криминальной полиции ДВД на транспорте МВД РК, составляют хищения чужого имущества. Причем сегодня самый большой вал приходится на кражи сотовых телефонов.
В целях предотвращения подобных правонарушений УКП ДВДТ приняло целый комплекс профилактических мер. Как рассказал начальник управления криминальной полиции ДВДТ Даулет Максутов, с целью профилактики краж чужого имущества сотрудниками криминальной и административной полиции на постоянной основе на железнодорожных вокзалах, в зданиях аэропортов и пассажирских поездах проводятся рейдовые мероприятия. Ежедневно на охрану общественного порядка заступают свыше 500 полицейских.
В целях повышения эффективности проведения мероприятий по раскрытию краж чужого имущества «по горячим следам» обеспечена круглосуточная проверка следов пальцев рук, изъятых с мест происшествий, по автоматизированной дактилоскопическо-информационной системе «Папилон».
Также разработаны буклеты и памятки по противодействию мошенническим действиям с указанием номеров телефонов линейных органов. На железнодорожных вокзалах через громкоговорящую связь, а также в пассажирских поездах периодически транслируются тексты профилактического характера.
Несмотря на разъяснительную работу, из-за невнимательного отношения граждан к предупреждениям полиции кражи личного имущества на объектах железнодорожного транспорта продолжают совершаться. Так, с начала текущего года в Едином реестре досудебных расследований зарегистрировано 205 фактов краж сотовых телефонов на участке обслуживания департамента, в то время как за весь 2014 год их было 231.
Из общего количества таких преступлений 108 фактов совершены в пассажирских поездах. При этом раскрываемость подобных преступлений составила 100%.
Транспортные полицейские напоминают, что гражданам надо быть самим осторожными и принимать все возможные меры для предупреж­дения краж личного имущества. В рамках «нулевой терпимости» им следует быть и неравнодушными. Их бдительность и своевременные звонки в полицию наверняка помогут раскрыть не одну кражу и предупредить очередные.

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