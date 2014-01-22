Мобильная визитная карточка

Мультиязычный интернет-сервис «Мой Казахстан», как надеются его создатели Асхат Сурауов, студент 3-го курса факультета информационных технологий университета МУИТ, и Дмитрий Цай, студент 4-го курса Международной академии бизнеса, станет визитной карточкой нашей страны. Об актуальности проекта, по мнению молодых ученых, свидетельствуют данные американской компании Cisco Systems, согласно которым, в 2014 году количество мобильных устройств в мире превысит количество людей, т. е. их станет более 7 млрд. Мировой рынок мобильных устройств ежегодно прибавляет 15–18%, не выпадает из этого тренда и Казахстан: ежегодный рост отечественного IT-рынка находятся в диапазоне 10–25%. И в ближайшие годы, согласно прогнозам, такие темпы сохранятся. А уровень проникновения Интернета в РК достиг 70% еще в 2011-м году. Опираясь на эти данные, можно сделать вывод, что актуальность проектов, основанных на мобильных и интернет-технологиях, высокая.

Мобильное приложение «Мой Казахстан», по словам Дмитрия Цая, позволит получать не только самую свежую информацию о новостях бизнеса и экономики, авто и спорта, науки и здоровья, шоу-бизнеса и культуры, но станет путеводителем по историческим достопримечательностям Казахстана. Интернет-портал, разработанный в научно-технологическом парке КазНУ, содержит информацию обо всех городах и населенных пунктах, а также археологических открытиях ученых, о более чем 100 архитектурных достопримечательностях нашей республики. Кроме того, сайт предлагает туристам обновляемую в режиме онлайн подборку и сравнение ценовых предложений авиабилетов, гостиниц и многого другого. Мобильное приложение ценно еще и тем, что дает доступ к интересным статьям о Казахстане и фотогалереям в любую минуту и позволяет делиться ими с друзьями в Twitter или Facebook. Один раз загрузив информацию, позже пользователь сможет их просматривать в оффлайн-режиме.

Словом, проект «Мой Казахстан» нацелен на повышение имиджа государства, утверждают его разработчики-студенты. И, как они надеются, их детище станет полезным спутником в повседневной жизни для каждого продвинутого пользователя.

Раушан ШУЛЕМБАЕВА