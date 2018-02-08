Общество
Мобильное приложение "Моя беременность" запустят в Астане
Управление здравоохранения Астаны запустит мобильное приложение "Моя беременность". Об этом на пресс-конференции в акимате сообщил руководитель ведомства Камалжан Надыров, передает Еlorda.info.

"Планируется запустить мобильное приложение для беременных "Моя беременность". Женщина сможет быть на связи со своим участковым терапевтом, акушером-гинекологом, планировать посещение, получение рекомендаций по диете и многое другое", – сказал Камалжан Надыров.

По его словам, в данное время управление изучает предложения от разработчиков мобильных приложений. Также планируется запустить приложения для пациентов, которые нуждаются в постоянном мониторинге.

"На отечественном рынке есть ряд разработчиков, они понимают, что это перспективное направление. Есть приложения не только для беременных. Есть и для людей с определенными заболеваниями, например, сахарный диабет, это та категория пациентов, которая нуждается в постоянном мониторинге", – добавил руководитель управления.

C мобильным приложением для беременных управление здравоохранения Астаны определится до конца первого квартала и до конца года внедрит во всех поликлиниках.

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