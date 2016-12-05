Технологии
Мобильное приложение запустил ДЧС Карагандинской области
Департамент по чрезвычайным ситуациям Карагандинской области совместно с ТОО "IT-Expert.Asia" запустил оповещение населения через мобильное приложение "KazakhstanДЧС", передает Kazpravda.kz.

"Идеей внедрения и использования приложения послужила необходимость оперативного предоставления населению информации о ЧС. Практика последних нескольких лет показала, что на оформление смс-сообщений через операторов сотовой связи порой затрачивается от 2-х до 3-х часов и абоненты получают сообщения английскими буквами. Некоторая информация предупреждающего характера теряет свою актуальность", – пояснили в пресс-службе ДЧС.

В то же время мобильное приложение позволяет мгновенно получать информацию об угрозе возникновения различных ситуаций, о штормовых предупреждениях, информацию о закрытии автотрасс, об отмене занятий, о погодных условиях. 

Приложение "Kazakhstan ДЧС" содержит:

- интерактивную карту, на которой отмечаются участки закрытых автодорог, масштабы возможных паводковых явлений и наводнений, места произошедших ЧС и опасных зон для нахождения людей. Карта позволяет определить местоположение человека путем получения точных GPS координат, а также указать на ближайшие подразделения спасательных служб, пунктов обогрева и питания;
- справочник по ЧС с информацией о правилах поведения при ЧС и методах их предотвращения;
- контактную информацию экстренных служб.

Приложение позволяет выбрать необходимый регион и получать сообщения о ситуации там. Пока доступно актуальное оповещение по двум областям – Акмолинской и Карагандинской. Оповещение ведется на трех языках: казахском, русском и английском.

"Оперативное оповещение является первым шагом к безопасности, поэтому ДЧС Карагандинской области начал применять мобильное приложения для своевременного информирования о различных чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера. "Kazakhstan ДЧС" – это не просто мобильное приложение, а полноценный программный комплекс с большими возможностями для решения различных задач, это саморазвивающийся проект, который поможет поднять уровень информированности населения и культуру поведения при ЧС", – отметили в ДЧС.

На данный момент приложение скачали более 46 000 человек.

Скачать его можно абсолютно бесплатно всем пользователям смартфонов, планшетов с оперативной системой Android, используя GooglePlay или зайдя на сайт www.dchs.kz.

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