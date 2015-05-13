Мобильность и профессионализм Свежий выпуск 437 Валерий МЕРЦАЛОВ, Петропавловск

В один день автопарк полицейских подразделений пополнился 45 единицами транспорта – это Škoda Octavia, Lada Granta, «Нива», УАЗ. Ключи от них стражам порядка вручил заместитель акима Северо-Казахстанской области Владимир Бубенко: 80 млн. тенге на приобретение машин было выделено из областного бюджета. Также стражи порядка получили два автобуса, поступившие по линии Министерства внутренних дел. «Это событие – наглядное подтверждение заботы государства о развитии правоохранительной системы», – отметил начальник ДВД генерал-майор полиции Берик Билялов.

То, с какой решимостью и профессионализмом силовики исполняют свой долг перед обществом, показало выступление спецподразделения: крепкие парни продемонстрировали виртуозное владение оружием, чудеса ловкости, выдержки, а затем в считанные мгновения обезвредили условных преступников. Завершилось мероприятие торжественным маршем сотрудников органов внутренних дел СКО.