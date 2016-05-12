​Мобильные, активные, креативные

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Валентина ФИРОНОВА

Делегаты из всех епархий Казахстана и гости из России и Кыргызстана собрались в Духовно-культурном цент­ре имени равноапостольных Кирилла и Мефодия при Успенском соборе столицы, чтобы обсудить насущные проблемы и ощутить свое единство и силу. Приоритеты, о которых говорили юноши и девушки, близки каждому человеку: семейные ценнос­ти, радость созидательного труда, образование, культура, миссионерство, медиа, волонтерство, милосердие.

В работе съезда приняли участие руководители епархиальных отделов по делам молодежи и руководители молодежных клубов, лидеры молодежных и общественных объединений, эксперты по социальным и религиозным вопросам. На съезде царили эмоциональный подъем и духовная общность. Особой теплоте и открытости способствовали не только совместные мероприятия, диспуты и обмен опытом, но и литургии, пронизанные пасхальной радостью.

Диапазон обсуждаемых тем был настолько широк, что удалось поговорить не только о том, как часто надо причащаться, но и о поэзии, важнейших исторических датах, молодежных инициативах, пользе совместных чаепитий, о социальных сетях, образовательных программах… Съезд предоставил молодым людям поистине уникальную возможность в доверительной и непринужденной обстановке пообщаться с видными религиозными деятелями, настоящими подвижниками веры.

Блестящий проповедник и знаток литературы епис­коп Каскеленский Геннадий, управляющий делами православной церкви Казахстана, посвятил свое выступление двум ярким юбилейным датам нынешнего года – 50-летию кончины преподобноисповедника Севас­тиана Карагандинского и выдающегося поэта Анны Ахматовой, остановившись на величии, трагичности и соприкосновении их судеб. Кстати сказать, владыка Геннадий – глубокий знаток не только русской литературы, но и казахской. Именно за стихотворное переложение 12 поучений Абая он был удостоен государственной награды Российской Федерации – медали Пушкина.

Познавательными и духовно полезными были также выступления председателя Миссионерской комиссии при Епархиальном совете города Москвы, эксперта комитета Госдумы РФ по вопросам семьи, женщин и детей иеромонаха Димитрия (Першина), известного мос­ковского публициста и миссионера иеромонаха Макария (Маркиша) и российского писателя Виктора Николаева.

Ответственно и творчески ребята подошли и к празднованию Дня Победы. Они возложили цветы к Вечному огню у монумента «Отан қорғаушылар» и подготовили концерт.

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