Свежий выпуск Мобильный Интернет для глубинки 1 апреля 2022 г. 1:49 Вологодская Галина собкор по Восточно-Казахстанской области В Восточно-Казахстанской области установят 60 ретрансляторов для обеспечения отдаленных сел мобильным Интернетом. Доступность и качество Интернета – острая проблема в регионе. По данным облуправления цифровизации и архивов, примерно в 700 селах глобальная Сеть действует, но скорость – черепашья. Технология 4G – за гранью мечтаний. Еще в 103 населенных пунктах Интернета нет вообще. Чтобы воспользоваться услугами и госпрограммами через egov.kz, местным жителям приходится выезжать в районные центры. Как сообщили в управлении, в рамках программы «250+» операторы сотовой связи выразили готовность обеспечить глубинку мобильным Интернетом. В настоящее время в районах определяют земельные участки под установку 60 антенно-мачтовых ретрансляторов. Кроме того, органы исполнительной власти приступили к составлению карты с указанием населенных пунктов, наличия доступа к Сети, а также предельной скорости Интернета. Всего в действующих границах Восточного Казахстана 15 районов, 10 городов, 30 поселков, 870 сельских населенных пунктов.