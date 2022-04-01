В Восточно-Казахстанской области установят 60 ретрансляторов для обеспечения отдаленных сел мобильным Интернетом.

Доступность и качество Интернета – острая проблема в регио­не. По данным облуправления цифровизации и архивов, примерно в 700 селах глобальная Сеть дейст­вует, но скорость – чере­пашья. Технология 4G – за гранью мечтаний. Еще в 103 населенных пунктах Интернета нет вообще. Чтобы воспользоваться услугами и госпрограммами через egov.kz, местным жителям приходится выезжать в районные центры.

Как сообщили в управлении, в рамках программы «250+» операторы сотовой связи выразили готовность обеспечить глубинку мобильным Интернетом. В нас­тоящее время в районах определяют земельные участки под установку 60 антенно-мачтовых ретрансляторов. Кроме того, органы исполнительной власти приступили к составлению карты с указанием населенных пунктов, наличия доступа к Сети, а также предельной скорости Интернета.

Всего в действующих границах Восточного Казахстана 15 райо­нов, 10 городов, 30 поселков, 870 сельских населенных пунктов.