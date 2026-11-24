По данным министра, в рейтинге стоимости мобильного интернета среди 55 стран с быстрым интернетом Казахстан в ноябре занял 7-е место.

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Заместитель премьер-министра – министр искусственного интеллекта и цифрового развития Жаслан Мадиев на заседании Правительства доложил о доступности мобильного интернета и необходимости сохранить баланс между тарифами для населения и инвестициями в отрасль, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Кабмина

По данным министра, в рейтинге стоимости мобильного интернета среди 55 стран с быстрым интернетом Казахстан в ноябре занял 7 место. Средний мобильный тариф в стране составляет около $10 в месяц – почти втрое ниже среднемирового уровня в $27.



При этом объем интернет-трафика продолжает расти. Для повышения скорости связи и расширения покрытия 5G операторам необходимо инвестировать в развитие сетей.

«Необходимо соблюдать баланс – сохранять тарифы доступными для населения, а отрасль – привлекательной для инвестиций», — отметил Жаслан Мадиев.