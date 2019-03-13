​Мобильный подход

Ерлан Кошанов разъяснил сельчанам детали социальных инициатив Президента, рассказал о том, какую помощь они могут получить от государства, какие для этого нужны документы.

Семья Байт Апея с учетом подворового хозяйства получала адресную помощь в размере около 10 тыс. тенге. С 1 апреля ежемесячное пособие в целом увеличится для них до 95 тыс. тенге. Кроме того, специалисты Цент­ра занятости разъяснили, как можно решить вопрос с трудоус­тройством. Оказалось, что глава семьи в 38 лет не имеет никакой профессии. Теперь он знает, где можно бесплатно обучиться, а после – найти постоянную работу.

– У нас четверо детей, я домохозяйка, у мужа постоянной работы нет. Жилье снимаем. Теперь благодаря Главе государства пособие увеличится. Если муж найдет работу, сможем в будущем приобрести собственное жилье. Мы не знали о таких возможностях. Специалисты нам все объяснили. Теперь муж пойдет учиться, – говорит Бира Акерхан.

Семья Татьяны Глушко недавно переехала в село Чкалово. Раньше она вообще не получала адресную помощь. Татьяна одна воспитывает четверых детей и живет только на пособие в 70 тыс. по утере кормильца. Теперь дополнительно будет получать еще 90 156 тенге.

– Я пока не работаю, сижу дома с младшей дочкой. Старшие дети учатся в школе. Спасибо нашему Президенту за то, что позаботился о многодетных семьях. Это очень большая помощь. Когда достроят детский сад в Старом городе в Темиртау, отдам дочку туда и пойду работать. Но сначала хочу переучиться. Мне рассказали про возможность бесплатного обучения, – говорит Татьяна.

По Карагандинской области сейчас работают мобильные передвижные группы Центра занятости. Специалисты, помимо разъяснительной работы, сос­тавляют адресную социальную карту каждого дома. В документе указываются все проблемные вопросы семьи. Таким образом выявляются многодетные, малообеспеченные семьи и семьи, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации.

В Бухар-Жырауском районе мобильные передвижные группы центра занятости за месяц объез­дили 29 населенных пунктов.

– Мы работаем с каждой семьей индивидуально. За день консультируем 140–150 человек, – рассказала специалист Цент­ра занятости района Айгуль Жунусова.