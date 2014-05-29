Мобильный центр спешит в глубинку

Стоит отметить, что благодаря деятельности центра у жителей селений расширились возможности получения консультационных услуг по мерам господдержки предпринимательства, поскольку в выездах участвуют также представители ряда финансовых институтов развития и региональной палаты предпринимателей. В каждом районе они провели семинар-совещания, в которых приняли участие более тысячи человек. На этих встречах поднимались важные вопросы в сфере бизнеса.

Как выяснилось, основной проблемой в сельской местности является нехватка специалистов, особенно рабочих профессий. Как один из вариантов решения данной проблемы сельчане предлагают внести в целевую группу программы «С дипломом в село» специалистов в сфере сельского хозяйства. Сдерживает работу также труднодоступность кредитов банков второго уровня из-за низкой ликвидности имущества в сельской местности, предоставляемого в качестве залогового обеспечения. Предпринимателям было разъяснено, что для получения необходимой суммы кредита, в случае нехватки залога, они могут воспользоваться гарантией фонда «Даму» по кредитам банков.

На встречах с мобильным центром сельчане имели возможность получить индивидуальные консультации по условиям и механизмам реализации госпрограмм по поддержке предпринимательства. Наибольший интерес в глубинке вызвали такие программы, как «Грантовое фина-нсирование»,«Субсидирование» и «Гарантирование» в рамках «ДКБ -2020», «Сыбаға» и «Занятость-2020». Также аульчане записались на обучение по проекту «Бизнес-советник».

В мае мобильный центр поддержки предпринимательства приступает ко второму этапу выездов, в ходе которого, кроме районных центров, планируется посещение и других крупных населенных пунктов области. На этот раз в поездках будут участвовать специалисты сервисных компаний. Они намерены консультировать в сфере бухгалтерского и налогового учета, по таможенным процедурам, госзакупкам, по внедрению систем менеджмента качества, юридическим услугам, по вопросам маркетинга и информационных технологий.

Жубаныш БАЙГУРИНОВ, Актюбинская область