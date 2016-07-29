​Мода на все времена

Школьная форма консервативная и свободная одновременно. В ней уживаются классические каноны и новые вея­ния, строгость и равенство, стильность и отличительная принадлежность к ученичес­кому сообществу. С учетом таких особенностей выставку по инициативе Комитета промышленности МИР РК впервые организовала Палата предпринимателей Карагандинской области.

– Мы решили ознакомить со швейными предприятиями области прежде всего родителей, чтобы они увидели, что есть отличные модели, которые производятся на наших фабриках, пощупали ткани, примерили на своих детях готовые комплекты, – сообщил в интервью журналистам Мадениет Божбанов, директор Палаты предпринимателей Карагандинской области НПП «Атамекен».

Заметим, что первый опыт в том, чтобы себя показать и предложить потребителям почувствовать разницу между отечественным и импортным вариантами в соотношении цена-качество, удался. Региональные предприятия легкой промышленности постарались запомниться предложениями всем посетителям, заходящим в их палатки. Если учесть, что в области свыше 17 тыс. школьников и все должны соблюдать установленный дресс-код, то предпринимателям соблазнительны объемы будущих заказов. Правда, последнее слово остается за родителями: что они предпочтут для своих детей?

На школьные формы тратится немало средств из семейного бюджета у жителей области. Сегодня в детских отделах магазинов и на рынках предлагается одежда, изготовленная в Китае, Турции, Кыргызстане. Отечественные предприниматели считают, что их продукция соответствует финансовым возможностям земляков и одновременно превосходит ка­чеством ширпотреб из-за границы. В этом уверена и швея Фатима Куйбаева из Улытау. На сельском предприятии давно поняли, что спрос на школьную одежду вечен: пока есть школы, будет форма. Поэтому ИП «Айшагүл» не остается без заказов благодаря работе на совесть, качественным тканям и невысоким ценам: девичья форма для младших и средних классов обходится в 3–6 тыс. тенге.

Большинство из представленных на выставке предприя­тий прежде специализировалось на другом ассортименте. Кризис вынудил в короткий срок перестроить производство. И технологи, помимо специальной и рабочей униформы для отраслей и организаций, освоили школьную, разработав оригинальные модели. Так произошло в городе Абае, в ТОО «Стежок». С его конвейера стандартные комплекты для учащихся образовательных школ обойдутся в 6,5–12 тыс. тенге в зависимос­ти от размеров. Свое преимущество абайские швейники видят в натуральных российских и белорусских тканях приятных расцветок.

По словам Мадениета Божбанова, палата намерена проводить такие выставки регулярно. Сейчас подыскиваются площадки для них. А потом, в июле и августе, горожане смогут бывать на еженедельных продажах школьной формы местного производства.