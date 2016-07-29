Свежий выпуск
​Мода на все времена
Наталья РЫЖКОВА, Караганда

Школьная форма консервативная и свободная одновременно. В ней уживаются классические каноны и новые вея­ния, строгость и равенство, стильность и отличительная принадлежность к ученичес­кому сообществу. С учетом таких особенностей выставку по инициативе Комитета промышленности МИР РК впервые организовала Палата предпринимателей Карагандинской области.

– Мы решили ознакомить со швейными предприятиями области прежде всего родителей, чтобы они увидели, что есть отличные модели, которые производятся на наших фабриках, пощупали ткани, примерили на своих детях готовые комплекты, – сообщил в интервью журналистам Мадениет Божбанов, директор Палаты предпринимателей Карагандинской области НПП «Атамекен».

Заметим, что первый опыт в том, чтобы себя показать и предложить потребителям почувствовать разницу между отечественным и импортным вариантами в соотношении цена-качество, удался. Региональные предприятия легкой промышленности постарались запомниться предложениями всем посетителям, заходящим в их палатки. Если учесть, что в области свыше 17 тыс. школьников и все должны соблюдать установленный дресс-код, то предпринимателям соблазнительны объемы будущих заказов. Правда, последнее слово остается за родителями: что они предпочтут для своих детей?

На школьные формы тратится немало средств из семейного бюджета у жителей области. Сегодня в детских отделах магазинов и на рынках предлагается одежда, изготовленная в Китае, Турции, Кыргызстане. Отечественные предприниматели считают, что их продукция соответствует финансовым возможностям земляков и одновременно превосходит ка­чеством ширпотреб из-за границы. В этом уверена и швея Фатима Куйбаева из Улытау. На сельском предприятии давно поняли, что спрос на школьную одежду вечен: пока есть школы, будет форма. Поэтому ИП «Айшагүл» не остается без заказов благодаря работе на совесть, качественным тканям и невысоким ценам: девичья форма для младших и средних классов обходится в 3–6 тыс. тенге.

Большинство из представленных на выставке предприя­тий прежде специализировалось на другом ассортименте. Кризис вынудил в короткий срок перестроить производство. И технологи, помимо специальной и рабочей униформы для отраслей и организаций, освоили школьную, разработав оригинальные модели. Так произошло в городе Абае, в ТОО «Стежок». С его конвейера стандартные комплекты для учащихся образовательных школ обойдутся в 6,5–12 тыс. тенге в зависимос­ти от размеров. Свое преимущество абайские швейники видят в натуральных российских и белорусских тканях приятных расцветок.

По словам Мадениета Божбанова, палата намерена проводить такие выставки регулярно. Сейчас подыскиваются площадки для них. А потом, в июле и августе, горожане смогут бывать на еженедельных продажах школьной формы местного производства.  

Популярное

Все
Развитие госуправления: промежуточные итоги и необходимые реформы
В Казахстане предлагают применять принудительный труд в качестве административного наказания
В Кызылорде из-за невнимательности чиновников бизнес-леди оштрафовали на 600 тыс. тенге
Старая сказка на новый лад
Свыше 11 тыс. граждан с ограниченными возможностями получат финансовую помощь в Актау
Модницам на заметку
Суд да дело
Овощи круглый год
Время решительных мер
Ориентир – Новый Казахстан
На земле отцов
Расширяются связи
Кто отправится в Глазго
Принципиальный шаг в новую эпоху
Многое нужно наверстать
Крупнейшая в Центральной Азии
В условиях высоких инфляционных ожиданий
Тариф для ускорения
Сломанные судьбы
Из-за аварии на скважине водозабора больше недели без воды оставался крупный жилой массив близ Алматы
Тональность заявления Захаровой не соответствует характеру союзнических отношений – МИД РК
Экономическое развитие немыслимо без науки
Рассылку о призыве России стран-участниц ОДКБ на Донбасс распространяют в соцсетях
Женщину с 7-летней дочерью нашли убитыми в Карагандинской области: версию их смерти рассказала бабушка
Касым-Жомарт Токаев принял участие в форуме сторонников
Токаев принял участие в неформальной встрече глав государств СНГ
UNESCO чествовала Ахмета Байтурсынова
Застали с рачком
В Уральске школьник умер перед уроком в классе
Указ Президента Республики Казахстан
Указ Президента Республики Казахстан
Игорь Лепеха стал заместителем министра внутренних дел Казахстана
Алихан Смаилов: Казахстан готов нарастить поставки товаров в Иран
В Сибири казахское сокровище тазы дает уроки милосердия и любви
В чем заключена сила Казахстана, объяснил президент Токаев
СВМДА: вызовы и перспективы трансформации
Запущено пробное онлайн-тестирование для подготовки к ЕНТ
Берик Алибай: сегодня его работы украшают самые лучшие коллекции мира
Токаев посетил гимназию имени Абая для одаренных детей в Павлодаре
Токаев: Я пойду на выборы не от какой-то конкретной организации
Продолжить традицию китайско-казахстанских отношений и открывать новые возможности
Указ Президента Республики Казахстан
Ракета с космическим кораблем напугала казахстанцев – видео
Где и во сколько смотреть трансляцию поединка Головкин – "Канело"
Объявлены новшества ЕНТ-2023
Торговля людьми: более 20 преступлений выявили полицейские Казахстана
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 14 сентября
Когда столица Казахстана вновь станет Астаной
Реформатор с большой буквы
Закон Республики Казахстан
Об отправленных в Россию вертолетах высказался глава МЧС
Археолог Андрей Астафьев обнаружил в Мангистау древнейший торговый ремесленный центр
Почти на 10 млрд тенге снизили тарифы на комуслуги в 12 регионах
Мусин заехал по "старой доброй привычке" без предупреждения в ЦОН и рассказал, что его там ждало
Единовременную выплату ко Дню пожилых людей получат пенсионеры в Казахстане
Наплыв россиян в Казахстан объяснили в МВД РК
Тарифы страховых выплат пострадавшим от медиков пациентам предложил Минздрав
Указ Президента Республики Казахстан
Позицию Казахстана по референдумам в ЛНР и ДНР обозначили в МИД РК
Правительство полностью потеряло контроль над развитием угольных шахт Караганды – депутат

Читайте также

Свежий выпуск
Врачи провели редкую операцию пациентке с доброкачественной…
Свежий выпуск
Ориентир – Новый Казахстан
Свежий выпуск
Принципиальный шаг в новую эпоху
Свежий выпуск
Прощай, коллективный иммунитет?

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]