​Модель единства и согласия

Участниками форума стали представители РМД АНК «Жаңғыру жолы», председатели молодежных крыльев республиканских этнокультурных объединений, лидеры студенческих организаций АНК, победители проекта «100 новых лиц», общественные и культурные деятели. Встреча прошла в формате открытого диалога о роли молодежного движения в деятельности АНК, важности модернизации общественного сознания, повышения конкурентоспособности казах­станской молодежи.

Обращаясь к участникам конференции, заместитель председателя АНК Абилфас Хамедов отметил, что Ассамблея народа Казахстана, на основе которой создана модель общественного согласия и общенационального единства, стала одним из главных достижений и достояний независимого Казахстана.

– Время – фундаментальное понятие человеческого мышления, отображающее изменчивость мира. И в этих сложных условиях глобального преобразования мира Казахстан сумел достичь колоссальных успехов за рекордно короткие сроки. За свою историю ассамблея претерпела значительную эволюцию, накопив большой консолидирующий и интеллектуальный потенциал и трансформировавшись в институт народной дипломатии, – подчерк­нул Абилфас Хамедов. – Секрет успеха кроется в толерантности и дружелюбии нашего народа и, безусловно, в мудрой и дальновидной политике Президента ­Нурсултана Назарбаева. Реализация выдвинутых Главой государства социальных инициатив позволит значительно улучшить качество жизни всех казахстанцев и молодежи в первую очередь…

В заключение он выразил уверенность в том, что молодежь страны будет еще активнее участвовать в социально-экономических и общественно-политических процессах, направленных на созидание.

Основатель военно-спортивного холдинга «Кемел» Диас Ералиев обратил внимание на всевозрастающую роль молодежи в осуществлении плана преобразований страны.

– Молодежь в силу отсутствия сложившихся социальных стереотипов стала той социальной группой, на характеристики которой можно влиять, корректировать модели ее поведения, – отметил он. – В соответствии с этим РМД АНК «Жаңғыру жолы» призвано стать одним из центров формирования и продвижения молодежных гражданских инициатив по основным направлениям жизни страны.

О необходимости выработки механизма достижения успеха для молодежи, который будет работать долгие годы, высказался руководитель Комитета по делам молодежи Ассоциации курдов «Барбанг» Максуд Тагиров. В своем выступлении он привел слова Марка Твена: «Раз в жизни фортуна стучится в дверь каждого человека, но человек в это время нередко сидит в ближайшей пивной и никакого стука не слышит», призывая своих соратников не упускать тот редкий шанс стать частью истории и принять самое деятельное участие в строительстве крепкого и сильного государства.

В ходе конференции сос­тоялись выборы председателя рес­публиканского молодежного движения «Жарасым», по результатам голосования им стал Тимур Джумурбаев. Руководителем Алматинского городского филиала РМД «Жарасым» при АНК был избран Ерзат Мысыр.