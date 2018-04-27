​Модель единства и согласия

989
Уак Манбетеев, Алматы

Участниками форума стали представители РМД АНК «Жаңғыру жолы», председатели молодежных крыльев республиканских этнокультурных объединений, лидеры студенческих организаций АНК, победители проекта «100 новых лиц», общественные и культурные деятели. Встреча прошла в формате открытого диалога о роли молодежного движения в деятельности АНК, важности модернизации общественного сознания, повышения конкурентоспособности казах­станской молодежи.

Обращаясь к участникам конференции, заместитель председателя АНК Абилфас Хамедов отметил, что Ассамблея народа Казахстана, на основе которой создана модель общественного согласия и общенационального единства, стала одним из главных достижений и достояний независимого Казахстана.

– Время – фундаментальное понятие человеческого мышления, отображающее изменчивость мира. И в этих сложных условиях глобального преобразования мира Казахстан сумел достичь колоссальных успехов за рекордно короткие сроки. За свою историю ассамблея претерпела значительную эволюцию, накопив большой консолидирующий и интеллектуальный потенциал и трансформировавшись в институт народной дипломатии, – подчерк­нул Абилфас Хамедов. – Секрет успеха кроется в толерантности и дружелюбии нашего народа и, безусловно, в мудрой и дальновидной политике Президента ­Нурсултана Назарбаева. Реализация выдвинутых Главой государства социальных инициатив позволит значительно улучшить качество жизни всех казахстанцев и молодежи в первую очередь…

В заключение он выразил уверенность в том, что молодежь страны будет еще активнее участвовать в социально-экономических и общественно-политических процессах, направленных на созидание.

Основатель военно-спортивного холдинга «Кемел» Диас Ералиев обратил внимание на всевозрастающую роль молодежи в осуществлении плана преобразований страны.

– Молодежь в силу отсутствия сложившихся социальных стереотипов стала той социальной группой, на характеристики которой можно влиять, корректировать модели ее поведения, – отметил он. – В соответствии с этим РМД АНК «Жаңғыру жолы» призвано стать одним из центров формирования и продвижения молодежных гражданских инициатив по основным направлениям жизни страны.

О необходимости выработки механизма достижения успеха для молодежи, который будет работать долгие годы, высказался руководитель Комитета по делам молодежи Ассоциации курдов «Барбанг» Максуд Тагиров. В своем выступлении он привел слова Марка Твена: «Раз в жизни фортуна стучится в дверь каждого человека, но человек в это время нередко сидит в ближайшей пивной и никакого стука не слышит», призывая своих соратников не упускать тот редкий шанс стать частью истории и принять самое деятельное участие в строительстве крепкого и сильного государства.

В ходе конференции сос­тоялись выборы председателя рес­публиканского молодежного движения «Жарасым», по результатам голосования им стал Тимур Джумурбаев. Руководителем Алматинского городского филиала РМД «Жарасым» при АНК был избран Ерзат Мысыр. 

Популярное

Все
Паркет раскален до предела
Как можно больше света и тепла!
Сваха как архитектор счастья
В Приаралье становится больше зеленых зон
Дух романтики и героизма
Путевка на большую сцену
Благоустраивается город номадов
Математическая олимпиада для курсантов СНГ
Сохраняя правозащитный баланс
Новый уровень сотрудничества
Привлечь молодежь в библиотеку
ГЭС на Иртыше наращивает мощность
Новые требования к приборам учёта воды ввели в Казахстане
Нотр-Дам в... Шымкенте
Казахстан предложил Всемирному банку провести конференцию по устойчивому экономическому росту
Задача – возвращение в элиту
В Астане нашли тайник с канистрами прекурсоров для производства наркотиков
Путь писателя и государственного деятеля
В Казахстане стартовала тематическая неделя к Национальному дню книги
Серебро с золотым отливом
«Махаббат» превращает нити в чувства
Светильники из вторсырья
Токаев выразил соболезнование семье народного артиста Есмухана Обаева
Алгоритмы и этические нормы
Великий балетный реформатор
Казахстан привлекает инвесторов
Стартовал проект по цифровому учету деревьев
Настоящая кузница чемпионов
«Белых хакеров» и инженеров ИИ будут обучать для защиты энергообъектов
Падение детей из окон: Генпрокуратура обратилась к казахстанцам
Умные очки для слабовидящих
Гвардеец играет на пяти музыкальных инструментах
Возводятся объекты военной инфраструктуры
Нацгвардия МВД РК лидировала на чемпионатах по қазақ күрес и спортивному самбо
День открытых дверей для студентов провели в Нацгвардии
Час земли: какие здания и объекты отключат на время свет в Астане
В Нацгвардии внедряют камеры ИИ
В краю металлургов
Как казахстанцы отдохнут на майские праздники
Дожди со снегом надвигаются на Казахстан
В Нацгвардии – литературный челлендж
В Усть-Каменогорске житель получил вознаграждение за сдачу более 1 кг наркотиков
МВД напомнило водителям о проверке документов
Легких прогулок не ожидается
Весенняя непогода накроет Казахстан
Водная наука нуждается в поддержке
В Астане появятся новые точки притяжения
Мемориальный музей Шокана Уалиханова переживает второе рождение
Иллюзия вечной молодости: спортивный врач о мифах и реальности биохакинга
Сельчанин построил бизнес на переработке отходов в Туркестанской области
В области Жетысу готовятся к севу сахарной свеклы

