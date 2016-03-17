​Модель мира и согласия

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Лилия СЫЗДЫКОВА

Во встрече приняли участие также члены АНК и кандидаты в депутаты Мажилиса Парламента от ассамблеи Ахмет Мурадов и Юрий Тимощенко, посол Румынии в Казах­стане Николае Уреке и другие.

Е. Тугжанов рассказал собеседникам о структуре и деятельности АНК. Проинформировал о том, что в нашей стране проживают представители более 100 национальностей, подчеркнув при этом, что каждый этнос имеет все условия для сохранения и развития культуры, традиций своей исторической родины. В частности, работают языковые школы, действуют национальные театры, выпускаются СМИ на языках различных этносов.

– В Казахстане проживает также около 20 тысяч этнических румын, в том числе большое число румын, около 4 тысяч человек, живут в Караганде. Работает Ассоциация румыно-молдаван Казахстана, – отметил заместитель Председателя АНК.

Кроме того, Е. Тугжанов проинформировал представителя Парламента Румынии о том, что 21 марта на сессии АНК пройдут выборы девяти депутатов Мажилиса Парламента, избираемых ассамблеей.

Ф. Иордаке отметил, что румынские парламентарии представлены на выборах в Казах­стане в качестве наблюдателей (независимых и в составе миссий международных организаций) и пожелал казахстанцам успешного проведения электоральной кампании.

В ходе встречи обсуждались также вопросы взаимодействия АНК в рамках ее международного партнерства, особенности казахстанской модели общественного согласия и общенацио­нального единства. Отмечены положительный опыт Казах­стана в обеспечении межэтнического согласия и высокая меж­дународная оценка усилий нашей страны в сфере проведения успешной политики мира и согласия.

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