Минувшая неделя в Казахстане прошла под знаком первого Центрально-Азиатского форума волонтеров. Начавшись одновременно в двух регионах республики – в Туркестане и в Бурабае региональными этапами, – он продолжился и завершился в Нур-Султане.

Форум организован в поддержку инициативы Главы государства по объявлению Международного года мобилизации волонтеров, с которой Касым-Жомарт Токаев выступил в 2020-м на 75-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

Приветствуя участников форума, спикер Сената Маулен Ашимбаев отметил, что Казахстан целенаправленно и на системной основе развивает волонтерство. Объявленный Касым-Жомартом Токаевым в 2020-м Год волонтера в РК дал значительный импульс развитию этого движения в нашей стране. В современных условиях, как никогда прежде, общество нуждается в распространении правильной системы ценностей и продвижении идей взаимовыручки и взаимопомощи.

– Инициатива ­Президента Казахстана по поддержке волонтерства была особенно своевре­менной и важной с учетом начавшейся пандемии, – сказал Маулен Ашимбаев. – По сути, волонтеры наряду с медицинскими работниками были на передовой борьбы с коронавирусом. Они многое сделали для помощи тем, кто в ней особенно нуждался в тот период. Хочу еще раз выразить всем волонтерам благодарность за смелость и самоотверженный труд в период пандемии. Это люди, которые задают новую модель поведения в обществе – модель ответственности и неравнодушия. Ваша дея­тельность заставляет верить в добро, в то, что всегда найдутся люди с большим и открытым сердцем, кто протянет руку в сложной ситуации. Распространяя такие идеалы, вы постепенно меняете и все общество. Поэтому можно с большой уверенностью говорить, что состояние волонтерства в стране – это показатель зрелости общества.

Спикер Сената напомнил, что на прошлой сессии Парламент принял поправки в закон о развитии волонтерской деятельности. В изменениях содержатся положения о преимуществе волонтеров при зачислении в состав обучающихся по государственному образовательному заказу, об учете волонтерской деятельности при поступлении на государственную службу. Вводятся меры стимулирования волонтерской деятельности наградами, предоставления коммунального имущества в доверительное управление. Предусмотрены и другие нормы.

– Со стороны Сената мы продолжим держать на особом контроле вопросы, связанные с дальнейшим развитием волонтерства в Казахстане, – отметил он. – В этом направлении будем работать совместно с другими госорганами. Важно провести мониторинг практической реализации законодательства о волонтерстве, в том числе в регионах. При необходимости будем совершенствовать законодательную базу.

Он также отметил необходимость проверки состояния инфраструктурной основы для развития движения в стране и ускорения внедрения стандарта поддержки волонтерства. В завершение встречи Маулен Ашимбаев подчеркнул, что готов оказывать всяческую поддержку движению в сотрудничестве с коллегами-парламентариями из Центральной Азии.

Волонтерство – социальный капитал любого общества, который вносит непосредственный вклад в социальное и экономическое развитие. И Казахстан не исключение. Мы ежедневно становимся свидетелями различных добрых дел и востребованных проектов, которые претворяются в жизнь благодаря волонтерам. Их бескорыстный труд оценивается по достоинству казахстанским обществом и не остается незамеченным на самом высоком государственном уровне.

Проведение Года волонтера оказало значительное влияние на рост казахстанского волонтерского движения, и сегодня число волонтерских организаций и групп составляет более 680.

– На мой взгляд, точное количество волонтеров определить будет сложно, так как каждый неравнодушный казахстанец в душе – волонтер. Однако если взять за основу данные из различных источников, то число постоянных волонтеров составляет более 200 тысяч человек. На это повлияла синергия гражданского общества и государства, – сообщил на форуме министр информации и общественного развития Аскар Умаров.

Отметим, что сегодня в системе Организации Объединенных Наций работает 71 волонтер из Казахстана, 42 из них – женщины. Семь казахстанских волонтеров успешно трудятся в структурах ООН в Иордании, Кении, Турции и Таиланде в рамках Соглашения о партнерстве между Министерством информации и общественного развития и Программой доб­ровольцев ООН. Казахстанские волонтеры продемонстрировали свой профессионализм и получили высокую оценку со стороны этой организации.

В 2020 году по инициативе Казахстана в текст резолюции Генеральной Ассамблеи ООН впервые был включен пункт «о признании волонтерства мощным и универсальным инструмен­том реализации повестки дня в области устойчивого развития». Резолюция была поддержана государствами – членами ООН.

– Наряду с дальнейшим развитием волонтерства в стране мы занимаемся продвижением инициативы Главы государства о провозглашении Международного Года мобилизации добровольцев на различных международных диа­логовых площадках. Уверен, что результаты нашего Центрально-Азиатского форума, в том числе создание Центрально-Азиатского хаба волонтеров, будут способствовать развитию волонтерского движения. А это в свою очередь поможет нам масштабировать накопленный опыт и наладить информационное и экспертное сотрудничество наших стран, – подчеркнул Аскар Умаров.

Итогом пленарной сессии форума стали объявление Резолюции Центрально-Азиатского форума волонтеров и презентация Доклада о состоянии добровольчества в мире от Программы добровольцев ООН 2022 года.

Четвертый Доклад о состоянии добровольчества в мире (SWVR) «Создание равноправных и инклюзивных обществ» посвящен теме партнерства между волонтерами и государственными учреждениями. В нем представлены новые данные, он демонстрирует, как сотрудничество между доб­ровольцами и правительствами помогает формировать культуру совместного принятия решений.

Добровольчество играет центральную роль в укреплении отношений между народом и государством, способствует лучшему управлению, помогает строить более равные и инклюзивные об­щества. Все чаще волонтеры по всему миру налаживают партнерские отношения с государственными органами для решения неотложных задач в области развития – от природных бедствий, вызванных климатическими изменениями, до последствий пандемии COVID-19. И эта работа наглядно свидетельствует о том, что всем нам для глобальной перезагрузки необходимо изменить образ жизни, работы и сотрудничества.

Доклад основан на темати­ческих исследованиях, проведенных в Африке, Арабских странах, Азиатско-Тихоокеанском регионе, Европе и СНГ, а также Латинской Америке и Карибском бассейне. Доклад также показывает опыт Казахстана.

Например, Центр профессиональной реабилитации инвалидов был создан как совместный пилотный проект Программы развития ООН (ПРООН) и Министерства труда и социальной защиты населения. Основная задача центра – помочь людям с инвалидностью получить постоянную работу. Для этого местные и национальные добровольцы, обладающие опытом в области профориентации, социальной работы, психологии, юриспруденции и наставничества, сотрудничают с МТСЗН. В основе успешной работы центра лежит принцип сотрудничества.

В документе представлены и важные количественные показатели. Так, число добровольцев в возрасте от 15 лет и старше составляет более 850 млн человек в мире. Среднемировой охват добровольческой деятельностью составляет почти 15% трудоспособного населения.

– Часто добровольчество рассматривается в качестве вспомогательного средства для достижения целей развития. Наш доклад демонстрирует свежий взгляд на то, как развитие добровольчества взаимосвязано с приоритетами равных возможностей и всеохватности, – отметил исполнительный координатор Программы ДООН Тойли Курбанов.

Отметим, что общее количество участников первого Центрально-Азиатского форума волонтеров составило более 400 человек из Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана, Таджикистана, Туркменистана. Во время форума прошли стратегические сессии в формате «Мирового кафе», воркшопы в игровом формате с реальными кейсами по направлениям образования, экологии, медицины, трудоустройства, инклюзии, массового спорта, этноволонтерства. Во время открытого микрофона «Поделись своим проектом⁄идеей» участники рассказали о волонтерских проектах в регионах. Также прошли диалоговые площадки и дискуссии по Целям в области устойчивого развития (ЦУР), волонтерские акции по уборке территорий на озере и в лесу, профилактические мероприятия совместно с ДЧС Акмолинской области по пожаробезопасности и безопасности на воде, закладка капсулы времени.

Среди участников форума были постоянный координатор ООН в РК Микаэла Фриберг-Стори, региональный менеджер ДООН по Европе и странам СНГ Римма Сабаева, специалист по политике Головного офиса ДООН Тапива Камуруко.