Модель поддержки АПК
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Сергей Осанов
Премьер-министр Бакытжан Сагинтаев провел в Үкімет Үйі совещание по вопросам развития агропромышленного комплекса страны.
В ходе совещания обсуждены вопросы, касающиеся совершенствования финансовой модели поддержки сельского хозяйства. С предложениями по основным направлениям выступили заместитель Премьер-министра – министр сельского хозяйства Умирзак Шукеев, а также председатель правления АО «НУХ «КазАгро» Рустем Курманов.
В обсуждении приняли участие заместитель Премьер-министра Ерболат Досаев, министр финансов Алихан Смаилов, председатель правления АО «Банк развития Казахстана», член совета директоров НУХ «КазАгро» Болат Жамишев.