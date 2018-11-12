Модель поддержки АПК

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Сергей Осанов

Премьер-министр Бакытжан Сагинтаев провел в Үкімет Үйі совещание по вопросам развития агропромышленного комплекса страны.

В ходе совещания обсуждены вопросы, касающиеся совершенствования финансовой модели поддержки сельского хозяйства. С предложениями по основным направлениям выступили заместитель Премьер-министра – министр сельского хозяйства Умирзак Шукеев, а также председатель правления АО «НУХ «КазАгро» Рустем Курманов.

В обсуждении приняли участие заместитель Премьер-министра Ерболат Досаев, министр финансов Алихан Смаилов, председатель правления АО «Банк развития Казахстана», член совета директоров НУХ «КазАгро» Болат Жамишев.

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