Кстати, Интернет дает великолепную возможность ознакомления с идеями футуристической моды. Вот, например, русскоязычный сайт old.mirf.ru. Здесь рассказывают о том, что «за последние 100 лет развитие одежды значительно отстало от прогресса науки». Готовы спорить? Но давайте оглянемся: что привнес в мир моды prêt-a-porter космический век? Синтетические ткани и материалы – раз. Новые краски – два. Замки-молнии, «липучки», кнопки… Тем не менее носим мы те же предметы гардероба, что и наши предки тысячи лет назад.

Конечно, воображение фантастов подчас намного богаче воображения модельеров и возможностей нау­ки. Если верить сценаристам, компьютерным играм и писателям, то уже достаточно войти в гардеробную и та на вас «напылит» синтеодежду (как у Станислава Лема в его написанном в 1965 году романе «Возвращение со звезд») невообразимых пока форм и универсального удобства. Сейчас же ученые пытаются идти в ногу с писательской фантазией и привносят в моду высокие технологии. Что из этого всего получится, пока неизвестно.

А вот редакция сайта lookatme.ru пригласила к обсуждению моды будущего столетия культурологов, социологов и дизайнеров. И вот что вывела: одежда должна помогать человеческому общению, она же – следить за безопасностью хозяев, а еще иметь вычислительные мощности.

Культурологи настаивают, что нынче пик моды – носимые гаджеты, которые не только помогают людям общаться друг с другом, но и следят за состоянием организма. Но это лишь начало: возможен конструктивный синтез гаджетов и одежды. Наши наряды будут следить за нашим здоровьем, а заодно реагировать на состояние окружаю­щей среды.

«На повестке дня стоит вопрос об одежде, которая могла бы регулировать свои утепляющие свойства в зависимости от температуры окружающей среды. Возможен синтез одежды с кондиционером и обогревателем. Человек почти не будет зависеть от капризов погоды или отопления. А биотехнологии, возможно, позволят тканям регенерировать, как это делает кожа», – цитирует сайт культуролога Константина Фрумкина.

И тот не упускает возможности красочно расписать будущее сорочек и штанов, мол, высокие технологии помогут сделать внешний вид одежды более изменчивым.

«Ткани уже могут менять цвета, а в будущем через них можно будет транслировать видео. Это станет прекрасной заменой принтам на футболках, а заодно поможет освещать дорогу в темное время суток», – делится предположением культуролог.

Относительно перспектив передачи одежде миссии по обеспечению безопасности хозяев есть мнение, что состоится перенос технологических решений «из сегмента спецодежды в каждодневную моду».

Социологи заявляют, что те вычислительные мощности, которые человек пока еще носит с собой, занимая руки или карманы на консервативном пальто, распределятся по материалу одежды будущего и сольются с ним так, что трудно будет отделить одно от другого и технически, и визуально.

«Вычислять будет все: какой-то элемент одежды будет измерять дневную активность и рекомендовать пробежаться по удачному маршруту. Когда вы побежите, то другой элемент закроет поры «второй кожи», чтобы не продувало настоящую. Материал натянется и станет упругим, чтобы держать ваши мышцы в тонусе. Текстура одежды изменится под характер музыки, которую вы слушаете. А подушечки на ваших ступнях станут более пружинистыми, отвечая на удары о землю», – вот такая картинка рисуется в воображении участников обсуждения.

А мнение социолога Игоря Эйдмана касается до сих пор сущест­вующей проблемы фейк-брендов. Он уверен, что благодаря информационным технологиям люди будут меньше зависеть от производителей, продвигающих свои товары и создающих моду.

«Время больших брендов пройдет. Покупатели перестанут платить за них, если они не дают реальных практических преимуществ. Каждый человек сможет сам выбрать свой стиль, не оглядываясь на окружающих и на моду. Такую возможность обеспечат простые программы для индивидуального моделирования одежды. Модель можно будет отправить производителю для реализации. Ткани будущего сделают экологичными, а все материалы, представляющие опасность для здоровья, запретят. Экономичность – еще один тренд моды будущего. Люди откажутся от роскоши и расточительства и будут носить простые и удобные, но сугубо индивидуальные модели», – настаивает социолог.

Его коллегами же утверждается, что материалы станут по-особенному сложны, одежда будет изысканной и вычурной, но без ущерба функционалу и комфорту. Примеры берутся тут же, из живой природы: например, горловые мешки у некоторых птиц, надувающиеся только по необходимости; сменяемая кожа у змей.

«Материал можно будет программировать: одежда сможет менять внутреннюю структуру, текстуру, цвет и объем в качестве реакции на окружающую среду или требования хозяина. Особенности «второй кожи» приведут к тому, что человек срастется с ней. Сначала метафорично, затем – фактически», – утверждает архитектор и дизайнер Эдуард Хайман.

А мы с вами подумаем над тем, что становится самым неприятным в процессе покупок. Наверняка вы со мной согласитесь: это подбор одежды по размеру. Фасон понравился, цвет устраивает, а не сидит, хоть тресни! Как оказалось, британская компания Bodymetrics смотрит в будущее с оптимизмом и предлагает сканирование тела для индивидуального пошива одежды.

«Английская компания Body­metrics совместно с PrimeSense, известной по Kinect, разработала 3D-сканер человеческого тела, который в будущем сможет иметь большое влияние на интернет-магазины одежды. Сканер оснащен восемью 3D-камерами, позволяющими провести измерения со всех сторон, при этом записывая всю надлежащую информацию о размерах тела. После того как устройство «сняло» все размеры, пользователь может загрузить данные на сайт, где они могут быть использованы для подбора одежды «на фигуру», – сообщили techvesti.ru.

Но эксперимент был проведен лишь на джинсах. Сообщалось, что кабину-сканер выставляли в лондонском универмаге Selfridges. За 5 секунд она снимает с клиента 200 мерок, по которым одна из известных фирм шьет джинсы выбранного фасона. Идеальные штаны американских ковбоев обходятся примерно в 600 долларов. Bodymetrics не унывает и надеется превратить эту технологию из аттракциона для чудаковатых богачей в потребительскую норму.

А вот что писали об одежде фантасты разных лет. Так, Фрэнк Герберт обессмертил себя в истории одежды «изобретением» дистикомба из цикла «Дюна» – обтягивающего комбинезона из многослойной ткани, рассеивающей тепло и фильтрующей выделяемую телом воду (включая мочу и кал). Насосы, встроенные в пятки, гонят ее по системе трубок в специальные карманы. Лишь такой костюм дает возможность выжить на пустынной планете, так как человек теряет на испарение не более глотка воды в день. Поверх него носят универсальный плащ джубба, который может отражать тепло или накапливать его, а также служить палаткой.

Джеймс Грэм Баллард в рассказе «Скажи «прощай» ветру» (из сборника «Багряные пески», 1971) считал, что в распоряжении людей будущего окажется живая одежда из биоткани. За ее генетическую основу взяты глицинии и мимозы, а потому одежда чувствует настрое­ние и мысли людей, меняя форму и цвет сообразно им. По замыслу фантаста, рядом с симпатичным молодым человеком на груди девушки появлялось глубокое декольте. В офисе же легкомысленный сарафан становился строгим костюмом. Живая одежда питалась выделения­ми с кожи, очищая ее, и не нуждалась в стирке.

Из более прозаических предсказаний можно вспомнить Брюса Стерлинга, описавшего в 1988 году кроссовки со счетчиком пробега и скорости («Острова в сети»). Однако Adidas опередила его на три года, выпустив первые «чипованные» кроссовки с аналогичными функциями.

Нил Стивенсон в «Лавине» (1992) изящно и иронично описал спецодежду мафии, контролировавшей продажи пиццы: черная, как антрацит, форма «высасывает» свет из воздуха; пуля отскакивает от арахноволокон этого скафандра, точно птица-крапивник от садовой двери; над всеми суставами и кос­тями – синтезированный бронегель, на ощупь – как зернис­тый студень, но защищающий, как стопка телефонных справочников.

Наконец, одежда героев другой книги того же автора – «Алмазный век» (1995 год), замышлялась из наномеханических фабрикул, сбрасывавших с себя грязь и отжимавших воду: провел рукой в белой перчатке по грязной луже, а через несколько секунд она снова чистая...