Модераторами выступили школьники Свежий выпуск 675 Светлана АБЕНОВА, Восточно-Казахстанская область

За ходом проведения познавательного и зрелищного мероприятия ненавязчиво, находясь «в тени» своих воспитанников, наблюдали педагоги. Десятиклассники Ербол Естаев и Сау­ле Муратова из «Нур Орды» увлеченно рассказывали посетителям выставки о том, какой путь прошел современный Казахстан, прежде чем стать независимым государством. Ребята подготовили и недавно защитили совместный реферат, посвященный 550-летию Казахского ханства.

– Наибольшего расцвета Казахское ханство достигло в XVII веке при хане Тауке, – считает Сауле. – К этому периоду ученые относят возникновение и закрепление правовой базы – свода законов «Жетi жарғы», позволявшего регулировать земельные, военные, судебные и семейные отношения. Особо сложные дела рассматривались на съез­де биев.

Ее рассказ дополняет Ербол, сделавший акцент на теме Великого шелкового пути.

– В эпоху средневековья установлению культурных и дипломатических отношений между Востоком и Западом способствовал Великий шелковый путь, – рассказывает юноша. – Территория Казахского ханства стала перекрестком сплетения разных культур, традиций и религий, что легло в основу формирования этнического и конфессионального многообразия современного Казахстана.

В то время как школьники бойко отвечали на наши вопросы, молодой учитель истории Райхан Рамазанова молча стояла неподалеку, улыбаясь и одобрительно кивая головой. К разговору присоединилась лишь после того, как мы обратились к ней с вопросами.

– Организация и проведение подобного рода выставок способствует выявлению и развитию одаренных учащихся, вовлеченных в научный поиск, – считает руководитель регионального научно-прак­тического центра «Дарын» Жанат Айтпаева. – Следует отметить, что среди представленных работ немало таких, в которых присутствует достаточно глубокий взгляд на исследуемый объект.

В эти дни ребята много общались со школьниками из других учебных заведений областного центра, а посетили мероприятие более полутора тысяч детей и подростков. Пос­ледним было по-настоящему интересно, поскольку здесь можно было не только посмот­реть и послушать различные презентации, видеоматериалы, но и принять участие в лабораторных опытах и различных играх. Примечательно, что и взрослых, которых также было немало на выставке, живо интересовали и история Казахского ханства, и робототехника, и мастер-классы по здоровому питанию, где тренерами выступили одаренные школьники.



