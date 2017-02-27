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Модернизация 3.0 – аграрный сектор

Сегодня в подборке материалов наших региональных корреспондентов мы акцентируем внимание на аграрном секторе. Президент намерен сделать его новым драйвером экономики. В этом контексте прозвучал ряд поручений. В частнос­ти, поставлена задача повысить эффективность использования земли, увеличить объем инвестиций в аграрные научные исследования.

Но что стоит за этими строками? За ними должна стоять наука, требующая поддержки на региональном уровне, за ними должны быть усилия, чтобы остановить деградацию почвы, которую медленно, но верно убивает варварское землепользование.

Поэтому мало поддерживать Президента в его начинаниях, нужно досконально разобраться в проблемах, показать передовой опыт. Так как определяющим фактором для развития сельского хозяйства является плодородие поч­вы, пастбища и культура земледелия, с них и начнем. Слово – регионам.

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