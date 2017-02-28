​Модернизация 3.0 – новые индустрии

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Напомним, глава Министерства информации и коммуникаций Даурен Абаев еще в начале февраля на заседании Правительства сообщил: проект государственной программы «Цифровой Казахстан» будет готов летом нынешнего года. Критерии ее таковы: до 2020 года доля пользователей Интернета в Казахстане должна вырасти до 80%, цифровое телевещание придет в дома 95% казахстанцев, а уровень цифровой грамотности граж­дан увеличится до 80%. Соответственно, будущую программу следует рассматривать как набор инструментов для цифровизации отечественной экономики. К этому профильное министерство добавляет повышение качества жизни населения.

К иной «цифровой экосистеме» нужен и новый ключ, а его формирует переход от традиционной экономики к цифровой. При ближайшем рассмотрении влияние цифровых технологий упрощает взаимодействие, делает прочнее связи граждан, государства и бизнеса. Эффективные технологии, способствующие получению «цифровых дивидендов», – это те, что аккумулируют большие потоки данных (big data).

Чего казахстанцы вправе ожидать в виде бонусов от полного внедрения в жизнь цифровых технологий, как предстоит анализировать big data, есть ли тяга к тому у национального бизнеса? В поисках ответов – эксперты IT-отрасли. 

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