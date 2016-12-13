​Модернизация АНПЗ будет завершена

Подведение итогов индустриализации по стране состоялось 6 декабря. В числе объектов значился Атыраус­кий нефтеперерабатывающий завод, генеральный директор которого Галимжан Амантурлин доложил Президенту о темпах строительства.

– В соответствии с Вашим поручением мы завершили первый этап модернизации завода – введен в эксплуа­тацию комплекс по произ­водству ароматических углеводородов. В настоящее время в активной фазе находится реализация второго этапа – «Строительство комплекса глубокой переработки нефти». Реализация проекта снимет дефицит высокооктанового бензина и авиатоплива на внутреннем рынке, улучшит качество производимой продукции, уменьшит вредное воздействие на окружающую среду. И уже в следующем году мы примем сырье на установку каталитического крекинга, – сказал Г. Амантурлин.

Глава государства отметил важность проекта для страны, благодаря чему будет полностью удовлетворена потребность в качест­венном топливе за счет более сложной и глубокой переработки. Это особенно актуально при нынешних низких ценах на сырье.

Возведение КГПН ведется в рамках Государственной программы индустриально-инновационного развития Казахстана. В декабре 2012 года инвестиционный проект «Строительство КГПН» вступил в стадию практической реализации.

– Смонтированы все техно­логические установки и основное электро­оборудование, сейчас идет прокладка трубопроводов, затем приступим к прокладке энергокабеля, после чего начнутся пусконаладочные работы. Объект завершен более чем на 70%, так что в следующем году сдадим в эксплуатацию, – сообщил заместитель генерального директора по развитию и модернизации АНПЗ Нурлан Кейкин.

Долгосрочной задачей является создание на заводе современной технической базы по выпус­ку высококачественных нефте­продуктов, отвечающих мировым стандартам, и нефтехимического сырья – для развития отечественного производства.

Увеличение глубины переработки станет возможным благодаря внедрению вторичных процессов – коксования, подключения вакуумного блока АВТ-3, а также включения в произ­водственную цепочку такого процесса глубокой переработки, как каталитический крекинг.

В рамках реализации КГПН строится 12 современных технологических установок. Для сравнения – весь завод с учетом введенного в строй комплекса по произ­водству ароматичес­ких углеводородов состоит из 12 технологических установок. Таким образом, на территории АНПЗ фактичес­ки появится второй завод.

В реализации проекта участвуют отечественные предприятия. К примеру, некоторые сосуды и хоперы изготовлены на местном заводе «Атыраунефтемаш», который обрел второе дыхание благодаря госпрограмме по индустриализации.

– Комплекс рассчитан на переработку в год 2 миллионов 400 тысяч тонн сырья – мазута и вакуумного газойля, до которых происходит переработка на нынешних мощностях. Как известно, мазут служит топливом для печей ТЭЦ, а газойль вывозится на зарубежные заводы для получения высокооктанового бензина. После ввода КГПН сырье будет перерабатываться на АНПЗ, так что производство бензина, авиационного и дизельного топлива вырастет, – пояс­нил Н. Кейкин.

Само строительство ведется согласно договору, подписанному ТОО «АНПЗ» с консорциумом, в который вошли Sinopec Engineering (КНР), Marubeni Corporation (Япония) и АО «НГСК «КазСтройСервис» (РК). Подписаны лицензионные соглашения с компаниями Axens (Франция), UOP (Велико­британия), Foster Wheeler (Италия) и ОАО «Омскнефте­химпроект» (Россия).

Основным преимущест­вом проекта является, конечно же, его экологическая составляющая. Ведь более глубокая переработка означает повышение качества топливной продукции, а кроме того, позволит рационально использовать ценное нефтяное сырье и в целом повысит экологическую безопасность произ­водства.