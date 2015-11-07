​Модернизация для «Кок-Тобе»

В праздничные и выходные дни технические новшества будут работать как светодинамичные системы, передавая всевозможную информацию, а в будние дни – выполнять задачу мультиколорной заливной подсветки. Все осветительное оборудование будет управляемым.

Как знать, может телебашня «Кок-Тобе» по оригинальности своей подсветки сможет соперничать с аналогичными зарубежными объектами – канадским «Си-Эн Тауэром», японским «Небесным деревом» и китайской «Восточной жемчужиной»? К слову, финансирование проекта будет осуществлено за счет привлечения частных инвестиций, без затрат из местного бюджета.