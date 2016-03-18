​Модернизация госслужбы: региональный аспект

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Кайыржан ТОКУШЕВ, руководитель департамента, председатель совета по этике Министерства по делам государственной службы РК по Актюбинской области

Принятый в 1995 году Главой государства Указ, имеющий силу Закона, «О государственной службе Респуб­лики Казахстан» дал старт реформам и стал инновацией не только для Казахстана, но и всего СНГ. Он позволил сохранить кадровое ядро системы государственного управления и заложил основы для развития госслужбы как важного института государства.

Следующей вехой в развитии госслужбы стала Стратегия «Казахстан-2030», определившая в 1997 году в качестве долгосрочного приоритета развития страны формирование профессионального правительства. Принятый в 1999 году Закон РК «О государственной службе» определил новый, отвечающий актуальным потребностям подход к формированию профессиональной и эффективной системы госслужбы и единой кадровой политики. В результате данных реформ был сформирован основной костяк кадрового резерва страны, кардинально изменилась процедура отбора и поступления на государственную службу, внедрены основные подходы к профессионализации госаппарата.

Однако новые реалии требовали продолжения дальнейшего реформирования системы государственной службы. Ситуация на мировой арене стала нестабильной. Начался мировой экономический кризис. Цены на основные энергоресурсы страны упали. Для противостояния к таким масштабным проблемам стране нужен был современный, профессиональный, эффективный государственный аппарат.

На фоне таких событий Президентом РК начат новый этап развития казахстанской государственной службы. И не случаен тот факт, что первая из Пяти институциональных реформ, предложенных Лидером нации, посвящена именно профессионализации государства. Можно с уверенностью сказать, что сегодня мы взяли курс к практическому этапу выполнения Плана нации «100 конкретных шагов». Так, с 1 января нынешнего года вступили в силу 59 законов, принятых в целях реализации намеченных реформ.

Особый интерес в связи с вышесказанным вызывает принятие Закона «О государственной службе Респуб­лики Казахстан». В числе норм этого закона – создание нового уполномоченного органа в сфере госслужбы и противодействия коррупции, внедрение карьерной модели государственной службы и тестирования на наличие личностных качеств, возможность ротации отдельных госслужащих, привлечение на государственную службу зарубежных менеджеров. А также повышение оплаты труда и закрепление новой ее системы по результатам деятельности. Кроме того, закон предусматривает разграничение полномочий министров и акимов, разработку нового Этического кодекса и создание такого института, как уполномоченный по этике. Недавно он был определен в Актюбинской области. Им стал снискавший признание и уважение в регионе Абдухат Мырзалин, долгое время трудившийся в органах прокуратуры, а сейчас работающий в аппарате акима области руководителем отдела.

Сегодня перед нами стоят большие задачи по внедрению всех предусмот­ренных законом новшеств в практику. Нашим департаментом уже ведется целенаправленная работа в этом направлении. Начата широкомасштабная праворазъяснительная деятельность. При департаменте создана специальная группа, основной целью которой станет проведение выездных семинаров для жителей районов и сел, в рамках которых будут организованы Дни открытых дверей, где все желающие могут задать интересующие вопросы, получить методическую помощь.

Особый интерес вызывает сегодня вопрос принятия подарков государственными служащими. Согласно нормам действующего законодательства госслужащим запрещается принимать подарки, а в случае если они все-таки это сделали, обязаны в течение 7 календарных дней передать их в специальный государственный фонд, созданный при территориальных департаментах Комитета государственного имущества и приватизации МФ РК или в МИО. За принятие и несдачу подарков предусмотрена соответствующая ответственность. Если стоимость подарка не превышает 2 МРП, госслужащие наказываются в дисцип­линарном или административном порядке, все, что более этой суммы, – уже в уголовном, то есть будет расцениваться как взятка.

На такие вопросы мы делаем акцент при проведении праворазъяснительной работы, в первую очередь, среди государственных служащих, во вторую – среди населения. В будущем мы должны сформировать в обществе понимание, что госслужащему не должны дарить подарки ни организации, ни физические лица, чтобы не ставить его в неудобное положение.

В целом такая праворазъяснительная работа активно проводилась и в 2015 году. Если привести статистику, то за весь год вышло в свет 1 014 пуб­ликаций, видеосюжетов, авторских статей, интервью, репортажей. Проводились «прямые линии», форумы, онлайн-конференции. В соответствии с планами совместно с государственными органами, политическими партиями, общественными объединениями и представителями гражданского общества проведено более 400 мероприятий. Установлена тесная взаимосвязь между нашим департаментом и департаментом Национального бюро противодействия коррупции по Актюбинской области, планируется проведение совместных мероприятий по профилактике, выявлению и раскрытию коррупционных правонарушений.

Такая же работа выстроена с акиматом области. Многие мероприятия проводятся совместно с ними. Для повышения эффективности и производительности кадровых служб госорганов внедрена интегрированная информационная система управления персоналом государственной службы «е-қызмет», которая позволит получить полную кад­ровую информацию о госслужащих центральных и региональных уровней в режиме онлайн и сократить бумажный документооборот, автоматизировать бюрократичес­кие процессы кадровой работы и повысить прозрачность конкурсных отборов в госслужбе. На сегодня в области все 422 госоргана подключены к данной системе и приступили к ее использованию.

На особом контроле стоят вопросы сменямости кадров, внедрения института наставничества, повышения и переподготовки государственных служащих. Приведу лишь такие цифры: в 2015 году 173 лицам назначены наставники, обучены 1 114 государственных служащих.

Актуальным остается вопрос соблюдения государственными служащими требований действующего законодательства. Так, за прошедший год проведено 15 заседаний Дисцип­линарного совета области, на которых в отношении 45 человек вынесены рекомендации о привлечении их к соответствующей ответственнос­ти, из них 12 – за совершение правонарушений, создающих условия для коррупции, 33 – за нарушение норм Кодекса чести государственных служащих.

В связи с принятием нового Этического кодекса пересмотрена работа дисциплинарных советов, теперь они называются советами по этике. Изменения коснулись не только названия советов, но и основных их функций, которые расширились. К примеру, теперь они рассматривают итоги анализа коррупционных рисков и работы госорганов по профилактике нарушений законодательства о государственной службе и противодействию коррупции, результаты деятельности уполномоченных по этике, занимаются выработкой рекомендаций и предложений по вопросам совершенствования форм и методов предупреждения коррупции.

Хочется особо отметить, что развитие казахстанской государственной службы является ярким примером последовательного и поступательного реформирования, базирующегося на стратегическом видении и политичес­кой воле Главы государства. Именно благодаря его мудрой политике сегодня у Казахстана своя, уникальная модель госслужбы. Как сказал Глава государства в своей программной статье «План нации – путь к казахстанской мечте», модернизация государственной службы – ключевой механизм успеха всего замысла модернизационного процесса в Казахстане.

Законы приняты, цели определены, задачи поставлены. И мы, как провод­ники этих реформ, должны усердно работать и приложить все усилия для качественной их реализации.

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