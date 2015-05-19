Модернизация – ключ к успеху Свежий выпуск 548 Кайнарбек КУСАЙЫНОВ, президент АО «Жамбылгипс», почетный строитель Казахстана, Тараз

Первый на постсоветском пространстве новый промышленный комплекс, который будет ежегодно выпускать 170 тыс. тонн строительного гипса, 45 – микрокальцита, 32 – вспушенного перлита и 100 тыс. тонн сухих строительных смесей, необычен уже тем, что производство всех инертных материалов, необходимых для изготовления стройматериалов на основе гипсовяжущих, будет сконцентрировано в одном месте. Благо для строителей неслыханное, ведь подобный подход в условиях кластера, который давно уже создан у нас, еще более снизит себестоимость продукции, сделав ее куда более привлекательной для потребителей в Казахстане и странах ближнего зарубежья.

Уникальность завода еще и в том, что впервые в мировой практике в процессе производства будет использована разработанная нашими специалистами особая технология облагораживания (обогащения) гипса, позволяющая отделять от него вредные примеси, снижающие цементирующее свойство строительного гипса.

Впервые в Центральной Азии нач­нем выпускать здесь вспушенный перлит, который жизненно необходим для тепличных хозяйств (добавленный в почву, он, как губка, держит поливную влагу, равномерно питая растения). Используется перлит и для заполнения стройматериалов, например, в производстве сухих смесей, пазогребневых плит и других материалов, чтобы уменьшить их вес и при этом повысить звуко- и теплоизоляционные качества.

Кстати, незаменимый при изготовлении сухих строительных смесей, микрокальцит самой мелкой фракции (20–30 микрон), тоже впервые в Казахстане будем получать на промышленной основе, то есть соблюдая полный технологический цикл: от добычи руды до конечного продукта.

Стоимость этого, самого крупного в области, прорывного проекта – около 3 млрд. тенге. На сегодня уже освоено более 1 млрд., в том числе 340 млн. собственных средств, учитывая и покупку суперсовременного оборудования, которое изготовила турецкая фирма, обслуживающая все ведущие предприятия гипсовой отрасли мира. В июне 98 фур с этим оборудованием уже прибудут к нам.

С вводом нового завода, где всеми процессами от загрузки сырья до упаковки готовой продукции будут управлять компьютеры, объем производства «Жамбылгипса» увеличится четырехкратно. А выпуск гипсокартоновых листов, который мы начали впервые в Казахстане среди отечественных предприятий, вырастет с 7 до 9 млн. квадратных метров в год. Кроме того, и это особенно важно, расход газа и электроэнергии сократится вдвое, что тоже благоприятно отразится на себестоимости продукции, сделав ее еще более конкурентоспособной.

Но, усилив мощь и улучшив качество продукции, новое оборудование и современные технологии обеспечат в цехах такой комфорт и такую экологическую безопасность, что рабочие вскоре забудут о «лепестках» и респираторах и будут всю смену работать в галстуках.

Какая же судьба ждет старый наш завод на улице Ниеткалиева, добросовестно отработавший уже 60 лет? После запуска нового производства ветеран будет остановлен и в течение года полностью модернизирован. План этой глобальной реконструкции уже составлен, проектно-техническая документация согласована с авторитетными институтами Европы.

Но огромная эта работа была бы невозможна без мощной поддержки ведущих финансовых учреждений страны – Народного банка Казах­стана, БРК-Лизинг, Фонда устойчивого развития «Даму». А недавно, участвуя в программе «Лидеры конкурентоспособности – национальные чемпионы», впервые организованной АО «Национальный управляющий холдинг «Байтерек» для комплексной поддержки и взращивания компаний-лидеров, конкурентоспособных на рынке единого экономического пространства, мы в числе 30 компаний (а соревнующихся было 2 000) стали победителями. Это очень высокая оценка нашей работы.

Вот уже 15 лет коллектив АО «Жамбылгипс» живет и работает под флагом модернизации и реконструкции. Но мы не только обновляем производство, но и стараемся новые подразделения строить за пределами быстро растущего города. Например, завод, выпускающий гипсокартоновые листы, пазогребневые плиты, сухие строительные смеси, возвели далеко за окраиной, в промышленной зоне. И роль во всем этом руководителя тут наиглавнейшая. Убежден: подобными преобразованиями должно заниматься на предприятии первое лицо. Притом – на всех стадиях. Создается проект – это дело президента компании. Поставки оборудования – под его контролем. Организация работ – снова он. И он не просто заказчик, он сам ведет перестройку и готов нести за нее ответ.

Понятно, что модернизация и реконструкция нужна не всякая и не любой ценой. Она должна быть научно предрешена. Технологически обоснована. Экономически оправдана. Должна круто повышать производительность, качество, действительно выводить предприятие на мировой уровень. С учетом всех завоеваний научно-технической революции. С оценкой вариантов – не одного, а нескольких, тщательно просчитанных…

Однако качество и количество любой продукции зависят от «умных» и добросовестных рабочих рук. С гордостью могу отметить, что стаж основных наших специалистов ведущих профессий более 10–20 лет. А дилетанты, признаться, надоели. Полуспецы, недомастера, любители в том единственном, прямом своем деле, за которое получают зарплату. Как-то, я бы сказал, многовато развелось их – людей, которые не умеют. От дилетанта-водопроводчика, после которого обязательно текут краны, до дилетанта-руководителя, который портит дело, так сказать, в более крупном масштабе. Полагаю, что смысл любой перестройки, и в первую очередь экономической, вся осознанная ее неизбежность состоит в том, чтобы создать условия, при которых полуспецам не будет места. При которых повсюду в рост пойдут мастера.

У себя мы задумались об этом сразу, как только завод начал набирать обороты. И решили: нужные кадры надо готовить самим. Ставку сделали на молодежь. Сегодня у нас многие начальники цехов моложе 35 лет. Все мастера выросли из рабочих, и знаний у них вполне достаточно. Но это не значит, что руководителю цеха или участка не обязательно иметь специальное образование, поэтому на командную должность выдвигаем человека при условии, что он будет учиться в вузе. Обучаем специалистов и за рубежом. Например, в Китае. Вот-вот появится автоколонна с оборудованием из Турции, а с ним – и турецкие инженеры, которые научат наших ребят управлять этой современной техникой.

Реформы, которые предстоит осуществить стране в ближайшее время, – задача конкретная. Архиважная. Сложная чрезвычайно. И решить ее с кондачка, наскоком не получится. Вот почему, оценивая расстояние до вершины, покорить которую собираемся, каждый из нас, как опытный альпинист, обязан спросить себя: готов ли он к столь ответственному рывку? Хватит ли сил, умения, характера? И что надо предпринять уже сейчас, чтобы не переучиваться на бегу, второпях, не тратить драгоценное время на исправление ошибок и пройти дистанцию до конца с отличным результатом. А сделать эти трудные «100 шагов» вперед к своему процветанию мы просто обязаны.