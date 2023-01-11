Модернизация объектов торговли, сдерживание цен на продукты и повышение экспорта: премьер провел заседание коллегии МТИ

Правительство , Экономика
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Итоги работы за 2022 год и планы на предстоящий период обсуждены на заседании коллегии Министерства торговли и интеграции с участием руководителей центральных госорганов, депутатов Мажилиса Парламента РК, представителей отраслевых союзов, ассоциаций и компаний, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу премьер-министра РК.

Фото: primeminister.kz

Участники заседания, прошедшего под председательством премьер-министра РК Алихана Смаилова, рассмотрели вопросы развития внутренней и внешней торговли, промышленной кооперации и логистики, создания Национальной товаропроводящей системы, цифровизации и продвижения несырьевого экспорта.

В своем выступлении премьер-министр отметил, что в наступившем году необходимо сохранить положительную динамику внешнеторгового оборота и внутренней торговли, а также направить все усилия на реализацию задач, обозначенных главой государства в предвыборной программе, посланиях народу Казахстана и расширенных заседаниях Правительства.

Алихан Смаилов акцентировал особое внимание на работе по обеспечению стабильности цен на социально значимые продовольственные товары.

«Этот вопрос имеет огромное значение для казахстанцев и находится на контроле президента. На ценообразование влияет множество факторов, поэтому нужно усилить работу по выявлению непродуктивных посреднических схем, мониторинг за соблюдением допустимой торговой надбавки и меры реагирования на факты необоснованного повышения цен», – сказал он. 

Кроме того, премьер-министр подчеркнул важность дальнейшей модернизации торговых площадок, внедрения современных форматов и строительства новых функциональных овощехранилищ.

«Нам нужно стремиться к повышению стандартов в данной сфере, так как это будет оказывать положительный эффект на сдерживание цен и увеличение доходов добросовестных предпринимателей. Мы будем над этим работать», – сказал Алихан Смаилов.

В заключение глава Правительства отметил, что создание Национальной товаропроводящей системы позволит повысить эффективность анализа ценообразования и баланса товаров по стране, что крайне необходимо для оперативного регулирования торговых процессов.

По его словам, важно также автоматизировать процессы деятельности всех субъектов торговли и провести полноценную интеграцию Национальной товаропроводящей системы с информсистемами госорганов и участников торговой деятельности.

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