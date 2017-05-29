Модернизация общественного сознания: от теории к практике Статьи 5311 Юлия Магер

В Акорде под председательством руководителя Администрации Президента РК Адильбека Джаксыбекова состоялось второе заседание Национальной комиссии по реализации программы модернизации общест­венного сознания при Главе государства.



Открывая заседание, Адильбек Джаксыбеков подчеркнул, что начался практи­ческий этап реализации программы «Рухани жаңғыру».



– В эту работу вовлечены все центральные и местные исполнительные органы, а также институты гражданского общества. Ведется информационная разъяснительная работа по продвижению программы, – отметил он.



Члены комиссии в рамках заседания обсудили результаты работы центральных и местных государственных органов, проделанной по направлениям программы за прошедший период. По этим вопросам были заслушаны доклады руководителя Канцелярии Премьер-министра Нурлана Алдабергенова, акимов города Алматы – Бауыржана Байбек и Карагандинской области – Ерлана Кошанова.



Нурлан Алдабергенов проинформировал, что в соответствии с планом мероприятий по реализации Программы модернизации общественного сознания за Канцелярией Премьер-министра закреплено 10 пунктов. В целях своевременного исполнения всех поставленных задач проведена совместная работа с соответствующими госорганами. По его словам, в настоящее время разработано предложение по концептуальным подходам к реализации специальных проектов, сформирован событийный ряд кампаний по продвижению и осуществлению модернизации.



Проработан с заинтересованными гос­органами и вопрос финансового обеспечения программы модернизации общест­венного сознания, в том числе с учетом реализации шести заложенных в нее специальных проектов.



Финансирование программы, как прозвучало в докладе руководителя КПМ, будет осуществляться в несколько этапов. Первый – до уточнения бюджета на 2017 год, второй – в рамках уточнения республиканского бюджета на текущий год и третий – во время планирования бюджета на 2018–2020 годы.



– Правительством проводится конкретная работа по реализации программы модернизации общественного сознания, и один из важных факторов – это, конечно, вопросы финансирования. В настоящее время имеется текущее финансирование в размере 591 миллиона тенге – это деньги, которые уже сейчас имеются на счетах государственных органов. Кроме того, начиная с осени текущего года, Правительством предусматривается дополнительное выделение порядка 4 миллиардов тенге. В общем объеме до 2020 года включительно финансирование будет составлять ориентировочно около 54 миллиардов тенге, которые позволяют полностью обеспечить средствами реализацию задач, заложенных в программе модернизации общественного сознания, – прокомментировал Нурлан Алдабергенов.



По специальным проектам



Также о проделанной работе, концептуальных подходах и конкретных мерах по организации дальнейшей деятельности в рамках реализации программы, сообщили руководители рабочих групп по шести направлениям – это переход государственного языка на латиницу, «Новое гуманитарное знание. 100 новых учебников на казахском языке», «Туған жер», «Сакральная география Казахстана», «Современная казахстанская культура в глобальном мире», «100 новых лиц Казахстана».



По спецпроекту «Туған жер» руководителем группы является заместитель руководителя Администрации Президента Ондасын Уразалин. Рассказывая о проделанной работе, он сообщил, что для реализации программы внедрен проектный подход, который позволяет в числе прочего обеспечить быструю межведомственную координацию на всех уровнях, персонифицировать ответственность за конкретные направления деятельности, обозначить четкие целевые индикаторы. То есть вести конкретную работу на результат.



Стоит отметить, что на заседании Национальной комиссии ее участники отметили важность внедрения проектного подхода для эффективной реализации задач, поставленных в рамках осуществления модернизации общественного сознания.



Что касается содержательной стороны программы «Туған жер», то в ее рамках определены 4 основные тематические подпрограммы. Первое направление – подпрограмма «Тәрбие және білім» – нацелена на развитие национальной системы воспитания и обучения для формирования всесторонне и гармонично развитой личности на основе казахстанского патриотизма и общечеловеческих ценностей. Второе направление – «Рухани қазына», которое предполагает формирование общенационального патриотизма через возрождение интереса и уважения к традициям, истории и культуре своей земли.



Третья подпрограмма – «Атамекен» – направлена на укрепление у казахстанцев гражданской активности и чувства ответственности за судьбу малой родины. И четвертое направление – «Ақпарат толқыны» – предусматривает информирование о ходе реализации программы и общественного мониторинга реализуемых проектов.



О реализации проекта «Современная казахстанская культура в глобальном мире» рассказала руководитель соответствующей группы, заведующая отделом внутренней политики Администрации Президента Аида Балаева.



Она отметила, что на сегодняшний день уже принята система, включающая 7 основных оценочных критериев, которых группа будет придерживаться при осуществлении отбора произведений современной культуры. Также установлен трехэтапный порядок отбора творческих трудов. Согласно этому алгоритму, сначала будет осуществляться сбор произведений по утвержденным жанрам творческими союзами и формироваться шорт-листы. Вошедшие в них работы на втором этапе будут проходить публичное обсуждение и на третьем – экспертизу, в ходе которой деятели культуры, ученые, эксперты и критики должны оценивать значимость того или иного произведения согласно системе критериев. Окончательный список работ будет выноситься на обсуждение и утверждение общего заседания рабочей группы.



Как отметила Аида Балаева, предварительный перечень произведений планируется внести на обсуждение Национальной комиссии уже в конце октября этого года.



Кроме того, руководитель рабочей группы подчеркнула, что на сегодняшний день уже сформирована база произведений культуры, созданных в период Независимости. Параллельно осуществляется сбор информации об авторах, работы которых уже представлены зарубежной аудитории, ведется анализ реализуемости художественных произведений на отечественном и зарубежном рынках.



Группу по проекту «Сакральная география Казахстана» возглавляет министр культуры и спорта Арыстанбек Мухамедиулы. По его словам, уже разработан вариант концепции спецпроекта с синхронизацией всех мер по формированию сакрального пояса с акцентом на развитие туристских маршрутов. Основным исполнителем проекта определен Национальный музей РК, на базе которого создан научно-исследовательский центр «Киелі Қазақстан».



Составлены предварительный список макросакральных объектов (имеющих республиканское, общенациональное значение) и рабочая карта, где по каждому региону определено порядка 5–10 мест. В перечень, в частности, вошли Мавзолей Ходжи Ахмеда Ясави, петроглифы Тамгалы, памятники казахстанской части транснациональной номинации «Шелковый путь» ЮНЕСКО, природные заповедники – Қорғалжын, Аксу Жабағлы и другие – всего около сотни объектов. Совместно с регионами ведется сбор информации по формированию списка микросакральных объектов (региональное значение), на сегодняшний день в него включено 500 мест.



В соответствии с концептуальным подходом реализация спецпроекта «Сакральная география Казахстана» будет реализовываться по нескольким направлениям. Это меры по изучению и популяризации национального достояния и сакральных мест с целью укрепления национального исторического сознания, развитие и поддержка внутреннего культурного и паломнического туризма, организация дополнительного образования по вопросам о роли и местах культурного-географического пояса святынь страны, а также информационного сопровождение и популяризации.



По информации Арыстанбека Мухамедиулы, в ближайшее время МКС начнет работу по созданию научно-популярных фильмов о Казахстане (в том числе с иностранными партнерами, например, National Geographic), изданию энциклопедии о сакральных объектах Казахстана. В этом году в рамках реализации проекта также планируется проведение научно-исследовательских и полевых экспедиций по шести направлениям (Южный, Северный, Восточный, Западный, Центральный и Юго-Восточный Казахстан), включая особо охраняемые природные территории Национальных парков, заказников, труднодоступные места.



Руководитель группы по проекту «Новое гуманитарное знание. 100 новых учебников на казахском языке» министр образования и науки Ерлан Сагадиев рассказал о критериях, по которым будут отбираться учебники для перевода. В первую очередь, это должны быть труды по гуманитарным дисциплинам – истории, философии, политологии, социологии, психологии, культурологии, филологии, педагогике. Базовые учебники должны быть по образовательным программам 100 топовых вузов мира и содержаться в базе известных издательств. Кроме того, учебники обязательно должны быть актуальными, то есть переизданы не ранее 2014 года.



На сегодняшний день, по информации Ерлана Сагадиева, сформирован первоначальный список из 800 учебников. В соответствии с выработанными критериями специально сформированная рабочая группа уже отобрала 7 учебников, по которым начались переговоры с международными правообладателями. Первые 4 из них планируется перевести до конца 2017 года («Принципы экономики», «Основы социологии», «Новая история западной философии», «Социология в меняющемся мире»), еще по трем («История современной психологии», «Введение в обучение и поведение», «История искусства») перевод предполагается завершить до конца марта 2018 года.



Руководитель группы по переходу государственного языка на латиницу, директор Института языкознания Ерден Кажыбек проинформировал, что в процессе заседаний рабочей группы и ее подразделений, проведения научно организационных, экспертных и апробационных мероприятий будет осуществлена выработка и систематизация применительно к латинской графике правил воспроизведения исконных слов и заимствований, адаптации знаков латинского алфавита к исконной звуковой системе казахского языка, структурированной по основным тематическим разделам. Это культура речи, орфография; математическая, IT-лингвистика; социолингвистика; фонетика, фонология, интонология, орфоэпия; грамматика, морфология, словообразование; лексикология, фразеология, лексикография; терминология, переводческое дело, специальные названия; ономастика, имена собственные; этнолингвистика, архаизмы; история языка, компаративистика.



– Любой язык должен иметь алфавит и правила, которые базируются на определенных законах, на специфике и природе самого языка. Как отметил в своей программной статье Глава государства, алфавит и правила правописания казахского языка на латинской графике должны разрабатываться научными сообществами и институтами и обсуждаться с общественностью. Вариант необходимо подготовить к концу года. Затем будет постепенное, поэтапное внедрение. Окончательно мы должны завершить процесс к 2025 году, – рассказал Ерден Кажыбек.



Важна работа на местах



Как отмечалось, огромный пласт работы по практической реализации направлений модернизации общественного сознания ложится на местные исполнительные органы – от качества и результативности их деятельности во многом будет зависеть эффективность всей программы в целом. Стоит отметить, что акимы регионов, городов Астана и Алматы активно и ответственно включились в процесс и на второе заседание Нацкомиссии приехали уже с конкретными проектами, наработками, идеями.



Так, аким Алматы Бауыржан Байбек рассказал, что сегодня городские власти свою работу выстраивают исходя из программных посылов модернизации общественного сознания. Он отметил, что алматинцы поддерживают инициированную Главой государства программу, включаются в ее обсуждение и реализацию. На заседании Нацкомиссии глава Алматы рассказал о конкретных проектах, которые планируется реализовать в рамках «Рухани жаңғыру».



– Во-первых, это музыкальный фестиваль «Звезда Азии». Мы хотим, начиная уже с этого года, проводить его на высокогорном ледовом стадионе Медеу и сделать такой конкурс, который будут смотреть во всей Азии. Этот проект позволит нам продвигать богатую музыкальную культуру Казахстана. За 25 лет у нас в стране выросли серьезные музыканты, кроме того, сегодня очень популярна этническая, фолк музыка. Второй проект – это формирование на базе «Казахфильма» городка «Этнолэнд». Идея в том, чтобы создать такое место, где люди, приехавшие в Алматы, смогут увидеть традиционный быт казахов, узнать историю формирования нашего тысячелетнего города, – рассказал Бауыржан Байбек.



Кроме того, по словам акима Алматы, есть еще одно интересное направление – на территории города сохранились древние курганы, и есть идея сделать из них музей под открытым небом, который продемонстрирует, как жили люди на этой земле века назад, чем были интересны ушедшие цивилизации. Такой проект способен значительно повысить туристический потенциал Алматы.



Аким Карагандинской области Ерлан Кошанов подчеркнул, что с того момента, как Президент озвучил инициативу «Рухани жаңғыру», вся страна живет идеей духовной модернизации – карагандинцы не стали исключением и уже принимают самое активное участие в реализации планов. Так, бизнесмены региона сразу же откликнулись и самостоятельно инициировали социальные проекты на сумму более 1 млрд тенге.



– Как отметил Нурсултан Абишевич в своей статье, от малой родины начинается любовь к большой Родине – своей родной стране. Особым проектом не только для Карагандинской области, но и всего Казахстана является позиционирование Улытау как исторической и духовной ценности. Сегодня нам предстоит большая и серьезная работа. В одночасье невозможно понять и оценить всю глубину идеи духовного обновления. Это будет приходить постепенно, по мере реализации программы модернизации. Но думаю, что первые результаты масштабной инициативы Президента уже очевидны – мы все стали внимательнее к родной земле и друг к другу. Уверен, что все казахстанцы объединятся вокруг идеи духовного обновления во благо будущих поколений, – подчеркнул Ерлан Кошанов.



Определенные результаты работы есть и в других регионах. Например, аким Западно-Казахстанской области Алтай Кульгинов рассказал, что в ЗКО также прорабатывается вопрос привлечения меценатов к реализации проектов в рамках программы модернизации общественного сознания. В частности, по направлению «Туған жер» с местными бизнесменами планируется к 100-летию «Алаша» открыть в областном центре музей.



О том, что в его регионе также составлен конкретный план мероприятий по программе модернизации, сообщил и аким Атырауской области Нурлан Ногаев. Вместе с тем он подчеркнул, что «на бумагу» ложатся далеко не все мероприятия, которые будут реализовываться в рамках «Рухани жаңғыру» – сегодня в эту инициативу включаются все большее число казахстанцев, от мала до велика, и каждый стремится внести вклад в общую большую работу.



– На сегодняшний день есть полная поддержка инициатив Президента со стороны народа Казахстана, и мы увидим соответствующие результаты. Нужно понять, что это работа не одного года и даже не одного десятилетия. Но самое главное – хороший старт взят и теперь осталось дальше планомерно двигаться к намеченным целям, – отметил Нурлан Ногаев.



Всенародная программа



Напомним, что национальная комиссия по реализации программы модернизации общественного сознания была образована Указом Президента для реализации Программы «Рухани жаңғыру», обеспечения дальнейшего поступательного культурно-гуманитарного развития страны. В ее состав входят известные общественные деятели, ученые, писатели, журналисты, депутаты Парламента, представители Администрации Президента, члены Правительства, акимы областей, городов Астана и Алматы, члены Ассамблеи народа Казахстана, представители политических партий, неправительственных организаций.



Заместитель председателя Мажилиса Парламента, член Ассамблеи народа Казахстана Владимир Божко обратил внимание на то, что работа по каждому направлению уже начата – конкретизированы планы деятельности, определены подходы, обозначены конкретные проекты в рамках ключевых сфер «Рухани жаңғыру».



– Важно то, что начинать конкретную работу надо сразу по всем обозначенным Главой государства направлениям – это и переход на латиницу, и «Туған жер», и «100 новых лиц Казахстана», и «100 новых учебников», и «Сакральная география Казахстана», и «Современная казахстанская культура в глобальном мире». Модернизация общественного сознания это комплексный процесс, к тому же сопряженный с другими программами модернизации – экономической и политической. Поэтому работа должна вестись равномерно и интенсивно по всему полю, – выразил мнение Владимир Божко.



Депутат Мажилиса, председатель Комитета по международным делам, обороне и безопасности Маулен Ашимбаев отметил, что в рамках второго заседания Национальной комиссии по реализации программы модернизации общественного сознания состоялся конструктивный диалог, позволивший нарисовать четкую картину того, что уже сделано по обозначенным в «Рухани жаңғыру» направлениям и что предстоит сделать в перспективе. Конкретные планы мероприятий, составленные каждой рабочей группой, готовились с участием авторитетных экспертов, ученых, представителей общественности, творческой интеллигенции, что в целом позволяет говорить об их высоком качестве и адекватности поставленным задачам.



Как отметил мажилисмен, теперь впереди большая работа по практической реализации программы, деятельно включиться в которую должны не только государственные органы на всех уровнях, но также широкая общественность – все казахстанское общество. Ответственная работа предстоит в перспективе и законодательному органу страны.



– В дальнейшем по ходу реализации программы модернизации общественного сознания будут необходимы определенные изменения и дополнения в наше законодательство. В национальную комиссию включен ряд депутатов Мажилиса и Сената, и я думаю, что на последующих этапах на этой площадке будет в том числе и обсуждение того, какая законотворческая работа потребуется для поддержки и эффективного продвижения модернизационных процессов, – отметил Маулен Ашимбаев.



Ректор Евразийского национального университета им. Л. Гумилева, сопредседатель рабочей группы по проекту «Туған жер» Ерлан Сыдыков, подчеркивая важность проводимой Национальной комиссией работы, обратил внимание на то, что она запускает механизм реализации как конкретных проектов, так и модернизации общественного сознания как таковой. И важно на этом этапе сделать работу так, чтобы на далее ее подхватило все казахстанское общество.



– Только директивами «сверху» ничего сделать не получится. Мы сейчас должны создать такую систему по реализации этой программы, чтобы она уже в ближайшее время нашла место в сердце каждого казахстанца. Тогда процесс пойдет по-настоящему всенародный, – считает Ерлан Сыдыков.



То, что модернизация общественного сознания – это работа, в которую должно быть включено все общество, неоднократно подчеркивалось участниками заседания. Член АНК, заведующий кафедрой Ассамблеи ЕНУ Анатолий Башмаков отметил, что статья «Взгляд в будущее: модернизация общественного сознания», из которой выросла программа «Рухани жаңғыру» – это нравственный, духовный манифест, имеющий огромное значение для каждого казахстанца.



– Успешная экономическая и политическая модернизация возможны только в том случае, если мы, народ Казахстана, сумеем изменить себя. Сумеем изменить свой менталитет, сохранив и укрепив все лучшее, что есть в нас, отринув все мешающие прогрессу пережитки и открыв свое сознание новым перспективам, – сказал Анатолий Башмаков.



...В целом в ходе второго заседания Национальной комиссии по модернизации общественного сознания состоялся обстоятельный обмен мнениями, были выработаны рекомендации по дальнейшему продвижению программы «Рухани жаңғыру» и специальных проектов.



Также членам Национальной комиссии были представлены разработанные методические материалы по программе «Рухани жаңғыру», включая рекомендации для вузов, пособие по информационно-разъяснительной работе, 20 ответов на важные вопросы о программе.



По итогам заседания приняты необходимые решения, даны поручения государственным органам и руководителям рабочих групп.