Успешная реализация объявленных в новом Послании Президента народу реформ сделает Казахстан более сильной и благополучной страной, будет способствовать развитию и процветанию общества, считают зарубежные эксперты.

Перемены необходимы

Лорд Мохаммед Илтаф Шейх, член Палаты лордов (Великобритания)

Я являюсь другом Казахстана и приветствую Послание Президента Касым-Жомарта Токаева. Отмечу, что страна сделала много позитивных шагов в правильном направлении. Внесение более 30 поправок в Конституцию с целью построения более демократического нового Казахстана может привести только к более политически плюралистичному и процветающему обществу.

Без этих реформ Казахстан будет находиться в состоянии стагнации, и приятно видеть переход от суперпрезидентской системы к президентской респуб­лике с сильным Парламентом. Как демократ и член британского Парламента, я рад видеть, что функции Сената изменятся и что авторитет Мажилиса возрас­тет. Кроме того, я приветствую модернизацию избирательного процесса и усиление роли институтов гражданского общества.

Я также верю в закон и порядок. Предложения, касающиеся реформирования судебной сис­темы, имеют важное значение. Они включают расширение категорий дел, рассматриваемых судами присяжных, и ужесточение наказания за насилие в отношении женщин и детей. Женщины и дети в любой стране уязвимы, и, к сожалению, с ними иногда плохо обращаются, их защита имеет важное значение.

Как человек, верящий в справедливые и ответственные средства массовой информации, я приветствую реформы, связанные с повышением конкурентоспособности СМИ.

Эти прагматичные реформы подчеркивают стремление решить широкий спектр проблем. Я считаю, что особенно отрадно видеть готовность Президента Касым-Жомарта Токаева приз­нать, что перемены необходимы для построения более справедливого, свободного и демократического Казахстана.

Созидание и открытость

Степан Месич,

экс-президент Хорватии (Хорватия)

Безусловно, новое Послание Президента Казахстана определяет пути и возможности преодо­ления назревших в обществе вопросов.

Всецело разделяю позицию Касым-Жомарта Токаева, что устойчивый прогресс страны и масштабные социально-экономические преобразования невозможны без политической модернизации. Если в первые десятилетия своей независимости Казахстан отличался поразительными темпами экономического развития, то данная программа реформ призвана осуществить политическую трансформацию не менее динамичными темпами.

Формирование нового, более устойчивого баланса между ветвями власти, усиление роли Парламента, развитие местного самоуправления и политического плюрализма должны стать важным импульсом для укреп­ления гражданского общества в Казахстане.

На фоне острой геополитической напряженности в мире Казахстан в очередной раз демонстрирует стремление к созидательному развитию и продвижению демократии, а также свою открытость мировому сообществу. Убежден, что в силу стратегического географического положения это дается нелегко и требует очень взвешенных и сбалансированных шагов. Прог­рамма политической модернизации Касым-Жомарта Токаева полностью отвечает этим требованиям и нуждается в широкой поддержке со стороны казах­станского общества.

Четко

выстроенный курс

Олег Макаров, директор Белорусского института стратегических исследований (Беларусь)

Сегодня особую актуальность приобретают прогнозирование трендов и моделирование социально-экономического развития, способность увидеть и спроектировать будущее. Представляется, что именно в этом направлении следует двигаться государствам Евразии.

Несмотря на внутренние и внешние вызовы, с которыми сталкиваются сегодня многие государства Евразии, руководство Казахстана четко видит основные направления переформатирования политического устройства, в центре которых находятся народ и его интересы, стремится выстроить образ будущего страны, предложить обществу широкий спектр необходимых в современных условиях преобразований. Именно поэтому казахстанский путь реформ вызывает несомненный интерес зарубежного, в том числе белорусского, аналитичес­кого сообщества.

Президент Касым-Жомарт Токаев в Послании народу Казахстана «Новый Казахстан: путь обновления и модернизации» детально обозначил преимущест­ва модели развития страны. Высказанные Главой казахстанского государства оценки текущей ситуации, без приукрашивания действительности, дают реальную картину условий, в которых предстоит развиваться современному Казахстану.

Заявленная в Послании прог­рамма комплексной модернизации политической системы предусматривает проведение востребованных гражданами реформ. Они включают изменения, затрагивающие все ветви власти, в том числе перераспределение полномочий между государственными институтами, дебюрократизацию, партийное строительство, избирательную систему, административно-территориальное деление, развитие конструктивного гражданского общества в Казахстане.

Ярким подтверждением того, что Президент Казахстана видит основную точку опоры именно в гражданах и национальных интересах страны, выступает предложение Касым-Жомарта Токаева создать Национальный курултай, сформировав тем самым единую институциональную модель общественного диалога. В этой связи хочется отметить, что Всебелорусское народное соб­рание как институт демократии и важнейшая форма народовлас­тия полностью оправдало свое предназначение на практике, стало частью белорусской политической культуры, а по итогам проведенного 27 февраля респуб­ликанского референдума получило конституционный статус.

Охват заявленных реформ говорит о предстоящей большой и скрупулезной работе для эффективного противостояния вызовам современности.

Реформы, необходимые народу

Юй Хунцзюнь, старший научный сотрудник Института «Чархар», дипломат (КНР)

Китай и Казахстан – дружест­венные соседи, соединенные горами и реками. Президент РК Касым-Жомарт Токаев – политик, которого глубоко уважает китайский народ. В этом году исполнилось 30 лет со дня официального установления дипломатических отношений между Китаем и Казахстаном. Мир переживает самые сложные и драматичные глубокие изменения со времен окончания холодной войны. В этой ситуации мы особенно обеспокоены развитием и изменениями Казахстана, мы уделяем большое внимание тео­ретической концепции и практике эффективного управления Президента Касым-Жомарта Токаева.

Как ученый, долгое время изу­чающий проблемы СНГ и Цент­ральной Азии, и дипломат, ранее работавший в Посольстве Китая в Казахстане, я внимательно прочитал Послание Президента Касым-Жомарта Токаева под наз­ванием «Новый Казахстан: путь обновления и модернизации». Благодаря этому чрезвычайно важному программному докумен­ту у меня есть более четкое понимание первоначальной истории «январских событий», произошедших в Казахстане в начале этого года, а также появилось более глубокое понимание крайней необходимости Президента Касым-Жомарта Токаева принять в то время решительные меры для подавления беспорядков.

Меня глубоко впечатлили пути национальной модернизации и развития Казахстана, предложенные Президентом Касым-Жомартом Токаевым в его Пос­лании, особенно конкретные задачи политической реформы, которые он разъяснил. Он определил «реформы, необходимые народу» в качестве своего главного приоритета, а «политичес­кую модернизацию» в качестве предпосылки для «устойчивого развития и масштабных социально-экономических реформ в стране». Он решительно выдвинул новую идею и концепцию – «поддерживать социальную солидарность и единство», «реформировать и развивать политическую модель», «обеспечить честную и открытую конкуренцию», «устранить все экономические и политические монополии», а затем «изменить в стране все, что касается окружения Президента», и постепенно «осуществить переход от суперпрезидентской системы к президентской республике с сильным Парламентом», что в полной мере говорит о Президенте как опытном лидере, а также необыкновенной мудрости и мужестве дальновидного политика.

Я считаю, что общее видение политической реформы и ряд конкретных целей, предложенных Президентом Касым-Жомартом Токаевым, таких как надлежащее ослабление сущест­вующего суперпрезидентского строя, корректировка состава двух палат Парламента и их функций и полномочий, реформирование нынешней системы политических партий и избирательной системы, а также улучшение государственного административного деления, системы местного самоуправления и так далее, не только соответствуют тенденциям развития современного мира, но и полностью отвечают основным национальным условиям Казахстана, а также общим и долгосрочным интересам казахстанского народа. Эти новые идеи и их практика, безусловно, получат широкую поддержку со стороны всех слоев общества в Казахстане.

Любые реформы, особенно новаторские и инновационные политические реформы, часто сталкиваются с неожиданным сопротивлением и трудностями. Особенно когда в современном мире происходят события, которые Президент Касым-Жомарт Токаев назвал «разрушительным геополитическим штормом». Развитие и реформы любой страны могут столкнуться с подавлением и разрушением со стороны различных негативных сил внутри страны и за рубежом. Но я твердо верю, что Президент Касым-Жомарт Токаев и его правящая команда обязательно будут полагаться на «энергию, талант и трудолюбие» народа Казахстана, чтобы «создать новую реальность во всех сферах жизни». Я также убежден, что под сильным руководством Президента Касым-Жомарта Токаева дружественный народ Казахстана «совместно преодолеет любые трудности» в процессе реформ и сделает Казахстан «еще сильнее».