Модернизация: шаг за шагом

В соответствии с Посланием Президента страны «Третья модернизация Казахстана: глобальная конкурентоспособность» до 2025 года всем системообразующим предприятиям предстоит завершить программы технологического обновления. Для этого акционеры и руководство компаний совместно с акиматами облас­тей должны были разработать «дорожные карты» – пошаговый план действий.

Как с этим справились в Павлодарской области, как раз и проверил глава Правительства во время поездки в регион: Бакытжан Сагинтаев побывал на крупных объектах, где ему доложили о процессах технологической модернизации с внедрением элемен­тов Индустрии 4.0, цифровизации предприятий и базовых отраслей промышленности.

В частности, примером такой работы может служить крупнейший в мире Бозшакольский горно-обогатительный комбинат, который уже к концу 2017 года выйдет на новый уровень и сможет ежегодно производить 100 тыс. тонн меди в катодном эквиваленте. Этот проект имеет высокую произво­дительность, которая, по некоторым оценкам, в 15 раз выше, чем на других предприятиях Казахстана, при минимальном количестве рабочих мест. Комбинат оснащен передовым оборудованием и технология­ми, которые позволяют достичь высокого уровня автоматизации и цифровизации.

Проводится технологическая модернизация и на машиностроительных объектах, которые посетил Премьер-министр, – это завод по производству железнодорожных осей и формированию колес­ных пар ТОО «R.W.S. Wheelset» и завод по производству стрелочных переводов и железнодорожных колес для высокоскоростных подвижных составов ТОО «Проммашкомплект».

Директор ТОО «R.W.S. Wheelset» Александр Слободов рассказал, что производственная мощность предприятия составляет 10 тыс. колесных пар и 32 тыс. железнодорожных осей в год. В рамках реализации программы «Модернизация 3.0» здесь планируется расширение номенклатуры изготовляемых товаров.

Что касается завода «Проммашкомплект», то по словам его директора Артура Хачатуряна, на их производстве в начале 2018 года будут запущены новые мощности.

В свою очередь президент АО «НК «ҚТЖ» Канат Алпысбаев доложил о востребованности выпускаемой продукции ТОО «R.W.S. Wheelset», подчеркнув: нацкомпанией принято протокольное решение о заключении долгосрочного договора на поставку железнодорожных осей и колесных пар до 2020 года.

Бакытжан Сагинтаев проинспектировал также ход модернизации Павлодарского нефтехимического завода. Генеральный директор предприятия Шухрат Данбай рассказал, что после ее завершения выпуск высоко­октановых бензинов увеличится на 297 тыс. тонн, также будет обеспечено производство авиатоплива международного стандарта Jet A1, дизтоплива стандартов К4, К5.

Модернизация Павлодарского нефтехимического завода ведется по Госпрограмме индустриально-инновационного развития и включает автоматизацию систем управления, внедрение энергосберегающих и экологически чистых технологий, что позволит увеличить производительность процессов переработки сырой нефти.

Всего по проекту модернизации ПНХЗ строятся и реконструи­руются 12 технологических установок и 18 объектов общезаводского хозяйства. По ее завершении произ­водство светлых нефтепродуктов увеличится на 333 тыс. тонн в год. Это позволит обеспечить потребителей качественными нефтепродуктами и снизить нагрузку на окружающую среду за счет внедрения новых технологий, повышения автоматизации управления.

Глава Правительства ознакомился также с проектами, реализуемыми в специальной экономической зоне «Павлодар»: ТОО «УПНК-ПВ», которое занимается прокалкой нефтяного кокса для нужд казахстанского электролизного завода, и ТОО «Gissenhaus», где запускают производство легированного алюминия.

Директор ТОО «УПНК-ПВ» Нагаш­бек Аубакиров доложил, что на предприятии применяются современное оборудование и инновационные технологии, позво­ляющие повысить производительность и качество продукции. Наряду с отечественным рынком прорабатывается возможность ее отправки на экспорт в Российскую Федерацию и Китай.

Глава ТОО «Gissenhaus» Эдуард Шфец отметил, что мощность предприятия составляет 36 тыс. тонн алюминия в год. Источником сырья служит первичный алюминий в жидком виде и в виде отливок АО «Казахстанский электро­лизный завод». Продукция покроет спрос на высокотехнологичные изделия из алюминия как на внутреннем рынке, так и за рубежом.

Добавим, что проект реализован в рамках мер по созданию кластера алюминиевых производств и станет первым в истории металлургии Казахстана, когда на одной территории будут сконцентрированы производства практически всех переделов алюминия. Это позволит вывести металлургическую промышленность на новый уровень развития.

Побывал Премьер-министр и в АО «Казахстанский электролизный завод», где ознакомился с ходом модернизации производства и внедрением элементов Индустрии 4.0. Здесь работает свыше 2,5 тыс. человек, производится до 250 тыс. тонн алюминия. Продукция востребована на внутреннем рынке, экспортируется в Россию, Беларусь, Украину, Узбекистан, Турцию, Азербайджан, Нидерланды, Бразилию, США, Италию, Болгарию, Черногорию, Польшу, Норвегию.

Более подробно эти и другие вопросы обсуждались в рамках совещания по технологической модернизации и цифровизации с участием руководителей крупнейших промышленных предприятий региона. В частности, разговор коснулся «дорожных карт» технологической модернизации производства. О проводимой в этом направлении работе рассказали председатель правления ТОО «Евразийская группа» Альдияр Казтаев, председатель правления Kaz Minerals PLC Олег Новачук, генеральный директор ТОО «KSP Steel» Эдуард Креймер, генеральный директор ТОО «Богатырь Комир» Серик Раипов.

Бакытжан Сагинтаев обратил внимание на необходимость решения задач по цифровизации и роботизации промышленных процессов с целью повышения конкурентоспособности продукции на мировых рынках. Более подробно эти вопросы будут обсуждены на выездном совещании в Карагандинской области, где планируется рассмотреть ход технологической модернизации всех системообразующих предприятий страны.

Аким области Булат Бакауов доложил о работе по переподготовке кадров для новых профессий, а также о том, как проводится работа по организации рабочих мест для высвобождаемой в результате автоматизации производства рабочей силы.

Бакытжан Сагинтаев добавил, что этот вопрос был обсужден на его встрече с членами Павлодарского регионального совета НПП «Атамекен», где присутствовали и представители вузов. Современное образование должно быть базовым, чтобы человек даже в случае увольнения или сокращения мог быстро переобучиться, а не тратить годы на получение новой специальности.

В этот же день Бакытжан Сагинтаев ознакомился с ходом строи­тельства жилья по программе «Нұрлы жер» в Павлодаре. Премьеру представили генеральный план застройки новых микрорайо­нов «Сарыарка» и «Достык», где на общей площади свыше 100 га будет введено свыше 400 тыс. кв. м жилья, построены четыре детских сада, школа, поликлиника и другие объекты.

Всего в регионе до 2020 года в рамках этой программы планирует­ся ввести в эксплуатацию более 1 млн кв. м жилья, в том числе 4 909 «кредитных» и 868 арендных квартир, порядка 437 тыс. кв. м индивидуального жилья.

Премьер-министр также побывал в Баянаульском районе, где обсудил вопросы развития туризма и задачи, поставленные в рамках проектов «Сакральный Казахстан» и «Туған жер». В завершение рабочей поездки Бакытжан Сагинтаев осмотрел крупнейший в Центральной Азии мостовой переход – через реку Иртыш.

По результатам поездки приняты конкретные решения по исполнению поручений, данных Главой государства в Послании.